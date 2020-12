Comment fonctionne le vaccin et comment est-il administré?

Le vaccin Pfizer est un tout nouveau type de vaccin. Alors que le vaccin Oxford utilise un virus du rhume inactif pour produire la protéine de pointe du coronavirus – le petit bâton à l’extérieur du virus qui lui permet de se fixer aux cellules humaines – le vaccin Pfizer contient un « ARN messager » qui ordonne aux propres cellules du corps de se construire la protéine de pointe de coronavirus.

Une fois que le corps commence à produire ces protéines, le système immunitaire les considère comme étrangères et initie une réponse des lymphocytes T et des anticorps, l’amorçant à combattre une véritable infection.

Ainsi, en effet, les cellules du corps sont transformées en petites usines de coronavirus. Bien que cela puisse paraître alarmant, cela ne change pas l’ADN et il ne peut pas être transmis aux générations futures.

Ceux qui sont vaccinés recevront un coup dans le bras et l’immunité commence à se développer à partir du 12ème jour. Un rappel est ensuite administré au jour 21, et l’immunité complète est obtenue au 28ème jour. Cela prendra donc un mois à partir du premier jour. être entièrement protégé.

Cela signifie que même les personnes vaccinées la semaine prochaine ne seront pas complètement protégées avant janvier.

Des études ont montré que le jab est efficace à 95% et fonctionne dans tous les groupes d’âge. Cela signifie que 19 personnes sur 20 qui reçoivent le jab seront protégées.

On ne sait pas combien de temps l’immunité durera, mais des études sur des personnes qui ont attrapé un coronavirus montrent que les anticorps et les lymphocytes T durent au moins six mois et probablement plus.

Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint, a déclaré que la première phase du déploiement éliminerait 99% des décès liés à Covid-19.

Arrêtera-t-il la transmission?

On ne sait pas si le jab Pfizer arrêtera la transmission du virus car les essais n’ont pas examiné cet aspect. Il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que l’on sache si cela empêchera les gens d’infecter d’autres personnes, bien que les premières preuves suggèrent que le vaccin d’Oxford le fait.

Si cela empêche la transmission, il y aura un argument plus important en faveur de la vaccination d’un grand nombre de la population pour atteindre l’immunité collective. Sinon, il peut être préférable de vacciner les personnes les plus à risque.

Quelle est la difficulté de la distribution?

Le principal inconvénient du jab Pfizer / BioNtech est qu’il doit être expédié sous glace sèche. La société a conçu des conteneurs spéciaux qui maintiennent le vaccin en sécurité et suivent la température à l’aide de capteurs GPS spéciaux pour s’assurer qu’il ne chauffe pas trop pendant son voyage.

Le temps entre l’approbation et le déploiement devrait prendre environ une semaine, en raison des voyages et des contrôles de sécurité et de qualité approfondis, de sorte que les premières vaccinations auront lieu la semaine prochaine.

Le vaccin est fabriqué en Belgique, et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les doses seraient distribuées aussi rapidement que possible. Jusqu’à présent, le Royaume-Uni dispose de 800 000 vaccins et environ 10 millions sont attendus d’ici la fin de l’année.

Une fois expédié de Belgique, le vaccin doit suivre un processus d’assurance qualité pour s’assurer que rien ne s’est passé pendant le transit. Une fois dédouané, le NHS peut le commander et sera livré dans les 48 heures.

La décongélation du vaccin prend quelques heures, puis un délai supplémentaire est nécessaire pour préparer le vaccin en vue de son administration.

