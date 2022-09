Quel coronavirus ? À l’Assemblée générale des Nations Unies, la guerre éclipse la pandémie.

Cette semaine, le leader du monde libre a déclaré la pandémie « terminée ». Le président Biden a fait ces remarques lors d’une interview avec “60 Minutes” diffusée dimanche. Ses remarques ont surpris les responsables de la Maison Blanche, qui ont rapidement tenté de les faire reculer, craignant qu’ils n’aient un impact sur les efforts de l’administration pour un financement accru de la pandémie.

Alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis à New York cette semaine pour l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, vous deviez vous demander si Biden avait raison. La semaine d’ouverture de cette année est la première à se tenir entièrement en personne depuis le début de la pandémie. L’événement était entièrement virtuel en 2020 et hybride en 2021.

L’affirmation de Biden selon laquelle «la pandémie est terminée» complique les efforts pour obtenir un financement

Il y a même eu cette semaine un signe tangible d’une nouvelle ère post-pandémique : le impasse traditionnelle qui afflige le centre-ville de Manhattan pendant la “semaine UNGA” était de retour. Les sujets de discussion avaient également changé: pas plus tard que l’année dernière, le covid-19 a dominé la conversation, Biden lui-même organisant un sommet simultané sur les efforts mondiaux de vaccination et s’engageant à vacciner 70% des 8 milliards de personnes dans le monde au cours de l’année prochaine. .

Mais cette année, les choses sont différentes, mais pas nécessairement de manière positive. La communauté internationale est passée de la pandémie – mais à la guerre et au chaos général.

L’invasion de l’Ukraine le 24 février par les forces russes continue de provoquer des ondes de choc économiques et politiques, Moscou appelant cette semaine à une mobilisation « partielle » et proférant des menaces nucléaires à peine voilées. Une répression violente en Iran a jeté le doute sur tout progrès diplomatique qui pourrait être réalisé sur les armes nucléaires de Téhéran.

D’autres conflits ont éclaté en Éthiopie et le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, tandis que Washington et Pékin restent en désaccord. Pendant ce temps, l’économie mondiale est au bord du gouffre et la mort ce mois-ci de la reine Elizabeth II a détourné une grande partie de l’attention du monde.

La pandémie a été pratiquement oubliée aux Nations Unies – et les promesses de l’année dernière n’ont pas été tenues. Lorsque Biden a pris la parole à l’Assemblée générale l’année dernière, il a prononcé les mots “covid-19” 10 fois et “pandémie” six fois. Cette année, il s’est plutôt concentré sur la lutte contre la Russie et d’autres États autoritaires, en disant “covid-19” seulement trois fois et en mentionnant “pandémie” une seule fois.

Biden, à l’ONU, déclare que les actions de la Russie “devraient vous glacer le sang”

Biden a raté son propre objectif déclaré en matière de vaccination mondiale. Les groupes de défense ont déclaré que moins d’une personne sur cinq dans les pays à faible revenu était complètement vaccinée, tandis que 56 % des habitants des pays à revenu intermédiaire inférieur avaient atteint l’objectif.

« Notre incapacité à déployer équitablement les vaccins est un échec mondial retentissant – un échec qui a coûté des vies et des moyens de subsistance, et a entraîné des vagues de variantes qui ont prolongé la pandémie pour nous tous », a déclaré Tom Hart, président de la campagne ONE. déclaration.

Il y a eu aussi des développements moins annoncés. Notamment, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a levé mercredi 14,25 milliards de dollars à sa septième conférence de reconstitution. L’événement, organisé par Biden, a rapproché le pays de son objectif de 18 milliards de dollars pour les trois prochaines années.

Il y a également eu des discussions sur la préparation de la prochaine pandémie. Jeudi, j’ai animé un panel coparrainé par un centre de formation et de technologie d’ARNm basé en Afrique du Sud, soutenu par l’Organisation mondiale de la santé. Le hub vise à démarrer un réseau mondial de sites de recherche sur les vaccins dans les pays en développement.

L’idée est que le hub formerait d’autres sites, ou « rayons », de sorte que lorsque le monde sera confronté à sa prochaine pandémie, des noms plus riches ne pourront pas thésauriser l’approvisionnement en vaccins. Dans cet effort, il y a eu quelques premiers signes de succès.

La société sud-africaine Produits biologiques d’Afrigen, qui travaille au hub, teste déjà un vaccin potentiel contre le coronavirus. Il a également commencé à travailler sur un vaccin contre la tuberculose.

“Nous avons été approchés par les plus grands scientifiques de la communauté du VIH”, a déclaré Petro Terblanch, directeur exécutif d’Afrigen, lors de la conférence, co-organisée par le groupe de défense Public Citizen.

Le VIH est l’un des de nombreuses maladies les experts espèrent pouvoir être éradiqués avec un vaccin à ARNm.

Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’OMS, a admis que les hubs pourraient ne pas avoir d’impact significatif sur la pandémie de covid-19 – le vaccin d’Afrigen pourrait encore être à des années d’arriver sur le marché – mais que le système devait être mis en place maintenant pour le futur. “La seule façon de résoudre ce problème est d’adopter une vision à plus long terme, et non une solution rapide”, a-t-elle déclaré.

Le problème est que les gouvernements du monde entier ne sont pas toujours doués pour adopter une vision à long terme. La Grande-Bretagne a longtemps été un chef de file dans le financement de la santé, mais a stupéfait les spectateurs mercredi lorsque les responsables n’ont pas promis de nouveaux fonds lors de l’événement de reconstitution du Fonds mondial de Biden. Sous la nouvelle Première ministre Liz Truss, la Grande-Bretagne a considérablement réduit ses budgets d’aide.

David Lammy, membre de l’opposition britannique, a noté que le pays avait promis au moins 2,6 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine en 2023. Les pays qui avaient besoin d’aide en seraient sûrement conscients aussi, a-t-il dit au Guardian. « Dans le passé, j’ai dit que la politique étrangère britannique était devenue trop transactionnelle, mais ce n’est même pas transactionnel. C’est juste mal pensé », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a provoqué un petit scandale diplomatique lorsqu’il a dit une vérité non diplomatique lors de l’événement Biden : la promesse du président américain de 6 milliards de dollars de financement pour le sida, la tuberculose et le paludisme pourrait ne pas passer le Congrès.

“Ce serait tellement humiliant pour Biden si ces idiots ne l’adoptent pas au Congrès”, a déclaré Yoon à un groupe d’assistants.

Mais même sans le Congrès comme obstacle, les États-Unis n’ont pas encore financé le projet de hubs d’ARNm, qui a le potentiel d’avoir un impact majeur avec un prix modeste. Au lieu de cela, il soutient le hub par le biais d’une assistance technique.

Le hub en Afrique du Sud s’attend à ce qu’il ait besoin d’environ 100 millions de dollars de financement au cours des quatre prochaines années, avec seulement 67 millions de dollars levés jusqu’à présent.