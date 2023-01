Quel avenir pour Artur Beterbiev ? | Callum Smith déclare : “C’est maintenant qu’il faut le battre !” | Nouvelles de boxe

Artur Beterbiev n’a jamais perdu un combat professionnel.

Il y a 19 hommes qui ont tenté de le battre, dont deux champions du monde en titre, mais aucun n’a réussi. Aucun d’entre eux n’a même parcouru la distance avec lui.

Beterbiev a rappelé à quel point il est dangereux, même à l’âge de 38 ans, lorsqu’il a arrêté Anthony Yarde de Londres en huit rounds après leur formidable combat de championnat du monde à Wembley Arena samedi soir.

Artur Beterbiev a appelé au combat incontesté avec Dmitry Bivol





Il a défendu ses titres unifiés WBC, WBO et IBF des poids légers et lourds et vise maintenant ce qui pourrait être le combat le plus difficile de sa carrière professionnelle. Beterbiev veut affronter la liste des titres WBA Dmitry Bivol dans le combat qui déciderait du champion incontesté des 175 livres.

“Je veux Bivol. En ce moment, c’est tout. Dans ce combat, nous aurons quatre ceintures. C’est un très bon combat, je pense”, a déclaré Beterbiev après sa dernière victoire.

Le champion unifié pense qu’il peut faire mieux que le week-end dernier.

“Chaque combat est différent. C’est une préparation différente. Et le combattant est différent aussi. Je ne peux pas dire que j’ai fait un très mauvais combat”, a-t-il déclaré après son concours passionnant avec Yarde.

“Mais si je pouvais le refaire, je le ferais mieux. Mais je me sens bien. Pour être honnête, je me suis préparé à tous les coups qu’il a donnés. C’est pourquoi je pourrais revenir.”

Le prochain adversaire de Beterbiev pourrait cependant être un autre Britannique.

Callum Smith a remporté son éliminateur WBC de manière dramatique en arrêtant Mathieu Bauderlique avec un crochet gauche brutal



Après avoir battu Mathieu Bauderlique en août dernier, une impressionnante victoire par élimination directe en quatre rounds, Callum Smith de Liverpool est le challenger obligatoire pour le titre WBC de Beterbiev.

Smith s’attend à participer à un combat de mise au point en mars, puis à tenter sa chance contre le champion unifié.

“J’ai fait ma part. Je suis devenu obligatoire donc je peux m’asseoir et attendre et me battre pour trois des ceintures”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

Il veut un adversaire respectable au printemps – “il faut que ce soit un adversaire qui me donne envie d’entrer dans le camp, me donne envie de m’entraîner dur” – même si ce sera un combat que Smith ne peut pas se permettre de perdre.

“C’est un peu délicat. Mais si je suis assez bon pour battre Beterbiev, ce que je crois être, je devrais être assez bon pour battre n’importe qui d’autre entre-temps, tant que je reste concentré et motivé”, Smith m’a dit.

“J’ai l’impression d’être, j’ai l’impression d’apprécier davantage l’entraînement. J’ai l’impression d’apprécier les améliorations que j’apporte. Je devrais aller bien.”

Artur Beterbiev rencontre Anthony Yarde au centre du ring





Aussi redoutable que Beterbiev ait l’air, Smith, un ancien champion des super-moyens, pense qu’il a tous les outils pour le vaincre.

“Je crois que je peux battre n’importe qui sur la planète”, a déclaré Smith. “Je crois que je peux aussi gagner les ceintures.”

“Il est de style européen, applique la pression mais ne se contente pas de courir vers l’avant, il est intelligent comme il le fait et évidemment brutal”, a poursuivi Smith. “Il a été blessé, il a été mis deux fois en tant que professionnel et il n’est pas invincible.

“J’ai vu d’autres combattants le blesser et le remettre, je crois pleinement que je peux.

“Je suis dans mes meilleures années maintenant et le moment est venu de le battre.”

Smith ira partout où il en aura besoin pour se battre.

“Je suis le challenger. Je ne pourrai pas appeler beaucoup de coups. Je pense que si nous ne parvenons pas à un accord, cela ira de toute façon aux enchères. Je veux juste me battre”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que le lieu compte trop pour moi. Je me battrai, que je doive aller en Amérique pour ça, en Angleterre, soit ou. Je veux juste ce combat. C’est le but. C’est pourquoi je suis toujours C’est pour ça que je pars en camp, c’est pour être champion du monde à deux poids.

Beterbiev blesse Yarde avec son droit





“J’ai toujours cru que j’étais assez bon et assez grand pour le faire. J’ai pris la décision de monter, de continuer et je suis très proche d’y parvenir.”

Il poursuivra cet objectif, même si cela signifie affronter l’un des puncheurs les plus féroces du sport.

“Je suis dans la boxe parce que quand j’ai fini, je veux m’asseoir et dire que j’ai accompli tout ce que j’étais capable de faire”, a déclaré Smith.

“Une fois que vous avez atteint ce niveau, vous n’êtes plus vraiment satisfait de rien de moins. Donc, si je ne croyais pas pouvoir revenir là où j’étais, je ne serais pas assis ici.”

En pensant à son propre avantage de jeunesse par rapport au champion de 38 ans, il a ajouté avec un sourire : “L’âge, c’est l’âge. Ça le rattrapera à un moment donné. Et j’espère que c’est la semaine avant qu’il ne me combatte !”