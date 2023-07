Quel aveu de défaite que nous soyons obligés d’importer à nouveau des maçons, des couvreurs et des plâtriers

Terrain tremblant

Quel aveu de défaite que nous devons importer à nouveau des maçons, des couvreurs et des plâtriers.

L’un des objectifs du Brexit était de nous sevrer de la main-d’œuvre étrangère bon marché – qui avait déprimé les salaires pendant si longtemps – et de former davantage de Britanniques aux métiers spécialisés.

La Grande-Bretagne a constamment sous-financé la formation et fait trop peu pour attirer les jeunes dans ces rôles cruciaux et gratifiants Crédit : PA

Mais les ministres disent que les pénuries sont toujours si graves qu’ils n’ont d’autre choix que d’ajouter la construction aux emplois dont nous avons besoin pour les migrants.

C’est un échec cuisant.

La Grande-Bretagne a constamment sous-financé la formation et fait trop peu pour attirer les jeunes dans ces rôles cruciaux et gratifiants.

La société leur dit encore que leurs perspectives sont meilleures à l’université. . . même en étudiant des cours souvent de troisième ordre que les employeurs ne respectent pas et qui les condamnent à vivre sous l’ombre d’une dette de 60 000 £.

Les conservateurs ont pris conscience de cela un peu tard.

Et post-Covid nous sommes dans la position scandaleuse d’avoir 5,2 millions d’allocations chômage mais trop peu pour former des carreleurs.

Ainsi, après avoir augmenté notre population de 606 000 l’année dernière seulement, nous ouvrons les frontières toujours plus loin.

Les constructeurs étrangers pourraient aider à faire construire plus de maisons, en théorie.

Mais la migration économique elle-même exerce une pression épouvantable sur ce parc de logements, envoyant les prix et les loyers plus loin dans l’orbite.

Le public malheureux, quant à lui, n’a plus qu’à absorber l’impact supplémentaire sur leurs services déjà en ruine.

Quelle boucle folle et auto-infligée.

C’est riche, doc

ÇA doit être une première. Un militant du syndicat BMA bêlant sur le terrible sort des consultants qui gagnent en moyenne 128 000 £ par an.

Les consultants avec un minimum de 88 364 £ peuvent à la rigueur avoir dû annuler l’un de leurs vacances au ski – mais ils ne font pas la queue dans les banques alimentaires Crédit : Getty

Le Dr Vishal Sharma a déclaré que les médecins seniors du NHS feraient grève parce que « en entrant dans cette crise du coût de la vie, nous étions beaucoup plus en baisse que le reste de l’économie ».

A-t-il perdu la tête? Les consultants avec un minimum de 88 364 £ peuvent à la rigueur avoir dû annuler l’un de leurs vacances au ski – mais ils ne font pas la queue dans les banques alimentaires.

Comme la plupart des travailleurs britanniques, on leur a proposé une augmentation de salaire inférieure à l’inflation, car l’inflation est à son plus haut niveau depuis 30 ans.

C’est le premier ralentissement majeur que de nombreux médecins ont connu.

La dure leçon est la suivante : vous n’en êtes pas simplement exempté par les contribuables.

Peu importe à quel point vous êtes important ou à quel point vos dirigeants syndicaux se prennent pour Arthur Scargill.

Pairs pauvres

Les PEERS semblent déterminés à enfoncer les derniers clous dans le cercueil de leur chambre.

Le gouvernement doit détruire au bulldozer les amendements de blocage des Lords non élus empêchant l’adoption du projet de loi sur la migration Crédit : PA

Nous savons qu’ils ne rencontrent jamais d’électeurs, mais des millions de personnes veulent que l’on mette fin à la migration illégale, même si ce n’est pas le cas.

Et le projet de loi sur la migration, y compris la dissuasion rwandaise, est la seule solution sérieuse que l’on ait.

Le gouvernement doit détruire au bulldozer les amendements de blocage des Lords non élus.

Les pairs ne réussissent qu’à se donner l’air frivoles, déconnectés et de plus en plus hors de propos.