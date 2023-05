Quel club signera Declan Rice ? Arsenal craint d’être hors de prix alors que les géants de la Premier League rejoignent la course aux transferts

L’avenir de Declan Rice fait actuellement l’objet de nombreuses spéculations, le capitaine de West Ham United devant quitter le stade de Londres cet été moyennant des frais de transfert élevés.

Les Hammers autoriseront Rice à partir s’ils reçoivent une offre de 120 millions de livres sterling d’un club de la Ligue des champions, selon Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ou si 100 millions de livres sterling sont offerts plus un autre joueur également.

Manchester City et Chelsea auraient tous deux manifesté leur intérêt pour l’acquisition de Rice dans la fenêtre de transfert, mais Arsenal était considéré comme le favori dans la course à sa signature.

Les rapports suggèrent que Mikel Arteta donnerait la priorité à Rice en tant que signature principale du club à la fin de la campagne, estimant que le joueur de 24 ans s’intégrerait parfaitement dans son milieu de terrain. Selon Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal avait espéré payer environ 80 millions de livres sterling pour Rice et offrir au milieu de terrain un contrat de cinq ans d’une valeur de 300 000 livres sterling par semaine.

Cependant, une guerre d’enchères pourrait commencer avec Manchester United également intéressé par l’achat de Rice, concernant Arsenal à propos d’être écarté d’un mouvement étant donné le vif intérêt d’ailleurs en Premier League.

Selon le Courrier quotidien (s’ouvre dans un nouvel onglet), Erik ten Hag tient particulièrement à déménager pour Rice après que Manchester United ait perdu 1-0 à West Ham ce week-end.

Le rapport suggère qu’une source a déclaré: « Rice est en train de devenir rapidement la cible estivale numéro un de United. Il a complètement dirigé le match et le personnel d’entraîneurs et les dépisteurs de United parlaient tous de lui après le match.

« Il y a une croyance croissante que Rice est intéressé à partir à la fin de la saison et United pense qu’ils doivent simplement s’assurer qu’il se dirige vers le nord et non vers Arsenal ou Chelsea.

« Le club le considère comme un joueur autour duquel il pourrait potentiellement construire une équipe. »

Avec l’élite anglaise reniflant autour de son atout précieux, West Ham est susceptible d’imposer de nouvelles exigences sur une vente potentielle, bien qu’il se soit résigné à perdre Rice cet été.

Rice aura encore un an sur son contrat cet été, mais West Ham a la possibilité de le prolonger d’un an. Le club devrait renforcer ses positions dans les négociations en mettant en avant son option de garder Rice jusqu’en 2025.

Après avoir perdu contre Chelsea pour la signature de Mykhailo Mudryk en janvier, Arsenal ne devrait pas entrer dans une guerre d’enchères pour un autre joueur.