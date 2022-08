Quel chargeur MacBook Air M2 devrais-je acheter ?

Le nouveau MacBook Air d’Apple avec la dernière puce M2 de la société nous offre un tas de nouvelles options lors de l’achat d’un nouveau MacBook. La plupart des choix sont familiers aux fans d’Apple de longue date, comme la sélection de votre processeur et la quantité d’espace de stockage sur votre appareil, mais une option se démarque : Apple demande tu quel adaptateur secteur vous voulez avec l’Air. Et voici quelques-uns des meilleurs chargeurs MacBook Air M2 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Lorsque vous irez acheter un nouveau MacBook Air M2, vous aurez le choix entre trois adaptateurs : l’adaptateur secteur USB-C 30 watts, l’adaptateur secteur compact double port USB-C 35 watts et l’adaptateur secteur USB-C 67 watts. Adaptateur secteur. (Apple les appelle des adaptateurs d’alimentation de 30 W, 35 W et 67 W.) Il est important de noter que seule la configuration de base de 1 200 $ vous offre les trois options. Monter à la configuration de 1 500 $ — un Gagnant du choix des éditeurs CNET — vous donne le choix entre les chargeurs de 35 et 67 watts.

Bien qu’il soit courant d’avoir des options d’alimentation lors de la configuration des ordinateurs de bureau, c’est hors de l’ordinaire pour les ordinateurs portables. Pour cette raison, il se peut que vous ne sachiez pas immédiatement lequel conviendra le mieux à vos besoins. Cette liste vous donnera une meilleure idée de ce que chaque adaptateur offre afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Pomme L'adaptateur USB-C de 30 watts est l'adaptateur standard que les fans d'Apple de longue date reconnaîtront. Il pèse 5,6 onces (159 grammes) et mesure 3 x 2 x 2 pouces (7,3 x 5,1 x 5,1 centimètres). Le choix de cet adaptateur n'ajoutera aucun coût supplémentaire à votre total final. C'est largement compatible avec iPhone, iPad et Mac, mais Apple recommande d'utiliser cet adaptateur principalement avec votre MacBook Air. L'adaptateur USB-C de 30 watts est une option solide pour les personnes qui ne veulent pas penser à leur adaptateur. Il fait le job, et il le fait bien.

Pomme L'adaptateur secteur compact à double port USB-C de 35 watts est un nouvel ajout à la gamme d'adaptateurs Apple. Avec 3,7 onces (105 grammes) et 1,9 sur 1,9 sur 1,1 pouces (4,7 sur 4,7 sur 2,9 centimètres), il est un peu plus léger que l'adaptateur secteur USB-C de 30 watts. La caractéristique remarquable de cet adaptateur est qu'il possède deux ports USB-C, ce qui signifie que vous pouvez charger deux appareils en même temps. Tout comme l'adaptateur USB-C de 30 watts, vous pouvez utiliser ce chargeur avec la plupart des appareils, mais Apple recommande cet adaptateur pour le MacBook Air. L'adaptateur compact à double port USB-C de 35 watts est idéal pour quelqu'un qui dispose d'un espace limité et de plusieurs appareils qui doivent être rechargés. Il convient de noter que le choix de cet adaptateur ajoutera 20 $ à votre achat de MacBook Air M2. Le chargeur de 35 watts peut également être acheté séparément pour 59 $, ce qui est cher. Pour le même prix, considérez le chargeur Nano II de 65 watts d'Anker qui est plus compact, dispose de deux ports USB-C et d'un port USB-A et a presque le double de la puissance de sortie.