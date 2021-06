AVANT la politique, le représentant Andrew Clyde a servi pendant 28 ans dans la marine.

En plus d’être le représentant de la Géorgie, Clyde possède également un magasin d’armes à feu.

Représentant Andrew Clyde Crédit : Getty

Quel district représente le représentant de Géorgie Andrew Clyde ?

Clyde est un représentant du 9e district du Congrès de Géorgie à la Chambre des représentants des États-Unis.

Il a pris ses fonctions en janvier 2021 après avoir battu le candidat démocrate Devin Pandy.

Clyde sera en fonction jusqu’en janvier 2023.

Photo du 9e district du Congrès de Géorgie

Quelle partie de la Géorgie se trouve dans le 9e district du Congrès ?

Le 9e district du Congrès est situé dans la partie nord-est de l’État.

Les comtés inclus sont :

Banques

Dawson

Elbert

Fannin

Franklin

Gilmer

Habersham

salle

Cerf

Jackson

Lumpkin

Madison

Rabun

Stephens

Les villes

syndicat

blanc

Il y a aussi des parties des comtés de Clarke, Forsyth et Pickens dans le district.

Le représentant Andrew Clyde portant une épingle de cravate en forme de fusil d’assaut lors d’une conférence de presse le 14 juin 2021. Crédit : Alamy

De quel parti politique le représentant Andrew Clyde fait-il partie ?

Clyde fait partie du parti républicain.

Le 17 juin 2021, Clyde a présenté deux nouveaux textes législatifs, la loi contre l’agression iranienne et la loi contre l’agression des Houthi, dans le but de contrer ce qu’il pense être le défi de sécurité nationale le plus important de notre pays au Moyen-Orient, l’Iran.

« Pendant des décennies, l’Iran s’est régulièrement livré à des actes hostiles qui menacent la sûreté et la sécurité des Américains et de nos alliés. L’Iran est le plus grand État parrain du terrorisme, refuse catégoriquement d’abandonner ses ambitions nucléaires et a travaillé sans relâche pour étendre son influence à travers le monde », a déclaré Clyde dans un communiqué de presse.

Il a poursuivi: « Après quatre ans de réussite de la » campagne de pression maximale « du président Trump pour contrer les activités malveillantes de l’Iran, le président Biden a choisi de répéter les erreurs du président Obama et de se plier aux exigences de l’ayatollah Khamenei et de ses copains.

Cette approche imprudente et désordonnée ne fera que déstabiliser davantage le Moyen-Orient et entraîner des conséquences désastreuses. Pour ces raisons, j’ai présenté deux textes législatifs qui, s’ils sont promulgués, contrecarreront efficacement l’État voyou. »

La loi contre l’agression iranienne est introduite dans l’espoir d’empêcher le président Biden de réintégrer le plan d’action global commun.

Le Standing Against Houthi Aggression Act rétablirait les sanctions de l’administration Trump, qui ont été imposées à la force par procuration soutenue par l’Iran au Yémen, les Houthis, et redésignerait le groupe en tant qu’organisation terroriste étrangère.