Quel démarreur Pokemon Scarlet et Violet est le meilleur?

Pokemon Scarlet et Violet font beaucoup pour rafraîchir la franchise. Les jeux présentent le premier véritable monde ouvert de Pokémon, mélangeant un gameplay de collecte et de combat avec l’exploration Breath of the Wild-esque. Mais plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. comme tous les autres jeux de la série légendaire, Violet et Scarlet s’ouvrent en vous donnant le choix : herbe, eau ou feu ?

Dans Pokemon Scarlet et Violet, ce choix est rendu comme suit : Sprigatito, Quaxly ou Fuecoco ? Sprigatito est un Pokémon d’herbe ressemblant à Évoli, Quaxly un canard de type eau avec une coiffure douce et Fuecoco un crocodile de type feu gazouillant. Votre Pokémon de départ agit comme le fondement de votre équipe, c’est donc un choix difficile. Je vous ferai savoir tôt que mon choix est Quaxlymais voici ce qu’il faut savoir avant de faire ton décision.

Quel Pokémon a l’évolution la plus cool ?

Soyons honnêtes, c’est en grande partie de cela qu’il s’agit. La stratégie est importante, mais la plupart des Pokémon qui sont les meilleurs se résument à la conception avec laquelle vous vibrez le plus. L’évolution finale de Sprigatito est Meowscarada, Quaxly se transforme en Quaguaval et la forme de pointe de Fuecoco est Skeledirge. Je sais ce que vous pensez, et non, je ne peux prononcer aucun de ces noms.

Voici à quoi ressemblent les trois formes finales.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Évidemment, cela dépend du goût, mais je classerais les dessins dans l’ordre de Quaguaval en premier, Meowscarada en second et Skeledirge en dernier. Vous ne pouvez pas voir dans cette image statique, mais Quaguaval est un danseur de salsa qui danse comme un artiste du carnaval brésilien. C’est extrêmement fabuleux. Meowscarada est une seconde proche, réalisant un bon compromis entre élégant et féroce.

Skeledige est une brute. Regarde ça. Quaguaval et Meowscarada ressemblent à des personnages, tandis que Skeledirge ressemble à un monstre à tuer. Mais c’est peut-être juste moi.

Notez cependant que chaque évolution finale n’a pas un mais deux types. Meowscarada est à la fois de type herbe et sombre, Quaguaval est de type eau et combat, et Skeledirge de type feu et poison.

Quel Pokémon est le meilleur pour le début du jeu ?

Pokemon Scarlet et Violet vous proposent trois quêtes principales à accomplir simultanément. Le premier est de battre l’Elite 4, le second est de trouver et de vaincre cinq Titan Pokemon, et le troisième est de localiser cinq bases Team Star et de battre les leaders de base dans une bataille Pokemon. Pokemon Scarlet et Violet sont des jeux en monde ouvert, ce qui signifie qu’il n’y a pas de chemin strict pour terminer ces missions. Mais pour la plupart des gens, les premiers boss seront une combinaison de :

Le responsable du gymnase de Cortondo, qui utilise des Pokémon de type bogue

Le Stony Cliff Titan, Pokemon Klawf de type terrestre.

Artazon’s Gym Leader, qui utilise des Pokémon de type herbe

Le chef de base de Team Star, Mela, qui utilise des Pokémon de type feu.

Je sais que cela peut sembler fou, étant donné qu’il y a des boss de type bug et herbe dans le mélange, mais Quaxly est un excellent pari. Il peut s’agir d’un Pokémon de type eau, et donc faible contre les ennemis de type herbe, mais il apprend Wing Attack au niveau 10. Ce mouvement de type volant est super efficace pour les Pokémon de type insecte et herbe. Pendant ce temps, les mouvements réguliers de type eau de Quaxley sont super efficaces contre le Klawf Titan de type terrestre et l’équipe de Pokémon de type feu du chef de la base Team Star, Mela.

S’il y a un argument de poids contre Quaxly, c’est que vous pouvez attraper un Magicarpe assez tôt dans la partie. Entraînez ce Magikarp jusqu’au niveau 20, et vous avez vous-même un Gyrados – l’un des Pokémon les plus puissants du jeu, et qui peut également utiliser des mouvements de type eau et vol. Pourtant, l’entraînement de Magikarp peut être pénible, et au moment où vous le faites évoluer, vous avez probablement déjà battu quelques-uns des boss mentionnés ci-dessus.

Dans quelles statistiques le Pokémon de départ se spécialise-t-il ?

La question la plus difficile à répondre pourrait être de savoir quel Pokémon est le meilleur pour le jeu en fin de partie dans Violet et Scarlet. C’est une question difficile à répondre, car cela dépend beaucoup des autres Pokémon avec lesquels vous empilez votre équipe. Mais si vous pensez à long terme, vous voudrez savoir dans quels domaines les trois partants se spécialisent.

L’attribut le plus fort de Meowscarada est sa vitesse. C’est de loin la plus rapide des trois évolutions de départ, bien que l’inconvénient soit moins de santé. Notez qu’il a une attaque beaucoup plus grande que l’attaque spéciale, ce qui signifie que vous voudrez lui apprendre des mouvements physiques. Skeledige est plus un tank. C’est le plus lent des trois, mais il a le plus de santé et de défense. Quaquaval, quant à lui, a la statistique d’attaque la plus forte des trois (mais pas l’attaque spéciale, qui va à Skeledirge), et se situe au milieu en termes de vitesse et de santé.