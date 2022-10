Quel avenir pour Jamie Chadwick ? La star de la série W envisage de déménager aux États-Unis dans Indy Lights après le troisième titre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La championne en titre de la série W, Jamie Chadwick, exprime sa gratitude d’avoir remporté la série pour la troisième fois après l’annonce de la fin prématurée de la saison en raison de problèmes de financement

Jamie Chadwick a félicité la série W pour lui avoir donné, ainsi qu’à d’autres conductrices, une plate-forme et a confirmé qu’elle avait les yeux rivés sur les États-Unis et Indy Lights pour sa prochaine étape cruciale dans le sport automobile.

Chadwick a été confirmé cette semaine en tant que champion de la série W 2022 après avoir eu 50 points d’avance sur le challenger le plus proche lorsque la saison s’est terminée tôt en raison de l’échec du financement prévu.

La pilote britannique est maintenant triple vainqueur du titre de la série W et au cours de sa dernière saison incroyablement dominante, Chadwick était ouverte sur son objectif de passer à la Formule 1 “dans les cinq prochaines années” et a déclaré qu’elle n’était pas t s’attendant à rester dans la série W pour 2023.

S’exprimant plus en détail sur Any Driven Monday, Chadwick a confirmé qu’elle envisageait “positivement” les options qui s’offraient désormais à elle et qu’elle avait vraiment apprécié les tests en IndyLights – la série d’alimentation d’IndyCar aux États-Unis.

“Rien n’est encore confirmé, mais j’ai fait le test avec l’équipe d’Andretti, et c’était génial”, a déclaré Chadwick. “J’ai vraiment aimé conduire la voiture et j’ai vraiment adoré travailler avec l’équipe.

“Je pense que la route Indy Lights, IndyCar – c’est ce qu’on appelle la route vers Indy – est vraiment cool pour les jeunes pilotes. C’est une grande opportunité là-bas. Cela semble intéressant, mais rien de confirmé pour le moment.

“C’est bien d’être maintenant dans une position où j’envisage vraiment positivement ces options pour l’avenir. Rien de confirmé, mais j’ai vraiment hâte d’essayer de mettre les choses au point pour l’année prochaine.”

Découvrez les disques gagnants qui ont couronné le champion en titre de la série W Jamie Chadwick et le champion du monde de F1 Max Verstappen

Auparavant, Chadwick avait indiqué qu’elle souhaitait gagner du “bon temps de siège” au cours de la saison 2023 pour acquérir le plus d’expérience possible.

Indy Lights verrait le pilote britannique aux commandes d’une voiture plus lourde et plus exigeante physiquement et ouvrirait potentiellement la voie à un retour en Europe pour courir en F3.

Nous avons été et serons toujours incroyablement fiers de sa carrière et nous lui souhaitons bonne chance dans son prochain chapitre passionnant. Catherine Bond Muir – PDG de la série W

Bien que Chadwick envisage des options en dehors de la série W, elle est incroyablement reconnaissante de l’opportunité qu’elle lui a offerte et continuera d’offrir à d’autres au sein du sport automobile.

“La série W, à mon avis, la marque et tout ce qu’elle représente est toujours aussi forte”, a-t-elle déclaré.

“Tout ce qu’il a fait pour les pilotes qui sont actuellement dans le championnat, moi y compris, a été extrêmement précieux et en termes d’inspiration de la prochaine génération et de création de modèles. De plus, donner de l’expérience à ceux qui travaillent dans la série – pas juste les chauffeurs.

“C’est tellement puissant et je pense que c’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas perdre. C’est tellement fort qu’ils doivent accepter cela, mais ils doivent structurer le modèle commercial … Je ne suis pas le mieux placé pour en parler.

“Je pense qu’ils auront ces quelques mois et le signal d’alarme que j’espère de l’industrie et de l’extérieur de l’industrie pour soutenir les femmes dans le sport et vraiment soutenir la série pour les bonnes raisons sera une chose vraiment positive. .

“Depuis le début, lorsque nous étions à Hockenheim pour la première course, jusqu’à maintenant à Singapour, c’est incroyable le chemin parcouru par la série.

“Pouvoir évoluer avec cela et apprendre autant de moi-même en tant que pilote et aussi personnellement, pouvoir en sortir et continuer à progresser a été si précieux. J’espère vraiment et je crois que cela m’a mis dans une position très forte maintenant aller de l’avant.”