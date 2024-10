Quel Carlos Rodon se présentera pour les Yankees lors du cinquième match de l’ALCS ?

CLEVELAND — Si vous voulez croire que Carlos Rodon va lancer un joyau dans une place importante pour les Yankees, il existe un support statistique.

Si vous voulez croire que Rodon va être frappé samedi par les Gardiens, il existe également un support statistique pour cet argument.

Alors, quel Rodon se présentera pour le Game 5 de l’ALCS ?

Celui qui a la réputation de bien lancer à Progressive Field ?







Carlos Rodon lance le cinquième match de l’ALCS à Cleveland. JASON SZENES POUR LE NEW YORK POST

Ou celui qui a été inefficace sur la route cette saison ?

Le manager Aaron Boone s’attend à une performance d’as similaire à celle montrée par Rodon à domicile lors du premier match.

« Je me sens bien par rapport à là où il en est et à ce qu’il va apporter », a déclaré Boone avant la victoire palpitante de 8-6 des Yankees contre les Guardians lors du quatrième match vendredi soir.

Principalement en tant que membre des White Sox rivaux, Rodon a lancé une MPM de 3,08 en 76 manches en 13 matchs en carrière à Cleveland.

L’une des clés de son succès contre les Guardians – quel que soit le site – a été de maintenir Jose Ramirez à une moyenne de 0,217 avec cinq coups sûrs supplémentaires (zéro circuit) et cinq points produits en 46 présences au bâton.

« C’est juste une de ces choses où parfois, en tant que joueurs, vous vous présentez à certains endroits et vous lancez bien », a déclaré Rodon. « Je suis sûr que nous pourrions trouver un endroit parmi les 30 stades approximatifs dans lequel je ne lance pas bien. Et heureusement, je lance bien dans celui-ci parce que [Saturday] ça va être un très gros match.

Rodon n’a pas lancé au Progressive Field pendant la saison régulière. S’il le faisait, peut-être que ses écarts sur la route à domicile ne seraient pas aussi drastiques qu’une MPM de 3,11 au Yankee Stadium et une MPM de 4,69 à l’extérieur de son stade de baseball.

Il avait un nombre similaire de circuits autorisés, de buts sur balles et de retraits au bâton, mais il a simplement accordé beaucoup plus de coups sûrs sur la route.

« Je n’y ai pas vraiment prêté attention », a déclaré Rodon. « Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi.

Rodon pense : « Qu’as-tu fait pour moi ces derniers temps ? est le facteur le plus important. Et il n’a accordé qu’un simple coup de circuit en solo tout en retirant neuf sur des prises et en n’en marchant aucun pour ouvrir l’ALCS.







Carlos Rodon a connu des difficultés sur la route cette saison. Charles Wenzelberg/New York Post

« J’étais conscient de l’endroit où j’étais émotionnellement », a déclaré Rodon. « Et puis, je pense en termes de concentration… Je suis toujours très concentré sur la tâche à accomplir lorsque je suis sur le monticule, mais j’ai gardé les choses assez simples. Je pensais que je restais à l’intérieur et que je contrôlais simplement ce qui était devant moi. Et tout ce qui était derrière moi et les choses que je ne pouvais pas contrôler, je l’ai en quelque sorte effacé.

Les Yankees ont une poignée de jeunes joueurs qui feront leurs débuts en séries éliminatoires en 2024, mais Boone pense qu’un gaucher de 31 ans avec une expérience en séries éliminatoires pourrait être celui qui a bénéficié de sa nervosité.

Rodon a perdu le commandement lors de la quatrième manche de son départ ALDS.

« De toute évidence, il est dans la ligue depuis longtemps maintenant, a eu beaucoup de succès, a traversé beaucoup de choses avec nous – il a connu des difficultés l’année dernière, a rebondi comme il l’a fait cette année », a déclaré Boone. « Je pense que, comme tout le monde, j’ai l’impression qu’il a vraiment beaucoup gagné grâce à son expérience de lanceur en séries éliminatoires avec les Yankees. »