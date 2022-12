Quel ballon est utilisé lors de la finale de la Coupe du monde ?

La finale de la Coupe du monde 2022 comprend le ballon de match Al Hilm, introduit spécifiquement pour les phases finales du tournoi.

L’Al Hilm a été utilisé pour la première fois en demi-finale, remplaçant l’Al Rihla – le ballon de match utilisé lors des phases de groupes, des 16 derniers et des quarts de finale. Doté d’un design de base en or et d’un motif triangulaire similaire à l’Al Rihla, l’Al Hilm a également été utilisé dans le match pour la troisième place et est le ballon de match pour la finale de la Coupe du monde.

Al Hilm en arabe se traduit par « le rêve », et Al Rihla se traduit par « le voyage ». Adidas, qui fabrique le ballon, affirme que le ballon du match final rend hommage aux déserts entourant Doha, la capitale du Qatar.

“Al Hilm représente un phare sur le pouvoir du sport et du football pour rassembler le monde”, a déclaré le directeur général d’Adidas, Nick Craggs, dans un communiqué.

Les meilleures offres Adidas Al Rihla Pro du jour

“Des millions de personnes se connecteront de presque tous les pays du monde, unis par leur passion pour le jeu. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes impliquées dans les phases finales du tournoi.

Le ballon a été conçu et perfectionné à l’aide de souffleries au centre de recherche Adidas et les créateurs affirment qu’Al Hilm offre le plus haut niveau de précision et de fiabilité.

Le ballon présente une nouvelle forme de panneau de 20 pièces, qui améliore l’aérodynamisme pour améliorer la précision, la stabilité du vol et la déviation des tirs. Il prétend également être l’un des ballons de football les plus respectueux de l’environnement jamais créés.

La Coupe du monde 2022 a également vu l’introduction d’une technologie dans le ballon, qui aide à suivre les données et à faciliter les décisions d’arbitrage.

En effet, Cristiano Ronaldo a affirmé avoir marqué de la tête contre l’Uruguay en phase de groupes, après un centre de Bruno Fernandes. Cependant, Adidas a publié des données après le match indiquant que Ronaldo n’avait en fait pas touché le ballon, ce qui signifie que Fernandes a obtenu le but.