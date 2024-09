Quel est ce nouvel appareil mystérieux de Nintendo ?

Nintendo a soumis une mystérieux nouvel appareil sans fil à la Commission fédérale des communications (FCC) ce week-end, et ce n’est pas la console Switch 2 que nous attendons d’être révélée avant avril prochain. Le numéro de modèle CLO-001 ne révèle pas ce qu’il contient. en fait c’est le cas, mais il semble qu’il s’agisse d’une gamme de produits entièrement nouvelle étant donné les codes « 001 » utilisés sur des appareils comme les consoles Switch (HAC-001) et DS (NTR-001) d’origine.

Il est uniquement étiqueté comme un « appareil sans fil », et non comme une « console de jeu sans fil » ou tout autre type de manette comme un Joy-Con. Un schéma de base dans les documents montre un aperçu de l’endroit où l’étiquette FCC sera « affichée dans une zone en creux sur le bas » d’un objet avec une empreinte carrée et des coins arrondis.

Les documents montrent également qu’aucun accessoire porté sur le corps n’est impliqué dans les tests et qu’il n’a pas de batterie et ne peut fonctionner que branché – il était connecté au même chargeur USB-C que celui que Nintendo livre avec ses consoles Switch lors des tests, mais cela révèle seulement qu’il peut être alimenté par USB-C.

Le capteur mmWave de 24 GHz est le détail le plus intéressant dont nous disposons. Il pourrait s’agir d’un capteur radar permettant de suivre les mouvements, comme suivre de près les gestes ou détecter la présence d’une personne à proximité de l’appareil, ce qui l’amène à s’allumer automatiquement, comme nous l’avons vu avec les capteurs de 60 GHz présents dans des appareils comme le Pixel 4 et le capteur de présence pour maison intelligente d’Aqara.

Le matériel Wi-Fi de la Switch de première génération a été créé par Cypress Semiconductor, une société qui a été acquise il y a quelques années par Infineon, qui promeut désormais les capacités de ses capteurs radar 24 GHz. Le radar 24 GHz peut fournir une portée de détection allant jusqu’à 100 m, avec une pénétration possible à travers les obstacles, au prix d’une plus grande taille et d’une résolution plus faible, selon Infineon. Nous n’avons pas pu dire quel matériel se trouve à l’intérieur de cet appareil, mais le radar Infineon le site Web inclut des comparaisons avec des capteurs 60 GHz.