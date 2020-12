Les Britanniques seront les premiers au monde à se procurer un vaccin contre le coronavirus lorsqu’il sera distribué à partir d’aujourd’hui.

Mais quel est exactement le jab Pfizer, qui l’obtiendra et est-il sûr? Ici, nous répondons aux grandes questions:

Ce que nous savons

Qui l’obtiendra en premier et pourquoi?

Les personnes âgées de plus de 80 ans, les travailleurs des foyers de soins et le personnel de première ligne du NHS seront ciblés en premier, à commencer par ce que le secrétaire à la Santé a surnommé «V-Day».

Le personnel de première ligne du NHS ne sera plus prioritaire pour le vaccin contre le coronavirus, après une confusion sur le nombre de doses que le Royaume-Uni recevrait avant la fin de l’année.

Le personnel du NHS devait être le premier à faire la queue pour les injections après avoir jugé trop difficile de faire parvenir le vaccin aux foyers de soins. Mais au milieu de l’incertitude sur l’approvisionnement du nouveau jab, les maisons de soins ont été repoussées dans la liste.

Chris Hopson, le directeur général de NHS Providers, a déclaré que 800 000 doses initiales « pourraient être le seul lot que nous recevrons pendant un certain temps ».

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a initialement déclaré que les résidents et le personnel des foyers de soins devraient être en première ligne pour les vaccins, suivis par ceux âgés de plus de 80 ans et les agents de santé généraux.

Cependant, en raison des difficultés prévues pour faire parvenir le vaccin aux personnes âgées, le personnel du NHS a été invité à se préparer à se faire vacciner en recevant son vaccin contre la grippe hivernale avant la fin novembre, car il devait y avoir au moins une semaine entre les deux vaccinations.

Le jab Pfizer / BioNtech doit être expédié dans de la glace sèche à -103F (-75C) et ne dure que cinq jours une fois stocké dans un réfrigérateur à des températures habituelles de 35,6F à 46,4 (2-8C), ce qui rend son déploiement impossible. les foyers de soins.

Les hauts responsables du NHS affirment que le vaccin ne peut être transporté qu’une fois de plus après son arrivée à un hub central et doit être déplacé par lots de 975 – ce qui signifie que le vaccin sera gaspillé s’il est envoyé dans des maisons de soins plus petites qui n’en ont que quelques dizaines. résidents.

Cependant, Pfizer a déclaré que le vaccin pouvait être envoyé dans des maisons de soins, à condition que le vaccin ne voyage pas plus de six heures après avoir quitté la chambre froide et qu’il soit ensuite placé dans un réfrigérateur normal entre 2 ° C et 8 ° C.

Cependant, le secrétaire écossais de la santé a annoncé que le vaccin Pfizer-BioNTech sera livré aux résidents des centres de soins en Écosse dans un délai de quinze jours.

Jeane Freeman a déclaré que les discussions tenues le 3 décembre avaient confirmé que le vaccin Pfizer / BioNTech pouvait être transporté dans un état non gelé pendant jusqu’à 12 heures, et peut également être décomposé en emballages plus petits dans «certaines conditions».

Mme Freeman a déclaré aux MSP que cela rend le vaccin « plus utilisable avec un minimum de gaspillage pour les résidents des centres de soins et nos citoyens âgés ».

Elle a dit: « En effet, nous pouvons leur apporter le vaccin, ou à proximité d’eux, et nous commencerons cet exercice à partir du 14 décembre. »

Le National Care Forum a déclaré que la seule solution viable pour les résidents des foyers de soins est de faire passer les coups « au-dessus du seuil ».