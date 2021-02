Starmer subit de nouvelles attaques de la gauche. La tendance socialiste pense qu’il gaspille les gains réalisés dans les années Corbyn (oui, vraiment). Richard Burgon, secrétaire du groupe de campagne socialiste des députés travaillistes, et ancien candidat marginal à la direction adjointe, a lancé cet avertissement à peine codé: «Beaucoup pensent que nos dirigeants ont porté le combat à leurs propres membres plus qu’à un gouvernement conservateur. responsable de l’un des pires taux de mortalité par coronavirus au monde. »

Bien sûr, Starmer pourrait bien souligner qu’il est dans l’histoire de Covid depuis un an. Et il pourrait se demander pourquoi Burgon et ses alliés mènent le combat contre leur chef plutôt que contre les méchants conservateurs. Starmer peut également conclure qu’être attaqué par Burgon suggère que le parti va dans la bonne direction.