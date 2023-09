Quel culot ! Gillian Keegan dit désormais aux écoles de « se mettre à l’écart » pour aider à résoudre une crise concrète

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La secrétaire à l’Éducation sous le feu des critiques, Gillian Keegan, a demandé aux chefs d’établissement de « se lever les fesses » pour aider à résoudre la crise du béton qui s’effondre alors que L’indépendant peut révéler que les craintes en matière de sécurité se sont désormais propagées aux maisons de retraite.

Pour la deuxième journée consécutive, Mme Keegan a été impliquée dans une querelle extraordinaire à propos du scandale alors que le gouvernement redoublait d’efforts pour gérer la question.

Elle a insisté sur le fait que son département avait fait un « excellent travail » – malgré l’ordre de fermeture totale ou partielle de plus de 100 écoles quelques jours seulement avant le début de la nouvelle année scolaire.

Mais elle a été accusée de « pointer du doigt » et d’avoir tenté de rejeter la faute sur des écoles individuelles, tandis que de hauts députés conservateurs ont averti que son emploi était « en danger ».

Concernant le béton, qui a été comparé à une « barre Aero », étalé, L’indépendant comprend que le gouvernement sonde les prestataires de maisons de retraite au sujet des préoccupations potentielles dans leurs domaines.

C’est arrivé comme suit :

Le NHS England a exhorté les responsables de la santé à procéder à un examen urgent des hôpitaux – et à élaborer des plans d’évacuation en cas de nécessité de fermeture

la crise a déclenché la panique dans d’autres bâtiments publics, notamment les théâtres et le Parlement

l’inspecteur en chef des prisons a déclaré qu’il serait « extrêmement préoccupant » si ces documents étaient trouvés dans les prisons

il est apparu que seules quatre écoles avaient été rénovées dans le cadre du principal programme de reconstruction du gouvernement, malgré la promesse de Rishi Sunak d’en couvrir 50 par an

Le gouvernement se démène toujours pour savoir combien de bâtiments publics pourraient être concernés par le béton cellulaire autoclavé armé (RAAC) – mais n’a pas l’intention de dire au public où ils se trouvent, a indiqué le numéro 10.

Le Premier ministre a présidé une réunion sur la question lundi, bien que les travaux soient dirigés par le ministre du cabinet Jeremy Quin.

Mais alors qu’une liste complète des écoles touchées sera publiée plus tard cette semaine après des jours de pression croissante, Downing Street a déclaré qu’il n’était « pas au courant » des projets visant à rendre publique la liste complète de tous les bâtiments touchés.

Gillian Keegan a insisté sur le fait que son département avait fait un « excellent travail » (Marc Thomas/Shutterstock)

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré : « Depuis un certain temps, voire des années, de nombreux départements, y compris le ministère de l’Éducation (DFE), ont approfondi notre compréhension de la place du RAAC dans leur domaine ».

Il a déclaré que des travaux étaient en cours pour « rassembler toutes ces informations en un seul endroit et (assurer) que les départements… disposent du soutien dont ils ont besoin ».

Dans ses derniers commentaires, Mme Keegan a attaqué une école sur 20 qui, selon elle, n’avait pas encore répondu à une enquête sur l’effritement du béton.

Elle a déclaré au Jeremy Vine Show de la BBC que les chefs d’établissement devraient « se mettre à l’écart » et informer les ministres s’ils sont concernés – juste un jour après avoir été obligée de s’excuser pour avoir déclaré que d’autres s’étaient « assis sur leurs fesses » à cause de l’effondrement des écoles.

« La grande majorité des écoles ne sont pas affectées » par le béton Raac, selon le secrétaire à l’Éducation

La Confédération des commissions scolaires a déclaré qu’il n’était « pas utile maintenant de pointer du doigt », tandis que le syndicat NEU a qualifié ses commentaires de « scandaleux ».

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a accusé Mme Keegan d’une « deuxième démonstration d’irritabilité en jours consécutifs – bien qu’à cette occasion sans les gros mots attachés ».

Il a déclaré que les écoles étaient censées identifier le Raac « même s’il s’agit d’un domaine spécialisé et qu’il est peu probable qu’elles disposent d’un personnel expert dans ce domaine » et qu’elles avaient « reçu une aide minimale » du ministère de l’Éducation.

Paul Whiteman, du syndicat des chefs d’établissements scolaires NAHT, a déclaré : « Toute tentative visant à rejeter la faute sur des écoles individuelles sera considérée par les parents et le public pour ce qu’elle est : une tentative désespérée du gouvernement de détourner l’attention de ses propres échecs importants. »

Il a déclaré que les ministres connaissaient Raac « depuis de nombreuses années » mais n’avaient envoyé les enquêtes que récemment.

Il a ajouté : « La responsabilité de cette situation repose directement sur les épaules du gouvernement et aucun détournement ou distraction n’y changera rien. »

Daniel Kebede, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (NEU), a déclaré : « Il est scandaleux de la part du secrétaire à l’éducation de rejeter la responsabilité de la crise du Raac sur les portes des écoles. Le fait est que le ministère de l’Éducation a traîné les talons. depuis de nombreuses années sur cette question.

Les enseignants ont été contraints de mettre l’apprentissage en ligne ou de déménager par crainte que les bâtiments scolaires ne s’effondrent. (EPA/SWNS)

Les hauts conservateurs ont également averti que le travail de Mme Keegan était « en danger » à cause du scandale.

Un haut conservateur, un ancien ministre, a déclaré L’indépendant que Mme Keegan était coupable de « dérapages d’amateur » lorsqu’elle s’adressait aux médias – et a averti que son emploi était « en danger » si le gouvernement ne parvenait pas à maîtriser la crise du Raac.

Un autre ancien ministre a déclaré que la crise avait été « terriblement gérée » par Mme Keegan et son ministre des écoles, Nick Gibb. Ils ont déclaré que Raac était « un problème de longue date qui devrait être traité au niveau local – ils l’ont transformé en une crise nationale ». Ils ont ajouté « mais j’espère qu’elle survivra », accusant M. Sunak d’être incapable de procéder même à un remaniement mineur après que le remaniement tant attendu de sa haute équipe de la semaine dernière ait vu un seul ministre remplacé.

Downing Street a soutenu l’appel de Mme Keegan aux chefs d’établissement pour qu’ils répondent à l’enquête.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Certes, les parents veulent être rassurés à ce sujet et je pense que nous serions d’accord sur le fait qu’il est important que toutes les écoles, comme 95 pour cent ou plus l’ont déjà fait, remplissent cette enquête afin que nous puissions fournir davantage de garanties. Nous savons déjà que, dans la grande majorité des cas, les parents et les élèves ne seront pas concernés. »

Mais la porte-parole libérale-démocrate en matière d’éducation, Munira Wilson, a accusé Mme Keegan de commentaires qui constituaient une « gifle pour tous les élèves et parents concernés ».