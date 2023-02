Quel est le ballon espion chinois suspecté de voler au-dessus du Montana ?

Le ballon s’est depuis déplacé vers le sud-est du Montana, ont annoncé vendredi des responsables américains, des habitants du Missouri et du Kansas ayant signalé des observations. Le Pentagone suit de près le ballon, ont déclaré des responsables, et plus tard vendredi, ils ont estimé qu’un véhicule aéroporté similaire repéré au-dessus de l’Amérique latine était un ballon espion chinois distinct.