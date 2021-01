Pfizer est-il sans danger pour les femmes enceintes?

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation a annoncé que les femmes enceintes ne recevraient pas le vaccin, car les risques potentiels restent inconnus. À l’heure actuelle, il y a un «manque de preuves»; bien que la recherche soit toujours en cours.

L’avis officiel déclare: «Les données sur l’impact des vaccins sur la transmission, ainsi que les données sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins, permettront potentiellement d’envisager la vaccination dans le reste de la population. Au fur et à mesure que les essais chez les enfants et les femmes enceintes seront terminés, nous aurons également une meilleure compréhension de la sécurité et de l’efficacité des vaccins chez ces personnes.

Puis-je payer le vaccin Covid?

Non. Pfizer a confirmé que les Britanniques ne pourront pas contourner le déploiement du NHS et acheter le vaccin en privé.

Dans l’état actuel des choses, vous devrez attendre votre tour pour le déploiement du vaccin NHS.

Les personnes âgées de plus de 80 ans, les travailleurs des foyers de soins et le personnel de première ligne du NHS seront ciblés en premier.

Après les maisons de soins, le Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) a recommandé que la population soit vaccinée par groupes de cinq ans en commençant par les plus de 75 ans.

Le JCVI a également déclaré que les travailleurs clés seront prioritaires dans la deuxième phase du déploiement du vaccin. Par conséquent, les travailleurs des transports, les premiers intervenants et les enseignants seront parmi les premiers à recevoir le coup après les plus vulnérables.

Les généralistes ont été informés qu’ils pouvaient réduire les autres travaux, car le programme de vaccination prévaut et recevront 12,58 £ pour chaque dose de vaccin administrée. Des étudiants en médecine et en sciences infirmières, des médecins à la retraite, des pharmaciens et des vétérinaires sont recrutés pour aider à gérer cette immense entreprise.

Ce que nous ne savons pas

À quelle fréquence le vaccin sera-t-il nécessaire?

Pour le moment, on ne sait pas combien de temps dure l’immunité. Les premières études ont suggéré que les anticorps diminuent très rapidement chez les personnes infectées par un coronavirus et des rapports ont fait état de personnes contractant la maladie une deuxième fois.

Cependant, des preuves plus récentes suggèrent que les cellules T, une partie distincte du système immunitaire, peuvent durer plus longtemps.

Dans le syndrome respiratoire aigu sévère (Sars), les lymphocytes T peuvent rester actifs jusqu’à 17 ans. Le gouvernement espère que la vaccination durera au moins un an.

Les personnes vaccinées seront-elles exemptes de l’auto-isolement ou de la distanciation sociale?

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré qu’il n’était pas prévu d’introduire un « passeport vaccinal » qui donnerait aux gens accès à des endroits tels que des pubs et des restaurants une fois qu’un vaccin contre le coronavirus sera disponible.

Cependant, le sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère de la Santé et des Affaires sociales, Nadhim Zahawi, a déclaré que le gouvernement «examinait la technologie» et laissé entendre que certains endroits ne permettraient pas aux gens d’entrer sans confirmation qu’ils avaient été immunisés.

Il est peu probable que le gouvernement envisage des passeports vaccinaux tant que le vaccin ne sera pas disponible pour l’ensemble de la population.

Le fait d’être dans un niveau supérieur signifie-t-il que vous recevrez le vaccin plus tôt que ceux du niveau 1?

À l’heure actuelle, il semble que le système de niveaux n’influencera pas qui recevra le jab. Les personnes les plus à risque de tous les domaines recevront la priorité en premier.

Doit-on craindre que le vaccin ne nous protège pas de la nouvelle variante du coronavirus?

Le 14 décembre, le secrétaire à la Santé a annoncé qu’une nouvelle souche de coronavirus avait été identifiée en Angleterre.

Cependant, M. Hancock a déclaré qu’il était «hautement improbable» que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave ou compromettra le vaccin.

Dans son discours aux Communes, il a partagé: «Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave et le dernier conseil clinique est qu’il est très peu probable que cette mutation échoue à répondre à un vaccin, mais cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles et que chacun doit prendre la responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus.

Le directeur général de BioNTech a déclaré que la société pharmaceutique allemande était convaincue que son vaccin contre le coronavirus fonctionnait contre la variante britannique, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour en être totalement sûres.

Ugur Sahin a déclaré le 22 décembre que «nous ne savons pas pour le moment si notre vaccin est également capable de fournir une protection contre cette nouvelle variante», mais parce que les protéines de la variante sont à 99% les mêmes que les souches dominantes, BioNTech a une «confiance scientifique» dans le vaccin.

M. Sahin a déclaré que BioNTech mène actuellement de nouvelles études et espère avoir une certitude dans les semaines à venir.

«La probabilité que notre vaccin fonctionne… est relativement élevée.» Mais si nécessaire, «nous pourrions être en mesure de fournir un nouveau vaccin techniquement dans les six semaines», a-t-il ajouté.

Le 28 décembre, un jour avant que le Royaume-Uni n’enregistre son plus grand nombre de cas depuis avril, un conseiller de Sage, Sir Jeremy Farrar, a annoncé son inquiétude selon laquelle un million de vaccins contre Covid-19 par semaine ne suffirait pas à maîtriser la pandémie.

M. Farrar a déclaré: «Nous n’allons pas être libérés de cette pandémie d’ici février; c’est maintenant une infection endémique humaine.

«Si nous parvenons à atteindre l’objectif d’un million [vaccinated] une semaine, franchement, je ne pense pas que ce soit suffisant pour accélérer les choses si nous voulions couvrir le pays.