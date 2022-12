Quel avenir pour le Mexique après la sortie de la Coupe du monde ? Qui sera entraîneur ?

AL KHOR, Qatar – Au milieu du drame et du chaos de la Coupe du monde 2022 alors que les dernières places en huitièmes de finale sont décidées, le Mexique a déjà évolué après sa sortie et pense à 2026.

Moins de 24 heures après avoir été éliminé en phase de groupes (une première depuis 1978) et avoir vu Gerardo “Tata” Martino annoncer après la victoire 2-0 de mercredi contre l’Arabie saoudite qu’il était absent en tant qu’entraîneur, le président de la Fédération mexicaine de football (FMF) Yon de Luisa et le directeur sportif des équipes nationales masculines, Jaime Ordiales, ont parlé de la suite pour Le Tri.

Au cours des dernières semaines, le club de football local Al Khor SC et son stade ont servi de domicile périphérique et isolé du Mexique pour l’entraînement et la préparation de la Coupe du monde. Alors que d’autres équipes nationales ont installé leur camp près du centre bruyant de Doha, la capitale du Qatar, le Mexique visait plutôt à s’isoler à environ une heure de route au nord du centre-ville – environ une heure et 45 minutes en utilisant les transports en commun. Cette distance du cœur de la Coupe du monde a semblé se multiplier du jour au lendemain.

Malgré la défaite de l’Arabie saoudite 2-1 à la fin de la phase de groupes mercredi, un manque de buts lors d’une précédente défaite 2-0 contre l’Argentine et un match nul 0-0 contre la Pologne ont permis au Mexique de terminer troisième du tableau, claquant sept tournois. course (remontant à 1994) dans laquelle Le Tri avait atteint tous les huitièmes de finale.

“Nous sommes gênés et nous devons nous excuser”, a déclaré Ordiales aux médias dans un modeste gymnase qui ressemblait facilement à celui d’un lycée américain typique. “Il faut faire face à cet échec et cela nous rend responsables de devoir montrer l’embarras professionnel que nous avons.”

Au cours de la sombre conférence de presse qui a duré un peu plus de 15 minutes, Ordiales a également confirmé que Martino était absent après que le manager a déclaré mercredi que son contrat était terminé.

“Avec un échec comme celui-ci, il lui est impossible de continuer”, a déclaré Ordiales. “Je sais que c’est un travailleur acharné, je l’ai vu tous les jours, mais nous travaillons pour l’équipe nationale et la meilleure chose à faire est bien.” maintenant il faut chercher ailleurs.”

Pour la première fois depuis 1978, le Mexique a été éliminé en phase de groupes d’une Coupe du monde. ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Martino absent et plus de Coupe du monde 2022 pour le Mexique… et ensuite ?

A tout le moins dans un futur proche, les responsables du FMF restent sur place. Lorsqu’on lui a demandé si Ordiales ou De Luisa envisageaient une démission, De Luisa a immédiatement fermé l’idée.

“Une démission n’est pas nécessaire et maintenant que ce cycle se termine, le [league] propriétaires décideront de continuer ou non », a déclaré le président du FMF.

Alors qu’Ordiales a le bénéfice du doute car il n’a accepté le poste qu’en été, De Luisa mérite d’être critiqué en raison de son implication dans le cycle complet de la Coupe du monde menant au Qatar 2022. Une fois cadre chez Televisa qui a également travaillé avec Liga Les géants du MX Club America, De Luisa, ont pris ses fonctions il y a quatre ans en 2018. Que les propriétaires de club décident de le laisser continuer ou non, le président a défini de vagues directives concernant les changements qu’il espérait apporter à la Liga MX qui pourraient potentiellement aider le Mexique. football.

“Nous allons apporter des changements structurels”, a déclaré De Luisa. « La multipropriété [of clubs]promotion et relégation, le nombre de joueurs étrangers [in Liga MX].”

Des promesses similaires ont été faites dans le passé par ceux qui dirigent le football mexicain, mais avec des résultats mitigés concernant la mise en œuvre, l’application et le suivi. Pour leur défense, le président de la Liga MX, Mike Arriola, a déclaré jeudi dans un communiqué que la ligue soutiendrait également toutes les décisions prises par la fédération, mais cela suffira-t-il pour véritablement relancer l’équipe nationale qui semble régresser ?

Quelle que soit la prochaine étape pour le Mexique, ils seront privés de leur entraîneur Tata Martino, qui a annoncé immédiatement après le match de mercredi qu’il n’entraînerait plus El Tri. ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Quels sont les principaux candidats pour prendre la relève en tant que manager ?

L’autre question tourne autour du coaching. Quels que soient les changements apportés à la FMF et aux ligues nationales, trouver la bonne personne pour ensuite sélectionner et diriger ces joueurs vers la Coupe du monde 2026 sera tout aussi important.

À l’heure actuelle, Guillermo Almada de Pachuca est le candidat le plus fort pour le poste de manager. L’Uruguayen de 56 ans a mené Pachuca à un titre de Liga MX Apertura 2022 plus tôt à l’automne, tout en offrant de nombreuses opportunités aux joueurs prometteurs qui ont émergé de la célèbre configuration de l’académie du club.

Dans un processus d’équipe nationale qui cherche désespérément un changement de génération avant 2026 – le Mexique avait la deuxième équipe la plus âgée de cette Coupe du monde, avec un âge moyen des joueurs de 28,5 ans – avoir quelqu’un comme Almada qui n’a pas seulement aidé à soutenir le jeune Mexicain Les joueurs, mais qui ont remporté un championnat avec eux grâce à un style de jeu axé sur l’attaque, peuvent bénéficier de quelqu’un comme lui.

Cela dit, Almada peut parfois être un peu trop impétueux sur la touche et si la FMF cherche quelqu’un pour calmer les débats, Necaxa coagh Ignacio “Nacho” Ambriz est un autre choix remarquable.

Avec l’équipe de milieu de table Toluca, Ambriz a transformé une liste sans prétention en quelque chose de bien plus grand que la somme de ses parties avec une approche bien organisée et très motivée qui les a vus atteindre la finale contre Pachuca. Autrefois entraîneur adjoint de la Liga et manager de la deuxième division espagnole, le joueur de 57 ans apporte une expérience de l’étranger qui pourrait élever les joueurs mexicains.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale Miguel “Piojo” Herrera, qui est par coïncidence au chômage après un mandat décevant avec les Tigres, sera également dans la conversation ; sinon, il s’y forcera, comme il l’a fait dans le passé. Il y a également eu des appels pour que l’ancien défenseur vedette mexicain Rafael Marquez soit pris en considération, bien qu’il semble juste s’installer dans son dernier emploi en tant que manager de Barcelone B.

Bien entendu, les dernières briques de ce projet qui devront être remontées et analysées par la FMF sont les acteurs eux-mêmes. Bien que l’on puisse affirmer que des acteurs clés du début à la mi-vingtaine comme Kevin Alvarez, Edson Alvarez, Luis Chavez, Cesar Montes et Alexis Vega pourraient être à leur apogée d’ici 2026, il ne fait aucun doute que le Mexique a besoin d’une injection de jeunesse.

Dans le filet, Carlos Acevedo devrait être une figure de gardien de but vitale digne d’un retour à Le Triest configuré. En ce qui concerne la défense, Emilio Lara, Israel Reyes et Julian Araujo sont prêts pour plus d’opportunités en équipe nationale. Des milieux de terrain comme Erick Sanchez et Marcelo Flores devraient également être dans le mélange en tant que meneurs de jeu cruciaux, tandis qu’en attaque, il y a des changeurs de jeu évidents comme Santiago Gimenez et Diego Lainez qui n’auraient aucun problème à s’insérer dans le onze de départ.

La liste s’allonge lorsque l’on examine les options plus jeunes émergeant de la Liga MX ainsi que les doubles nationaux éligibles. La liste des entraîneurs qui pourraient éventuellement prendre en charge et faire partie d’une reconstruction indispensable, tout en soulignant les changements potentiels au sein de la structure de la ligue mexicaine, est également une pratique facile à laquelle participer.

Pour l’avenir, c’est à la FMF et à la direction de ramasser le gâchis que Martino a laissé, de trier les options et les noms à considérer, puis de tout mettre ensemble dans une combinaison gagnante. Sinon, attendez-vous à d’autres conférences de presse, peut-être à la périphérie d’une autre ville, axées sur 2030 alors que 2026 et 2022 ne se sont pas non plus déroulés comme prévu.