Quel avenir pour l’Italie après son échec à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar ?

L’Italie, quadruple championne, n’a pas réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, marquant la deuxième fois consécutive que les “Azzurri” manquent le tournoi.

Voici ce que vous devez savoir sur ce qui va suivre pour les champions d’Europe :

COMMENT S’EST DÉROULÉ LA CAMPAGNE ITALIENNE DE QUALIFICATION POUR LA COUPE DU MONDE ?

Lors du tour de qualification de la Coupe du monde de l’UEFA, l’Italie a été tirée au sort dans le groupe C avec la Suisse, l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie.

La pression était forte sur l’entraîneur Roberto Mancini et l’équipe car l’Italie n’avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en Russie quatre ans plus tôt.

Ils ont commencé avec trois victoires consécutives contre l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie avant de faire une pause pour les Championnats d’Europe l’an dernier.

Après avoir remporté le tournoi continental, ils ont fait match nul deux fois de suite contre la Bulgarie et la Suisse, avant de remporter une victoire 5-0 à domicile contre la Lituanie.

Avec deux matchs à jouer, l’Italie semblait être en pole position pour assurer la qualification, mais a fait match nul 1-1 avec la Suisse pour laisser les deux équipes à égalité de points avant le dernier tour.

Quatre mois après leur succès à l’Euro 2020, le match nul 0-0 de l’Italie en Irlande du Nord a permis à la Suisse de terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde après une victoire contre la Bulgarie, envoyant l’équipe de Mancini en séries éliminatoires.

L’Italie a raté le match décisif des séries éliminatoires après une superbe défaite 1-0 à domicile contre la Macédoine du Nord grâce au dernier but d’Aleksandar Trajkovski.

La Macédoine du Nord s’est qualifiée pour la finale des séries éliminatoires, où elle a été battue 2-0 par le Portugal, qui a remporté la place pour la Coupe du monde.

POURQUOI L’ITALIE NE S’EST-ELLE PAS QUALIFIÉE POUR LA COUPE DU MONDE EN 2018 ?

L’Italie a terminé à la deuxième place du groupe G lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Ils n’ont ensuite pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois en 60 ans après avoir été tenus en échec 0-0 à domicile en 2017 par une Suède provocante, qui a réservé une place en finale en Russie avec une victoire cumulée de 1-0.

Les Italiens, qui n’avaient pas raté la Coupe du monde depuis la finale de 1958 en Suède, ont vu Andrea Barzagli, Daniele De Rossi et le capitaine Gianluigi Buffon déclarer leur retraite de l’équipe nationale juste après le match.

QU’EST-CE QUE L’AVENIR POUR L’ITALIE ?

L’Italie, championne d’Europe en titre, lancera sa campagne de qualification pour le Championnat d’Europe 2024 avec son premier match de groupe contre l’Angleterre en mars – une répétition de la finale de l’année dernière.

Les finales à 24 équipes se dérouleront dans 10 stades à travers l’Allemagne.

Ils se sont également qualifiés pour les quatre derniers de l’UEFA Nations League 2022-23 après avoir dominé un groupe avec la Hongrie, l’Allemagne et l’Angleterre.

Les Azzurri affrontent la Croatie, l’Espagne et les Pays-Bas dans les villes néerlandaises de Rotterdam et Enschede. Les demi-finales auront lieu les 14 et 15 juin de l’année prochaine, tandis que les éliminatoires pour la troisième place et la finale sont prévues pour le 18 juin.

L’Italie a terminé troisième de la campagne 2020-21 de la Ligue des Nations, s’inclinant face à l’Espagne, éventuellement finaliste, en demi-finale avant de battre la Belgique pour le bronze.

