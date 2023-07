Quel est l’avenir des Jeux du Commonwealth ? Il fait face à des « questions existentielles »

Le premier ministre Daniel Andrews a annoncé mardi que le gouvernement de Victoria s’était retiré de son engagement d’accueillir les Jeux du Commonwealth de 2026, citant une explosion des coûts prévue d’un .

Le directeur général de Commonwealth Games Australia, Craig Phillips, a qualifié la décision de « plus que décevante ». Phillips remet en question les chiffres du gouvernement, affirmant que le coût de l’organisation de l’événement Gold Coast en 2018 était de 1,2 milliard de dollars et que les Jeux de Birmingham en 2022 étaient de 1,8 milliard de dollars.

Le gouvernement a déclaré que les fonds existants mis de côté pour les jeux resteront investis dans des projets régionaux destinés à créer un « héritage » événementiel.

Outre la viabilité de l’événement de 2026, le retrait de Victoria de l’organisation de l’événement soulève la question plus large de savoir si les Jeux du Commonwealth survivront.

Comment est-ce arrivé?

avec un modèle multirégional unique qui cherchait à amener l’événement dans la région de Victoria.

Malgré les risques et les coûts évidents associés à la décentralisation d’un événement majeur loin de l’infrastructure préexistante à Melbourne, Andrews lors de la soumission de la candidature que : « Victoria est l’État sportif de l’Australie et, si les Jeux du Commonwealth de 2026 sont attribués, cela démontrerait au monde une nouvelle façon d’organiser la compétition .”

Andrews a clairement indiqué que la décision de se retirer était entièrement financière, déclarant que le nouveau coût estimé à potentiellement plus de 7 milliards de dollars « ne représente pas l’optimisation des ressources ».

Lorsqu’il a été pressé lors de sa conférence de presse de rendre compte de la façon dont les coûts de son gouvernement auraient pu être si grossièrement inexacts, Andrews a déclaré que certains coûts d’événements étaient imprévisibles.

« Ce qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu, et n’a pas été prévu, ce sont les coûts encourus en termes de services, de sécurité, de transport […] il y a eu des estimations qui ont été faites et ces estimations sont clairement bel et bien en dessous du coût réel.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a clairement indiqué que la décision de se retirer était entièrement financière, déclarant que le nouveau coût estimé à plus de 7 milliards de dollars « ne représente pas l’optimisation des ressources ». Source: PAA / James Ross La Fédération des Jeux du Commonwealth et Commonwealth Games Australia contestent ces estimations de coûts. Ils le blâme pour tout dépassement de coûts incombe au gouvernement victorien.

« Les chiffres qui nous sont cités aujourd’hui de 6 milliards de dollars sont supérieurs de 50 % à ceux communiqués au conseil d’administration du comité d’organisation lors de sa réunion de juin. Depuis l’attribution des Jeux à Victoria, le gouvernement a pris des décisions pour inclure plus de sports et un centre régional supplémentaire, et a modifié les plans des sites, qui ont tous entraîné des dépenses considérables, souvent contre l’avis de la Fédération des Jeux du Commonwealth et des Jeux du Commonwealth Australie.

Les implications

La décision de se retirer de l’organisation de l’événement entraînera tout de même des frais. Cela comprend les coûts préexistants liés aux contrats de personnel, à la location des locaux et au marketing, ainsi que les coûts de rupture contractuels à déterminer, tels que négociés avec la Fédération des Jeux du Commonwealth.

Les coûts financiers du retrait, cependant, peuvent pâlir par rapport aux dommages à la réputation à plus long terme causés à Victoria et peut-être à l’Australie plus largement.

Cette décision pourrait également nuire à la réputation d’Andrews. En proposant un modèle de livraison de jeux régionaux non éprouvé, il incombait au gouvernement d’adopter un processus particulièrement rigoureux pour assurer la viabilité de l’événement, ce qui ne semble pas avoir été fait.

Victoria est-elle toujours la « capitale sportive » de l’Australie ?

Victoria s’est longtemps proclamée la capitale sportive de l’Australie (et même du monde). L’État a développé un portefeuille inégalé d’événements sportifs majeurs depuis les années 1980 et est devenu un exemple mondial dans l’exécution d’événements majeurs dans le processus.

Mais le retrait des Jeux du Commonwealth de 2026 représente sans doute l’échec sportif le plus important de l’Australie au cours du dernier demi-siècle et porte un coup important à la réputation de la prééminence sportive de Victoria.

De plus, dans un classement mondial annuel des villes sportives publié le mois dernier, avant la décision des Jeux du Commonwealth, Brisbane (15e) a dépassé Melbourne (23e) et Sydney (44e) pour devenir la mieux classée d’Australie.

Victoria a accueilli les Jeux du Commonwealth pour la dernière fois en 2006. Source: PA / Marc Baker Le succès de Brisbane n’est pas seulement attribuable à son accueil imminent des Jeux olympiques de 2032. Son classement reconnaît également que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA se joue principalement dans les États du nord-est de l’Australie en raison de associé à Victoria.

Pendant ce temps, les récents succès sportifs de l’Australie-Méridionale comprennent l’accueil de LIV Golf et l’acquisition récente du finale de Victoria.

L’emprise de Victoria sur le titre de « capitale du sport » est de plus en plus ténue.

La fin des Jeux du Commonwealth ?

La question la plus critique est peut-être la viabilité non seulement des Jeux de 2026, mais aussi du mouvement plus large des Jeux du Commonwealth.

Le retrait de Victoria poursuit une tendance d’instabilité récente. En 2017, la ville sud-africaine de a été privé de ses droits d’hébergement en 2022 pour non-respect des principales obligations en matière de gouvernance, de lieux et de financement.

Cependant, alors que la Fédération des Jeux du Commonwealth disposait d’un peu moins de 2 000 jours pour trouver un hôte de remplacement pour 2022, le retrait de Victoria n’a eu lieu que 973 jours avant le début de l’événement.

L’existence plus large du mouvement est périlleuse étant donné que le nombre de villes hôtes se rétrécit. Victoria était la seule candidate officielle pour l’édition 2026.

En 2017, la ville sud-africaine de Durban s’est vu retirer les droits d’accueil de 2022 pour non-respect des principales obligations en matière de gouvernance, de lieux et de financement. Source: AAP, AP / Paul Thomas Il s’agit d’un défi auquel sont confrontés plus largement les grands événements sportifs, avec des candidats potentiels des coûts importants.

Même les Jeux olympiques d’été et d’hiver ont de plus en plus de mal à attirer des candidats. Cela a abouti à la déplacer pour attribuer simultanément les jeux d’été 2024 et 2028 à Paris et à Los Angeles en 2017 – normalement, les jeux d’été sont attribués à une ville à la fois.

Avec apparemment peu d’appétit mondial pour accueillir l’événement et des discussions culturelles plus larges en Australie et à l’étranger autour du rôle de la monarchie, des questions existentielles entourent le mouvement des Jeux du Commonwealth.

Hunter Fujak et Damien Whitburn sont chargés de cours en gestion du sport à l’Université Deakin.

Les auteurs ne travaillent pas pour, ne consultent pas, ne possèdent pas d’actions ou ne reçoivent de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’ont divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.