Quel candidat est le plus apte à innover dans le domaine technologique ? Les investisseurs en capital-risque divisés entre Harris et Trump

LOS ANGELES — Être un investisseur en capital-risque est très prestigieux dans la Silicon Valley. Ceux qui choisissent les startups à financer se considèrent comme les promoteurs des prochaines grandes vagues technologiques.

Ainsi, lorsque certains des plus grands noms de l’industrie ont soutenu l’ancien président Donald Trump et l’ancien capital-risqueur qu’il avait choisi comme colistier, JD Vance, les gens l’ont remarqué.

Des centaines d’autres investisseurs en capital-risque, certains de renom, d’autres moins connus, ont ensuite apporté leur soutien à la vice-présidente Kamala Harris, en traçant des lignes de bataille pour déterminer quel candidat à la présidence serait le plus à même de favoriser l’innovation technologique et de créer les conditions nécessaires à l’essor des startups. Pendant des années, de nombreuses discussions politiques dans la Silicon Valley se déroulaient à huis clos. Aujourd’hui, ces débats informels sont devenus publics, sur des podcasts, sur les réseaux sociaux et dans des manifestes en ligne.

Stephen DeBerry, capital-risqueur et soutien de Harris, affirme que certains de ses meilleurs amis soutiennent Trump. Bien qu’ils soient concentrés dans une région du nord de la Californie connue pour sa politique libérale, les investisseurs qui contribuent au financement de l’industrie technologique sont depuis longtemps un groupe plus divisé politiquement.

« Nous skions ensemble. Nos familles sont ensemble. Nous sommes très soudés », a déclaré DeBerry, qui dirige le Bronze Venture Fund. « Il ne s’agit pas de ne pas pouvoir se parler. J’aime ces gars-là – ce sont presque tous des gars. Ce sont de chers amis. Nous avons juste une différence de point de vue sur les questions politiques. »

Il reste à voir si les plus de 700 investisseurs en capital-risque qui ont exprimé leur soutien au mouvement « VCs for Kamala » tiendront parole aux côtés des partisans fortunés de Trump, comme Elon Musk et Peter Thiel. Mais cet effort marque « la première fois que je vois un groupe galvanisé de personnes de notre secteur se rassembler et se regrouper autour de nos valeurs communes », a déclaré DeBerry.

« Il y a de nombreuses raisons pratiques pour lesquelles les capital-risqueurs soutiennent Trump », notamment des politiques qui pourraient stimuler les profits des entreprises et la valeur des marchés boursiers et favoriser les bienfaiteurs fortunés, a déclaré David Cowan, un investisseur chez Bessemer Venture Partners. Mais Cowan a déclaré qu’il soutenait Harris en tant que capital-risqueur avec un « horizon d’investissement à long terme » car un « monde Trump ébranlé par des inégalités de revenus rampantes, des guerres qui font rage et le réchauffement climatique n’est pas un environnement attrayant » pour financer des entreprises saines.

Plusieurs VC de premier plan ont exprimé leur soutien à Trump sur la plateforme sociale de Musk, X. Registres publics Certains d’entre eux ont fait des dons à un nouveau super PAC pro-Trump appelé America PAC, dont les donateurs incluent de puissants conservateurs de l’industrie technologique ayant des liens avec SpaceX et Paypal et qui font partie du cercle social de Musk. L’adoption par Trump de la cryptomonnaie et sa promesse de mettre fin à la répression de l’industrie sont également des facteurs de soutien.

Bien que certaines politiques de Biden aient éloigné des secteurs de l’investissement préoccupés par la politique fiscale, la surveillance antitrust ou la surréglementation, la candidature de Harris à la présidence a ravivé l’intérêt des capital-risqueurs qui, jusqu’à récemment, restaient à l’écart. Une partie de cet enthousiasme est due aux relations existantes avec la Silicon Valley, nées de la carrière de Harris dans la région de San Francisco et de son passage en tant que procureure générale de Californie.

« Nous achetons du risque, n’est-ce pas ? Et nous essayons d’acheter le bon type de risque », a déclaré Leslie Feinzaig, fondatrice de « VCs for Kamala », dans une interview. « Il est vraiment difficile pour ces entreprises qui essaient de créer des produits et de se développer de le faire dans un environnement institutionnel imprévisible. »

Le schisme dans le secteur technologique a divisé certaines entreprises. Bien que les capital-risqueurs Marc Andreessen et Ben Horowitz, fondateurs de la société qui porte leur nom, aient soutenu Trump, l’un des associés commandités de leur société, John O’Farrell, a promis son soutien à Harris. O’Farrell a refusé de faire d’autres commentaires.

Doug Leone, ancien associé directeur de Sequoia Capital, a soutenu Trump en juin, exprimant ses inquiétudes sur X « concernant l’orientation générale de notre pays, l’état de notre système d’immigration défaillant, le déficit croissant et les faux pas de la politique étrangère, entre autres problèmes ». Mais Michael Moritz, associé de longue date de Leone chez Sequoia, a écrit dans le Financial Times que les dirigeants technologiques qui soutiennent Trump « font une grave erreur ».

Shaun Maguire, associé chez Sequoia, a publié sur X qu’il avait fait don de 300 000 dollars à la campagne de Trump après avoir soutenu Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016. Les registres de la Commission électorale fédérale montrent que Maguire a fait don de 500 000 dollars à America PAC en juin ; Leone a fait don d’un million de dollars.

« Le domaine sur lequel je suis le plus en désaccord avec les républicains est celui des droits des femmes. Et je suis sûr que je serai en désaccord avec certaines des politiques de Trump à l’avenir », a écrit Maguire. « Mais en général, je pense qu’il a été étonnamment prévoyant. »

Feinzaig, directeur général de la société de capital-risque Graham & Walker a déclaré qu’elle avait lancé « VCs for Kamala » parce qu’elle se sentait frustrée de voir que « les voix les plus fortes » commençaient à « donner l’impression qu’elles parlaient au nom de l’ensemble du secteur ».

Une grande partie du discours de VC sur les élections est une réponse à un podcast et à un manifeste de juillet dans lesquels Andreessen et Horowitz soutenaient Trump et décrivaient leur vision d’un « Little Tech Agenda » qui, selon eux, contrastait avec les politiques recherchées par Big Tech.

Ils ont accusé le gouvernement américain d’accroître l’hostilité envers les startups et les capital-risqueurs qui les financent, citant l’attitude de Biden. des taxes plus élevées proposées sur les riches et les entreprises et les réglementations qui, selon eux, pourraient entraver les industries émergentes impliquant la blockchain et l’intelligence artificielle.

Vance, un sénateur américain de l’Ohio qui a passé du temps à San Francisco à travailler dans la société d’investissement de Thiel, a exprimé un point de vue similaire sur la « petite technologie » plus d’un mois avant d’être choisi comme colistier de Trump.

« Les donateurs qui se sont vraiment impliqués dans la Silicon Valley dans le cadre de la campagne pro-Trump ne sont pas des géants de la technologie, n’est-ce pas ? Ce sont des petites entreprises technologiques. Elles créent des entreprises innovantes. Elles ne veulent pas que le gouvernement détruise leur capacité à innover », a déclaré Vance dans une interview sur Fox News en juin.

Quelques jours plus tôt, M. Vance avait rejoint M. Trump lors d’une collecte de fonds à San Francisco, au domicile de David Sacks, un investisseur en capital-risque et ancien dirigeant de PayPal, un conservateur de longue date. M. Vance a déclaré que M. Trump s’était adressé à une centaine de participants, parmi lesquels « certains des plus grands innovateurs en matière d’intelligence artificielle ».

DeBerry a déclaré qu’il n’était pas en désaccord avec tout ce que prônent les fondateurs d’Andreesen Horowitz, en particulier leur méfiance à l’égard des entreprises puissantes qui contrôlent les agences qui les régulent. Mais il s’oppose à leur interprétation de la « petite technologie », en particulier venant d’une société d’investissement de plusieurs milliards de dollars qui, selon lui, n’est guère la voix du petit gars. Pour DeBerry, dont l’entreprise se concentre sur l’impact social, le choix n’est pas entre la grande et la petite technologie, mais « le chaos et la stabilité », Harris représentant la stabilité.

La situation est compliquée par le fait que la stratégie visant à briser le monopole des grandes entreprises ne se fonde plus sur des critères partisans. Vance a parlé en bien de Lina Khan, que Biden a choisie pour diriger la Federal Trade Commission et qui a affronté plusieurs géants de la technologie. Parallèlement, certains des plus influents investisseurs en capital-risque qui soutiennent Harris – comme le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et le cofondateur de Sun Microsystems, Vinod Khosla, l’un des premiers investisseurs d’OpenAI, le créateur de ChatGPT – ont vivement critiqué l’approche de Khan.

Ro Khanna, un représentant démocrate dont le district californien englobe une partie de la Silicon Valley, a déclaré que les partisans de Trump sont une minorité bruyante qui représente « un tiers ou moins » de la communauté technologique de la région. Mais alors que la Maison Blanche a séduit les entrepreneurs technologiques avec ses investissements dans l’énergie propre, les véhicules électriques et les semi-conducteurs, Khanna a déclaré que les démocrates doivent faire un meilleur travail pour montrer qu’ils comprennent l’attrait des actifs numériques.

« Je pense que le manque perçu d’adoption du Bitcoin et de la blockchain a porté préjudice au Parti démocrate parmi la jeune génération et parmi les jeunes entrepreneurs », a déclaré Khanna.

Naseem Sayani, associée générale chez Emmeline Ventures, a déclaré que le soutien d’Andreessen et Horowitz à Trump était devenu un paratonnerre pour ceux du secteur technologique qui ne soutiennent pas le candidat républicain. Sayani a signé avec « VCs for Kamala », a-t-elle déclaré, car elle voulait que les types d’entreprises qu’elle aide à financer sachent que la communauté des investisseurs n’est pas monolithique.

« Nous ne sommes plus des fondateurs à profil unique », a-t-elle déclaré. « Il y a des femmes, des personnes de couleur, il y a toutes sortes d’intersections. Comment peuvent-ils se sentir à l’aise pour créer des entreprises alors que l’environnement dans lequel ils évoluent ne soutient pas réellement leur existence d’une certaine manière ? »

