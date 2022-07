L’ANCIEN conseiller politique Jared Kushner a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer alors qu’il servait dans l’aile ouest.

Les détails ont été publiés dans un mémoire, obtenu par le New York Times, qui devrait être publié dans son intégralité en août 2022.

Quel cancer avait Jared Kushner ?

Dans les mémoires, Kushner a révélé qu’elle avait eu un cancer de la thyroïde en 2019.

La maladie est souvent diagnostiquée à un plus jeune âge, par rapport aux autres cancers de l’adulte, et touche chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde.

La glande thyroïde se trouve à la base de votre cou à l’avant, juste derrière le creux où se rejoignent vos clavicules.

C’est une glande en forme de papillon qui fabrique et libère des hormones qui régulent votre rythme cardiaque, votre tension artérielle, votre température corporelle et votre poids.

Il est composé de deux lobes reliés par un pont de tissu.

On le trouve généralement lorsque les patients subissent des échographies, des tomodensitogrammes ou des IRM pour une raison non liée.

Qu’a dit Jared Kushner sur son diagnostic de cancer ?

Dans un extrait, l’ancien assistant politique a raconté le moment où il a été tiré par le médecin de la Maison Blanche Sean Conley qui l’a informé de la nouvelle dévastatrice.

Lors d’un vol sur Air Force One – alors que le président Donald Trump s’envolait pour le Texas – Conley a révélé les résultats de ses tests et recommandé une intervention chirurgicale immédiate, selon l’extrait.

Kushner a été opéré dans les jours précédant Thanksgiving cette année-là et a caché son diagnostic à la majorité de ses collègues.

“C’était un problème personnel et non pour la consommation publique”, a-t-il écrit.

“À l’exception d’Ivanka, Avi, Cassidy et Mulvaney, je n’ai rien dit à personne à la Maison Blanche, y compris au président”,

Selon l’extrait, le parent a déclaré qu’une partie substantielle de sa thyroïde avait été retirée lors de l’opération, qui s’est déroulée au cours de négociations tendues avec la Chine au sujet d’un accord commercial.

À l’époque, il a décrit comment il utilisait le travail pour se distraire de sa chirurgie gênante et de l’ampleur de son diagnostic.

“Quand j’y ai pensé, je me suis rappelé que c’était entre les mains de Dieu et des médecins, et que tout ce qui se passait était hors de mon contrôle”, aurait-il écrit dans l’extrait.

“Par moments, je me suis surpris à me demander si j’aurais besoin d’un traitement approfondi.”

Kushner a déclaré qu’il avait de la chance d’avoir attrapé la maladie “tôt”, mais a été averti par les médecins que l’opération pourrait avoir des effets durables sur sa voix.