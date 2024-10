Quel est l’avenir des soins contre le cancer ?

La statistique qui donne à réfléchir est qu’environ une personne sur deux sera confrontée au cancer à un moment de sa vie, et à mesure que la population mondiale continue de croître et que la population vieillit, le fardeau des maladies malignes est destiné à augmenter considérablement. À l’heure actuelle, à quelques exceptions près où il existe des programmes de dépistage de maladies comme le cancer du sein, nous opérons principalement une réponse réactive à la maladie : lorsque nous l’attrapons, nous nous lançons alors dans un programme de traitement – généralement très coûteux – qui peut ont des résultats variables. Comme le soutient Andrew Bassim Hassan, oncologue de l’Université d’Oxford, à Chris Smith, cela doit changer. Nous devons avant tout devenir bien meilleurs dans la prévention et le dépistage du cancer, et nous devons le faire en adoptant de nouvelles technologies et de nouveaux outils de données. Cher, certes, mais, suggère-t-il, probablement pas beaucoup plus que l’argent que nous dépensons déjà de manière réactive à la fin de la vie de quelqu’un. Alors pourquoi ne pas prendre les devants et accélérer l’équation, dans le but de garder les gens en bonne santé plus longtemps…

Andrew – Nous avons une population mondiale croissante et un âge croissant de cette population mondiale. Cela se traduit immédiatement par une incidence et une prévalence accrues du cancer à travers le monde. Différents cancers, différents sous-types d’un même cancer chez différentes personnes ayant une constitution physique et génétique différente.

Chris – Donc, si l’on regarde les listes de morbidité et de mortalité comme celles publiées par l’OMS dans le monde, où se situe le cancer en tant que cause de perte de vie dans le monde ?

Andrew – Ce n’est pas le plus haut. Les maladies infectieuses constituent principalement les maladies infectieuses, mais le cancer est l’un de ces éléments clés, avec les maladies cardiovasculaires, qui augmente régulièrement et constitue un fardeau de morbidité assez important dans le monde.

Chris – Et quelles opportunités se présentent à nous à cette époque, compte tenu de ce que vous venez de dire sur la façon dont nous pourrions être en mesure de faire des progrès par rapport à ce que nous prévoyons d’être éventuellement en tête de liste à l’avenir ?

Andrew – Nous devons penser au cancer sous différents angles. D’un point de vue préventif, le dépistage et la surveillance intensive des personnes susceptibles de présenter un risque élevé de développer un cancer afin d’essayer de détecter les cancers dès le début du processus de la maladie offrent les meilleures chances de guérison et de survie à long terme. Si nous nous appuyons sur une stratégie qui commence à intervenir sur le cancer très tard dans son processus, où il s’est peut-être déjà propagé à d’autres sites du corps, nous pourrions consacrer une quantité énorme d’efforts et de ressources à un problème que nous sommes déjà confrontés. réaliser est très difficile à résoudre. Et cette dernière stratégie coûte très cher.

Chris – Si j’étais ministre de la Santé et que je venais vers vous et vous disais, c’est vrai, je veux faire du cancer une priorité et je veux éliminer bon nombre des obstacles auxquels vous êtes confrontés en ce moment pour fournir des soins contre le cancer vraiment exceptionnels et affecter guérit dans autant de cas que possible, mais contrôle dans le reste, ce qui figurerait alors sur cette liste de choses que vous me diriez : « Je dois surmonter les problèmes suivants, ou j’ai besoin de ressources dans les domaines suivants pour faire ça ?

Andrew – Le gouvernement britannique actuel a probablement raison en ce sens qu’il doit mettre l’accent sur le diagnostic précoce et la prévention. Je voudrais un système de dépistage qui intègre les technologies modernes telles que le séquençage du génome, tant de la personne que de l’ADN qui a émergé dans le cancer. Ces informations, intégrées aux analyses des dossiers de santé, à l’imagerie, tout cela doit être intégré directement dans le parcours. Grâce à cette stratégie, nous aurons plus de chances d’intervenir plus tôt avec les nouvelles technologies qui émergent également, comme les vaccins contre le cancer, afin d’empêcher les patients de progresser jusqu’à la propagation de la maladie. Maintenant, pour ce faire, vous devez passer à un nouveau modèle. La manière d’y parvenir nécessitera un changement progressif d’investissement afin que cela fonctionne. Cela inclut les données, la manière dont vous connectez toutes ces informations ensemble et la manière dont vous vous assurez qu’elles sont protégées, analysées correctement et que les bonnes décisions sont prises à partir de ces informations.

Chris – Cela dépend en grande partie d’une approche personnalisée, n’est-ce pas, surtout en ce qui concerne les aspects ADN. Mais cela coûte très cher. Dépister les gens de cette manière, avoir des gens qui sont vraiment doués pour interpréter les résultats de ces dépistages, il est vrai que l’IA peut nous aider un peu et aider à éliminer certains cas, mais cela coûte très, très cher. Comment envisagez-vous que nous puissions gérer l’économie de tout cela, parce que la population mondiale augmente et non pas diminue et, comme vous le dites, c’est une population vieillissante où cela va devenir plus courant, pas moins.

Andrew – Eh bien, la première chose à souligner est que nous dépensons la majorité de notre budget de santé, que ce soit pour le cancer ou autre, au cours des six derniers mois de la vie. Nous essayons d’endiguer un processus pathologique qui a mis des années à se développer et nous avons beaucoup de mal à le surmonter, à l’inverser. En fait, certains diraient qu’il est impossible d’inverser certaines de ces tendances. Je pense donc que nous devons penser différemment et déplacer l’argent. Je pense que cela existe dans le système. C’est la première chose à dire. La deuxième chose à dire est que les coûts de certains de ces tests ont considérablement baissé. Séquencer l’intégralité de votre génome coûte désormais environ 300 £. C’est le prix d’un téléphone portable ou d’un vol pour Paris. Si nous pensons en ces termes, et que nous commençons à réfléchir à l’ampleur du cancer, qui peut toucher jusqu’à 50 % de la population au cours de notre vie, nous pouvons alors avoir l’impression qu’en fait, l’équation coûts-avantages semble vraiment très bonne. C’est parce que le coût de ces développements technologiques a considérablement baissé. Je pense que l’argument économique est très fort. Je pense que c’est en fait une solution rentable. Cela permettra en fait d’économiser de l’argent si nous jouons correctement.