Quel entraîneur de basket-ball universitaire subit le plus de pression ? John Calipari, Mike Woodson et plus

Lorsque nous avons demandé à nos rédacteurs de basket-ball universitaire masculin de nommer l’entraîneur le plus sous pression cette saison, aucune autre ligne directrice n’a été donnée et les interprétations ont varié.

Oui, l’entraîneur sur la place la plus chaude est la première chose qui vient à l’esprit, et comme toujours, plusieurs sont dans cette catégorie alors que la saison débute lundi. Mais il y a aussi la pression de se rapprocher et de ne jamais atteindre l’endroit que vous avez passé des décennies à poursuivre (Matt Painter de Purdue il y a un an, et il y est arrivé). Il y a la pression de sortir d’un échec historique et de devoir répondre avec essentiellement le même groupe (Painter il y a un an, et il l’a fait ; Tony Bennett de Virginie entrant dans la saison 2018-19, pareil).

N’est-il pas temps que Mark Few gagne tout cela ? Mark Pope peut-il être le rare entraîneur qui s’épanouit dans son alma mater (comme Painter l’a fait) ? En parlant d’entraîneurs à Alma Maters, Jon Scheyer a obtenu une fiche de 27-9 à chacune de ses deux premières saisons à Duke, ce qui est bien, mais c’est Duke, et maintenant il a Cooper Flagg, étudiant de première année dans son équipe, alors… il est temps de tout gagner ? Et qu’en est-il du gars qui a gagné les deux derniers ? Certes, Danny Hurley d’UConn ressent la pression de tous qui s’attendent à ce que les Huskies recommencent, ou de personne qui ne croit qu’ils peuvent le faire – selon ce qui fonctionne le mieux.

Et maintenant nos vraies réponses :

John Calipari

Oui, cette catégorie se traduit probablement plus par « Qui pourrait être viré s’il ne gagne pas ? » Mais je vais ici vers l’existentiel. L’épitaphe de Calipari est écrite à Fayetteville, d’une manière ou d’une autre. Soit il s’ajuste et crée une équipe d’élite capable de gagner dans le basket-ball universitaire moderne et menace au moins de faire quelques Final Fours… soit il se transforme en une sorte d’Harold Hill, effectuant le même acte dans une autre ville et se débattant, faisant des compromis. son héritage. C’est fascinant. — Brian Hamilton

Kyle Neptune

Jay Wright est inscrit au Temple de la renommée du basket-ball parce qu’il a établi un niveau extraordinairement élevé à Villanova, notamment en remportant deux championnats nationaux et en atteignant deux autres Final Fours – y compris sa dernière saison en 2021-22. Neptune, son remplaçant, a eu une tâche peu enviable et a connu des difficultés ces deux saisons à Villanova. Neptune a une fiche de 35-33 au total et de 20-20 dans le jeu Big East. Ses deux équipes ont terminé à égalité au sixième rang de la ligue et ont perdu au premier tour du NIT. Les trois premières équipes Villanova de Wright étaient qualifiées pour le NIT, il existe donc un précédent selon lequel un démarrage lent peut donner des résultats à l’avenir. Mais Neptune pourrait bénéficier d’un élan positif au cours de la troisième année. Temple de Jessé



Kyle Neptune n’a pas encore participé au tournoi de la NCAA avant sa troisième saison à Villanova. (Brad Penner / Imagn Images)

Il a disputé deux matchs au-dessus de ,500 en deux saisons depuis qu’il a succédé à Wright à Villanova, et les Wildcats ont raté le tournoi de la NCAA ces deux années. Faire la danse n’est peut-être pas décisif pour Neptune en termes de maintien de son emploi, mais il a désespérément besoin de montrer des progrès, en particulier avec une projection de pré-saison dans le top 20 de KenPom. — Justin Williams

J’essayais de penser à quelqu’un d’autre, d’ajouter un peu de diversité à cet exercice, mais Neptune est le choix incontournable. Après le mandat de Wright, Villanova n’est pas un endroit où vous pouvez manquer le tournoi de la NCAA plusieurs saisons de suite – et le compteur de Neptune est déjà à deux, pour accompagner un record de .500 dans le jeu Big East et plusieurs défaites hors conférence très médiatisées. Suivre Wright a toujours été une position peu enviable, et la bénédiction de Wright a probablement valu à Neptune un peu de patience, mais il est difficile de l’imaginer survivre à une troisième saison sans participer à la Big Dance. — Brendan Marques

Mike Woodson

L’ancien entraîneur de la NBA a remporté un match du tournoi de la NCAA en trois saisons, et les donateurs de l’Indiana ont ouvert leur portefeuille pour donner aux Hoosiers une équipe équipée pour revenir au tournoi (après avoir manqué l’année dernière). Cependant, y arriver n’est peut-être pas suffisant ; Les fans de l’Indiana sont prêts à voir IU ressembler à nouveau à un sang bleu et commencer à participer à des tournois. Si Woodson ne gagne pas avec ce groupe, il perdra probablement la base de fans. Et si Dusty May, ancien de l’Indiana, réussit la première année au Michigan, de nombreux fans des Hoosiers seront contrariés par le fait que IU n’ait pas bougé pour mai lors de l’intersaison dernière. — C.J. Moore

Alors que Painter emmenait Purdue au match de championnat de la NCAA il y a un an, tous les yeux de Hoosier sont rivés sur Woodson pour essayer de l’égaler. IU a le talent et a récupéré quelques bons morceaux dans le portail. Si les Hoosiers ne parviennent pas à entrer dans le premier tiers du Big Ten et à gagner un match ou deux dans le tournoi de la NCAA, il y aura de longues conversations, surtout si Painter continue de gagner sur la route. — Scott Dochterman

Ron Sánchez

La réponse est Neptune, mais je vais la changer. Si nous parlons de pression – de vraie pression – alors il faut regarder Sanchez. L’homme de 51 ans sera entraîneur pour son travail tous les soirs. Sanchez a déjà passé cinq ans en tant qu’entraîneur-chef de Charlotte, avec une fiche de 72-78 au total et menant les 49ers à une saison de 22 victoires lors de sa dernière année. En 2023, il quitte l’école et retourne à un poste d’entraîneur adjoint sous Bennett. Il a désormais la chance d’être un entraîneur de haut niveau à un poste de renom. Le départ de Bennett est un transfert sans équivoque, mais il s’agit désormais de savoir si Sanchez pourra tenir le coup. S’il ne le fait pas, il se retrouvera sans le poste de chef de l’UVA et l’entraîneur-chef avec lequel il a passé la majeure partie des 25 dernières années. — Brendan Quinn

Porter Moser

La réponse facile serait Neptune, car il a 35-33 ans sans participation à un tournoi, deux sixièmes places au Big East et deux sorties au premier tour du NIT, mais j’opterai pour Moser de l’Oklahoma. En trois saisons à Norman, il n’a pas encore terminé au-dessus de la septième place de la conférence et n’a atteint le NIT qu’une seule fois. L’Oklahoma fait maintenant partie de la SEC, il est donc temps de réinitialiser, mais les Sooners ont été choisis pour terminer 15e dans le sondage de pré-saison de la SEC. Changer de ligue pourrait ne pas résoudre leurs problèmes d’effectif. — Tobias Bass

Tom Izzo

Izzo s’entraîne pour remporter un autre championnat national, comme c’est le cas depuis son premier, en 2000. Mais il n’a pas d’équipe qui lui ressemble, comme le reflètent les classements de pré-saison. Il n’a plus non plus le même programme qu’avant, comme le montrent les résultats récents. Michigan State a enregistré des défaites à deux chiffres au cours de quatre saisons consécutives pour la première fois de son mandat. Depuis le dernier Final Four d’Izzo en 2019, il a une fiche de 4-4 dans le tournoi de la NCAA, sans tête de série supérieure à la 7e place et avec une avance pour le deuxième week-end. Il n’est pas un grand fan du portail de transfert, MSU a terminé deuxième ces derniers temps avec certaines de ses principales cibles au lycée, et Izzo aura 70 ans en janvier. Il ignore les questions de retraite, mais il a également juré depuis longtemps qu’il ne sortirait pas avec des choses en déclin, comme l’ont fait certains de ses pairs légendaires. Cela met beaucoup de pression cette saison pour réaffirmer les Spartans. —Joe Rexrode

(Photo de Mike Woodson : Rich Janzaruk / USA Today Network via Imagn Images)