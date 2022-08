L’horreur de cet après-midi fut bientôt évidente pour les archéologues. Dans une fosse d’excavation de 10 pieds de large, 30 pieds de long et quatre pieds et demi de profondeur, ils ont récupéré 14 crânes et de nombreux autres ossements humains. M. Catts pense que les soldats appartenaient au Regiment von Mirbach et qu’ils étaient au centre des formations hessoises lors de l’assaut. Les blessures d’un soldat, a déclaré M. Catts, comprenaient «une balle de mousquet dans la partie inférieure de son dos au-dessus de l’endroit où son bassin devrait être; une cartouche de plomb tirée au milieu de son dos, là où il n’avait plus de vertèbre thoracique ; puis une mitraille de fer d’un pouce et demi qui semble avoir enlevé son bras gauche.

Le Dr Janofsky a noté que les navires sur le fleuve tiraient des coups de chaîne et des coups de barre sur les Hessians, des munitions conçues pour détruire le gréement d’un navire. “Ces gars étaient frappés par toutes sortes de choses”, a déclaré M. Catts. “Quel endroit horrible cela aurait été.”

Selon les récits écrits par des officiers hessois survivants, la plupart des blessés ont été laissés sur le champ de bataille : les Hessois n’avaient pas apporté de chariots pour les transporter et les soldats américains, craignant une autre attaque, sont restés à l’intérieur du fort. “C’est douloureux pour moi de perdre tant de bonnes personnes, je ne peux pas le décrire et je ne m’en suis pas remis”, a écrit quelques jours plus tard le lieutenant-colonel Ludwig Johann Adolph von Wurmb, qui a participé à l’assaut. . “La tragédie de nos pauvres blessés ici en Amérique ne peut être décrite sans verser de larmes, et ceux qui restent avec l’ennemi n’ont aucune aide.”