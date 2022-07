Quel avenir pour Boris Johnson ? Des livres, des chroniques, des discours, un retour ?

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Quel avenir pour Boris Johnson, le politicien britannique le plus omniprésent et omnivore de son époque, autrefois aimé, maintenant non, qui a livré le Brexit à la Grande-Bretagne mais qui quitte maintenant la scène mondiale en tant que dissimulateur toxique ? En supposant que le Premier ministre à court terme passe les prochains mois jusqu’à ce que son successeur prenne le relais ?

La liste de choses à faire de Johnson :

Tout d’abord, Johnson a besoin d’argent – ​​et de vivre la vie somptueuse qu’il mène maintenant, entouré des meilleurs des meilleurs. Les meilleures antiquités, peintures, vins et saucisses. Il en voudra beaucoup. Il pourrait donc y avoir des colonnes de journaux, plus de livres, des allocutions.

Boris Johnson blâme “le troupeau”, démissionne pour faire place au nouveau leader britannique

Avant de devenir Premier ministre, Johnson était le chroniqueur de journal le mieux payé de Grande-Bretagne. Il y a donc cela sur lequel se rabattre, s’il peut l’obtenir.

Mais parce que Johnson part en pseudo-disgrâce – jugé indigne d’être dirigé par son propre parti à cause des scandales et de tous les mensonges qu’il a racontés – sa voie à suivre est délicate.

Ses biographes, ses ennemis, ses ennemis et ses amis, disent que Johnson n’est pas très bon avec l’argent et se plaint toujours d’être fauché.

Ce week-end, Johnson, sa femme et ses enfants sont à Chequers, un manoir du XVIe siècle, situé sur 1 500 acres, une maison de campagne «grâce et faveur» pour les hauts fonctionnaires – avec 10 chambres, un chef et un grand Personnel.

Johnson adore les dames. C’est son endroit heureux. Il voulait y organiser sa fête de mariage officielle avec Carrie en juillet – jusqu’à ce qu’il retire l’idée après une tempête de critiques.

Après avoir quitté ses fonctions ? On ne sait pas où les Johnson – lui 58 ans, elle 34 ans – vivront. L’appartement de Carrie à Londres ? Où les voisins ont arrêté le couple à la police pour avoir eu une dispute alimentée par le vin, avec Carrie criant : « Lâchez-moi » et « Vous ne vous souciez de rien, parce que vous êtes gâté » ? Pas probable.

Pourquoi Boris Johnson a finalement démissionné – et Trump ne l’a jamais fait

Johnson a deux ex-femmes et sept enfants. Avec sa nouvelle épouse, Carrie, il a un bébé et un bambin. Le premier ministre, fils de diplomate, est allé à Eton College et à l’université d’Oxford. C’est une éducation coûteuse.

“Donc, il prospère en étant le centre de l’attention, et il sera l’homme d’hier une fois qu’il quittera ses fonctions”, a déclaré Catherine Barnard, juriste à l’Université de Cambridge.

“Il peut jouer au mari de la maison, il peut écrire des chroniques pour le Daily Telegraph et être payé de grosses sommes d’argent pour cela, des sommes plus importantes pour les affaires de l’entreprise, mais je soupçonne qu’il va s’ennuyer beaucoup.”

Beaucoup supposent que Johnson reviendra éventuellement à son ancienne profession, le journalisme. La rédaction d’une note hebdomadaire pour le Daily Telegraph était lucrative, 330 000 $ par an, ce que d’autres hacks calculaient pour lui rapporter 2 755 $ de l’heure.

Dans l’une de ses dernières chroniques là-bas, en 2018, Johnson a écrit que les femmes en burqa ressemblent à des “voleurs de banque” et à des “boîtes aux lettres”.

Il doit aussi à un éditeur une biographie sur William Shakespeare, qu’il n’a pas achevée.

Il a terminé une biographie de son idole, Winston Churchill, que certains critiques ont qualifié de rechapage sans valeur, manquant de perspicacité, d’érudition ou de nouveau matériel, mais que le critique du Financial Times a qualifié de “croustillant, percutant, plein du genre de wham -bam phrases courtes qui font avancer le lecteur vers le bas de la page.

La plupart pensent qu’il rejoindra également le circuit des conférenciers après le dîner, où l’on pense qu’il pourrait facilement commander 100 000 $ ou plus pour un discours.

“Il continuera à se produire”, a déclaré Andrew Gimson, l’auteur de la biographie intitulée “Boris”.

« Il écrira des livres, fera du journalisme, fera des discours. Contrairement à certains orateurs célèbres, on peut compter sur lui pour prononcer un discours amusant. Et il peut maintenant prononcer un discours en tant que personne qui s’est divertie au G-7 à Cornwall et qui connaît Biden et connaît Zelenksy.

Gimson a déclaré que Johnson complotera également pour revenir à ce qu’il a appelé dans son discours de démission “le meilleur travail du monde”.

Dans ce discours jeudi, démissionnant en tant que chef du Parti conservateur, Johnson ne s’est pas excusé. Au lieu de cela, il a blâmé son propre parti pour sa chute, comparant ses collègues législateurs à des animaux en fuite.

«Comme nous l’avons vu à Westminster… quand le troupeau bouge, il bouge. Et mes amis, en politique, personne n’est indispensable à distance », a déclaré Johnson.

“Il essaiera à nouveau d’être Premier ministre”, a déclaré Gimson. « Je ne vois aucun signe qu’il a abandonné la politique. Dans son discours de démission, il a dit: “Je donnerai au chef tout le soutien que je peux”, eh bien, ce n’est peut-être pas beaucoup de soutien du tout.

Gimson a déclaré que Johnson “est une personne très compétitive, qui se gardera sous les yeux du public. Il gagnera des sommes incroyables. Il sera toujours une grande figure, tirant sur tous les cylindres.

Tom Bower, auteur de “Boris Johnson, The Gambler”, a prédit que Johnson pourrait obtenir plus de 3 millions de dollars pour ses mémoires, s’ils sont juteux. «La question est de savoir à quel point ce sera franc. David Cameron a reçu un million pour un livre ennuyeux. [Former prime minister Tony] Blair’s était plus révélateur, et il a obtenu de plus grosses ventes. C’est la question, cependant : est-il prêt à dire la vérité sur ses mariages ? Son attitude envers les autres ? Est-il prêt à régler ses rancunes ? C’est un bon écrivain, mais s’il est prêt à faire les gros titres, c’est ce qui compte.

Bower a déclaré que Johnson espérait retourner à la plus haute fonction du pays.

“Il croit, à long terme, qu’il y a une chance réaliste d’un retour politique, qu’à la fin, il y aura un appel Churchillien à lui comme le seul homme qui peut sauver le parti”, a-t-il déclaré.

“Tout dépend de la façon dont il se comportera à partir de maintenant. Je pensais que son discours de démission n’était pas seulement provocant, mais qu’il n’admettait aucune erreur et qu’il avait été poignardé dans le dos et qu’il reviendrait. Je pense que c’est la façon de l’interpréter », a déclaré Bower

Un jour prochain, Johnson présentera officiellement sa démission en tant que Premier ministre britannique. Il prononcera un dernier discours devant le 10 Downing Street. Il rencontrera la reine Elizabeth II et lui annoncera son départ. Des camionnettes de déménagement s’arrêteront à la résidence du Premier ministre et emporteront les affaires des Johnson – mais peut-être pas le papier peint, qui aurait coûté 1 100 $ le rouleau.

Si Johnson veut remonter au sommet, il devra être membre du Parlement, il peut donc choisir de conserver son siège à la Chambre des communes et de siéger sur les banquettes, représentant Uxbridge et South Ruislip, une banlieue de l’ouest de Londres. .

D’autres premiers ministres britanniques ont fait un retour, y compris Churchill, qui a servi de 1940 à 1945 et de nouveau de 1951 à 1955. Plus récemment, Harold Wilson, un politicien travailliste, a été Premier ministre de 1964 à 1970, puis est revenu pour un deuxième mandat. , de 1974 à 1976.

Certains des prédécesseurs de Johnson ont conservé ce poste au Parlement, d’autres se sont complètement retirés de la politique.

L’ancienne première ministre Theresa May a continué de siéger à la Chambre des communes et de servir ses électeurs, auprès desquels elle reste une figure populaire. Elle a largement laissé l’administration Johnson faire son travail mais a livré un bordée de cloques ou deux.

Son prédécesseur, David Cameron, a quitté la politique presque immédiatement. Il a occupé plusieurs postes, dont celui de président d’Alzheimer’s Research UK. Cameron a également écrit un livre intitulé “For the Record”, pour 960 000 $.

Cameron a également occupé des postes de conseiller pour un certain nombre d’entreprises, dont Greensill Capital, où son lobbying a été décrié comme “louche” par l’opposition. Un rapport parlementaire a conclu que ses actions n’étaient pas criminelles mais affichaient “un manque important de jugement”.

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a travaillé pour les Nations Unies dans le domaine de l’éducation mondiale et des campagnes pour mettre fin à la pauvreté des enfants.

Johnson pourrait vouloir continuer à soutenir l’Ukraine d’une manière ou d’une autre.

Blair a créé sa propre organisation à but non lucratif, le Tony Blair Institute for Global Change, et est devenu l’envoyé du Moyen-Orient pour le Quartet, un groupement des Nations Unies, des États-Unis, de l’Union européenne et de la Russie. Mais il a aussi poursuivi un travail lucratif dans le secteur privécréant ce que les critiques considéraient comme un conflit d’intérêts.

Comment Boris Johnson est passé d’une victoire écrasante à un vote de censure

L’ancien premier ministre conservateur John Major est resté député pendant quatre ans avant d’assumer divers rôles dans les affaires et dans le sport du cricket.

En d’autres termes, il n’y a pas de voie conventionnelle pour un ex-Premier ministre. Mais Johnson n’est pas non plus un politicien conventionnel.