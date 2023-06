Quel avenir pour huit clubs de Premier League qualifiés pour l’Europe ? Tout ce que vous devez savoir sur les dates 2023/24 | Nouvelles du football

La poussière est à peine retombée sur la saison de Premier League 2022/23 mais les supporters de huit équipes sortent déjà leurs passeports en vue de la campagne suivante.

Champions Manchester City sont rejoints par les finalistes Arsenal, Manchester United et Newcastle en se qualifiant d’office pour les phases de poules de la Ligue des champions.

Ils attendront tous maintenant le tirage au sort du 31 août. Les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sont dans le pot 1 aux côtés des champions de la ligue des six meilleures associations sur la base des coefficients des pays de l’UEFA 2022.

Man City, Barcelone, Naples, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Benfica sont tous les têtes de série.

En terminant respectivement cinquième et sixième, Liverpool et Brighton les fans peuvent se réjouir d’entrer dans la Ligue Europa, de même dans les phases de groupes.

Dates clés européennes 2023/24 Tirage au sort du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions : 24 juillet

Tirage au sort des barrages de la Ligue des champions : 7 août

Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions : 31 août

Tirage au sort des barrages de la Ligue Europa : 7 août

Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa : 1er septembre

Tirage au sort des barrages de l’Europa Conference League : 7 août

Tirage au sort de la phase de groupes de l’Europa Conference League : 1er septembre

West Ham se sont également qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa après avoir battu la Fiorentina 2-1 en finale de la Ligue de Conférence Europa.

Entre-temps, Aston Villa a conservé la septième place lors de la dernière journée pour s’assurer une place en barrage de la Ligue de conférence Europa aux dépens de Tottenham, qui n’a pas réussi à se qualifier pour le football européen la saison prochaine pour la première fois depuis 2008-09.

Dans l’état actuel des choses, le tableau des qualifications européennes est le suivant :

Ligue des champions: Man City (Q), Arsenal (Q), Newcastle (Q), Manchester United (Q)

Man City (Q), Arsenal (Q), Newcastle (Q), Manchester United (Q) Ligue Europa : Liverpool (Q), Brighton (Q), West Ham (Q)

Liverpool (Q), Brighton (Q), West Ham (Q) Ligue de Conférence Europa : Villa Aston (Q)

Sports du ciel passe en revue les dates clés que les clubs de Premier League attendent avec impatience concernant les tirages respectifs des compétitions européennes de la saison prochaine…

Liverpool

Image:

Liverpool fait partie des favoris de la Ligue Europa





Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa : 1er septembre

Jurgen Klopp insiste sur le fait que Liverpool sera en lice pour la Premier League la saison prochaine après avoir mis fin à une campagne décevante avec un match nul 4-4 passionnant à Southampton relégué.

Les Reds, cinquièmes, sont arrivés à St Mary’s en sachant qu’ils avaient déjà raté une place parmi les quatre premiers pour la première fois depuis 2015-16.

Le patron de Liverpool, Klopp, était heureux de voir le retour de 2022-23 et confiant que le prochain mandat serait beaucoup plus mémorable.

Où est la finale de la Ligue Europa 2024 ? La finale de la Ligue Europa 2023/24 aura lieu au stade Aviva en République d’Irlande. Ouvert pour la première fois en 2010, le stade accueillera son deuxième match décisif de la Ligue Europa, après avoir accueilli la finale 100% portugaise de 2011 entre Porto et Braga, lorsque Radamel Falcao a marqué le seul but alors que les Dragons remportaient le trophée.

« Il y a eu des moments au cours de la saison où vous pensiez que » la saison durera quatre ans « », a-t-il déclaré. « Dieu merci pour les 11 derniers matchs, qui ont énormément aidé, nous ont donné un véritable coup de pouce, nous ont donné une perspective, nous ont donné une base pour ce que nous devons faire.

« Que cela ne soit pas devenu la meilleure saison de tous les temps, nous le voyons, nous le savons, nous sommes très déçus du fait que nous n’avons pas atteint le top quatre.

« Mais il y a des moments où il faut admettre qu’il y avait quatre équipes qui étaient meilleures que nous – c’est la vérité. Nous avons joué une mauvaise saison, nous sommes cinquièmes, c’est aussi un message.

« Imaginez que nous étions notre moi normal, ce que nous reviendrons absolument la saison prochaine et nous serons à nouveau un concurrent. C’est comme ça. Les 11 derniers matchs nous ont aidés à le réaliser à nouveau. »

Brighton

Image:

Roberto De Zerbi a obtenu la qualification européenne





Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa : 1er septembre

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, admet que les Seagulls devront dépenser avant leurs débuts européens. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa pour la première fois de leur histoire après avoir terminé sixièmes de la Premier League.

Brighton avait déjà terminé sixième avant la défaite 2-1 de la dernière journée à Aston Villa et De Zerbi sait qu’ils devront élargir leur équipe pour faire face aux exigences de la compétition européenne.

« Nous ne sommes pas prêts à jouer trois matchs de suite, trois matchs par semaine. Nous ne sommes pas habitués à jouer trois matchs de suite », a-t-il déclaré.

Image:

Brighton s’est qualifié pour la Ligue Europa





« Nous devons travailler sur le marché des transferts, nous devons constituer une équipe plus forte, avec plus de joueurs, puis nous devons nous améliorer.

« Le résultat que nous avons obtenu cette année était incroyable, Tony [Bloom]moi et Paul Barber, nous avons le rêve d’améliorer ce résultat.

« La saison est terminée, ce qui est une mauvaise nouvelle pour moi – c’est difficile sans football. J’irai en Italie et je travaillerai avec Tony Bloom et le club pour améliorer l’équipe. Cette saison a été fantastique et nous devons essayer de la répéter. »

West Ham

Image:

West Ham s’est qualifié pour la Ligue Europa





Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa : 1er septembre

West Ham s’est qualifié automatiquement pour les phases de groupes de la Ligue Europa – et une place au premier pot – après sa victoire en finale de la Ligue de conférence Europa.

La défaite à Leicester a mis fin à une saison de Premier League décevante pour West Ham où ils ont terminé 14e, six points au-dessus de la zone de largage.

Mais le patron David Moyes a terminé la saison en beauté avec une victoire spectaculaire à Prague.

Il a dit BT Sport après le match : « Si quelqu’un avait dit quand j’ai pris le poste il y a trois ans que nous éviterions la relégation, nous finirions en Europe, ils auraient probablement dit que vous êtes fou. Ensuite, pour le faire deux années de suite et obtenir à une demi-finale, puis à une finale… wow.

« Et oui, nous savons que cette année n’a pas été excellente en ce qui concerne la façon dont notre forme de Premier League s’est déroulée, mais cette compétition a été formidable pour nous. Les joueurs ont été remarquables, ce qu’ils ont fait. »

Aston Villa

Image:

Aston Villa a décroché une place en Europa Conference League





Tirage au sort des barrages de l’Europa Conference League : 7 août

Dates des barrages de l’Europa Conference League : Les matches aller se joueront le 24 août et les matches retour le 31 août.

Unai Emery a porté un toast au « moment champagne » d’Aston Villa après leur qualification pour l’Europe pour la première fois depuis 2010.

Le manager a déclenché un revirement à Villa Park après avoir été nommé en octobre, après que le club a limogé Steven Gerrard à trois points au-dessus de la zone de relégation.

La victoire 2-1 de dimanche contre Brighton – qui s’était déjà qualifié pour la Ligue Europa – a valu une place en barrage de la Ligue Europa après une septième place en Premier League.

Douglas Luiz et Ollie Watkins ont marqué pour sceller leur retour, malgré la frappe de Deniz Undav pour Brighton.

« Aujourd’hui, c’est un moment de champagne », a déclaré le patron de Villa, Emery.

« Lorsque vous travaillez et que vous vous concentrez de semaine en semaine, vous n’avez pas beaucoup de jours pour célébrer quelque chose, 70 % de notre temps a été consacré au travail.

« Je veux célébrer avec le club, les joueurs, les amis, la famille et je veux profiter de ce que nous avons accompli.

« Ce n’était pas le premier objectif de cette année, notre progression a été fantastique. Nous l’avons fait et c’est très important de célébrer et d’être heureux maintenant, de profiter de ce moment de notre vie.

« Nous avons commencé à penser que notre progression se passait bien et certaines équipes, elles ne sont pas régulières. Quand nous avons gagné à Chelsea (victoire 2-0 en avril pour passer neuvième), nous étions avec eux et nous étions 11e pendant longtemps C’était l’étape la plus difficile à gravir.

« Quand nous étions dans le top 10, nous avons commencé à penser à terminer sixième ou septième. Brighton a fait une excellente saison, ils méritent d’être en Ligue Europa. »

Et en Ecosse ?

celtique sera dans le pot 3 ou le pot 4 des phases de groupes de la Ligue des champions.

Rangersen terminant deuxième de la Premiership écossaise, entre dans le troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Après que le Celtic ait remporté la Coupe d’Ecosse, Aberdeen se sont qualifiés pour le tour de barrage de la Ligue Europa, tandis que Cœurs entrer dans le troisième tour de qualification et Hibernian participer au deuxième tour de qualification.

Quand ont lieu les matches de la phase de groupes de la Ligue Europa 2023/24 ?

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Quand est la phase à élimination directe de la Ligue Europa 2023/24 ?

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars

Quarts de finale: 11 et 18 avril

Demi finales: 2 et 9 mai

Final: 22 mai

Quand auront lieu les matches de la phase de groupes de la Ligue Europa Conference 2023/24 ?

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Quand est la phase à élimination directe de l’Europa Conference League 2023/24 ?

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars

Quarts de finale: 11 et 18 avril

Demi finales: 2 et 9 mai

Final: 29 mai