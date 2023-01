Quel est le bon équilibre entre la musculation et le cardio ?

Q : Quelle quantité d’exercices cardiovasculaires par rapport à la musculation dois-je faire chaque semaine ?

Si vous voulez vivre une vie longue et saine, l’exercice n’est pas négociable. La recherche est claire que les exercices cardiovasculaires et la musculation sont importants pour la forme physique et la prévention des maladies. Mais avec un temps limité dans votre emploi du temps, il peut être difficile de déterminer le moyen le plus efficace (et le plus efficient) de récolter les bénéfices de la transpiration.

À quelle fréquence devez-vous augmenter votre rythme cardiaque et combien de temps devez-vous consacrer au travail de vos muscles ? Nous avons parlé à des experts en exercice pour savoir s’il existe un équilibre idéal et comment intégrer l’entraînement cardio et la musculation dans votre routine.

Comment une combinaison de cardio et de musculation vous est-elle bénéfique ?

Le cardio et la musculation aident le corps de différentes manières. L’exercice cardiovasculaire – tout ce qui augmente la fréquence cardiaque – favorise la santé cardiaque et pulmonaire et réduit le risque d’hypertension artérielle, de diabète et de cancer. L’entraînement en force stimule le métabolisme en développant une masse musculaire maigre, en prévenant l’obésité et en limitant la perte osseuse.

En ce qui concerne la longévité et la santé globale, les experts conviennent qu’une combinaison des deux est la plus bénéfique. “Je ne dirais pas que c’est le cardio contre la force, car ils sont partenaires”, a déclaré NiCole R. Keith, professeur de kinésiologie à l’Indiana University-Purdue University Indianapolis. “Nous devons faire les deux.”