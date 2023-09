Quel arrêt ? Le centre-ville de DC est déjà une ville fantôme

L’évaluation brutale de Sayin représente un nouveau statu quo étonnant pour la capitale nationale, une ville où environ un emploi sur quatre – soit un total de 191 967, selon la dernière estimation — fait partie du gouvernement fédéral.

Lors des fermetures précédentes, des gens ailleurs ont plaisanté sur le fait que personne ne pouvait savoir que le gouvernement n’était pas en service. Mais les habitants, même ceux qui sont installés en toute sécurité dans le secteur privé, ne pouvaient s’empêcher de le remarquer. Des places aux heures de pointe étaient soudainement disponibles dans le métro. Les files d’attente sur les lieux de déjeuner avaient diminué. Les rues et les trottoirs étaient plus faciles à parcourir.

Étant donné que les travailleurs fédéraux au chômage finissaient toujours par être remboursés pour leurs congés involontaires, ce sont ces entreprises privées adjacentes où l’impasse budgétaire a eu certains de ses plus grands effets : alors qu’il y a près de 200 000 personnes de moins qui se rendent au bureau chaque jour, cela signifie qu’il y a près de 200 000 clients potentiels en moins dans votre boutique, des convives dans votre restaurant ou des voitures dans votre parking.

Mais aujourd’hui, la fermeture potentielle de 2023 a lieu dans un contexte où un grand nombre de ces travailleurs passent déjà leurs journées chez eux. En conséquence, ils sont déjà pas de parking, de restauration ou de shopping au centre-ville.

« Ils sont en quelque sorte absents actuellement », a déclaré Gerry Widdicombe, directeur financier du Downtown Business Improvement District, qui couvre une zone où environ un tiers des emplois sont fédéraux. « Personne ne sait vraiment où ils se trouvent au bureau. »

« Je pense que vous verrez peut-être encore que les employés du gouvernement fédéral qui vivent à Washington réduiront un peu leurs dépenses, mais finalement, lorsque la fermeture prend fin, ils récupèrent toujours leur salaire », m’a dit Sayin. «Donc, d’un point de vue pratique, l’impact de la fermeture du gouvernement fédéral sur Washington se limite désormais à la fermeture du zoo ou du Smithsonian. Ce n’est vraiment pas particulièrement important.

Il existe bien sûr de nombreuses entreprises sous-traitantes du gouvernement qui risquent également de ne pas être payées. Mais le marché du travail difficile pourrait faire hésiter ces entreprises à licencier. « Aucun de ces entrepreneurs ne veut licencier du personnel parce qu’il était difficile d’en trouver », a déclaré Terry Clower, qui dirige un centre de l’Université George Mason qui étudie l’économie régionale.

Pour être clair, Sayin, dont l’organisation est financée par certaines des plus grandes entreprises de la région, ne dit pas que l’impact modéré sur l’économie de DC est une bonne chose. Au contraire. Alors que les partisans de Washington tentent depuis longtemps de présenter leur ville comme plus qu’une simple ville gouvernementale endormie, l’attitude haussante face aux effets d’un éventuel arrêt ne reflète pas l’essor soudain d’un secteur privé dynamique.

Au contraire, si Washington est en train de devenir simplement une autre ville américaine où les habitants ne remarquent la fermeture du gouvernement que parce que celui-ci ferme une attraction du National Park Service, c’est un signe de danger pour la capitale – et une indication supplémentaire que tous les discours sur le retour des autorités fédérales à leur les cabines ne se sont pas traduites dans la réalité.

En avril, alors que l’administration prévoyait de mettre fin à l’urgence pandémique, le Bureau fédéral de la gestion et du budget a ordonné aux agences de renforcer le travail en personne, ce que le président Biden avait demandé dans son discours sur l’état de l’Union. Le mois dernier, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a envoyé un courrier électronique au cabinet disant que « c’est une priorité du président – ​​et j’attends de chacun d’entre vous qu’il exécute ce changement de manière agressive ».

Mais un rapport récent du Federal News Network montre que, aussi énergique soit-il, ce changement n’entraînera pas un retour aux jours glorieux de l’agitation des immeubles de bureaux. Un décompte des plans de retour au travail répertorie le nombre de jours en personne obligatoires des employés éligibles par période de paie de deux semaines par agence, qui varie de quatre (au ministère de l’Éducation, à l’Administration de la sécurité sociale et à l’EPA, parmi autres) entre six et huit (au Département d’État).

Curieusement, il n’existe pas de source unique d’informations sur le télétravail parmi l’ensemble de la main-d’œuvre fédérale, et la définition du phénomène varie même selon les agences. Le Bureau de gestion du personnel (où, d’ailleurs, les employés éligibles devront passer quatre jours par période de paie au bureau à partir du mois prochain, selon le décompte) m’a orienté vers le plus récent rapport annuel sur le sujetsorti en décembre dernier et couvre l’année 2021.

Cette année-là, environ 47 % de la main-d’œuvre fédérale a effectué au moins une partie du travail à distance, ce qui représente presque tous les employés éligibles à ce type de travail. (Un grand nombre de fonctionnaires fédéraux travaillent dans des hôpitaux pour anciens combattants, servent de gardiens de prison fédérales, occupent des postes de contrôle de la TSA ou ont des missions qui ne peuvent pas être réalisées via Zoom.) Enquête du Federal News Network Ce printemps, nous avons constaté que 30 % d’entre eux travaillaient entièrement à distance et 62 % dans une configuration hybride, ce qui signifiait pour la plupart être à la maison quatre jours par semaine.

Mais vous n’avez vraiment pas besoin d’une liasse de données RH pour savoir que Washington n’est plus le même endroit qu’avant la pandémie.

Les rues du centre-ville sont plus calmes et dégagées plus tôt ; Les transports en commun ont augmenté les heures d’ouverture, mais n’ont pas attiré à nouveau les foules qui faisaient des heures de pointe une épreuve. Les lieux de vie nocturne et la scène culinaire créative de la ville ont rebondi, mais les lieux de restauration en journée de travail ont encore été durement touchés, dit Widdicombe – même si, avantage marginal, certaines cafétérias des agences fédérales n’ont toujours pas rouvert, ce qui pousse certains candidats à le devenir. acheteurs de déjeuners à l’extérieur, dans les restaurants du secteur privé gérés par les membres de son organisation.

« Je préfère avoir 10 pour cent de quelque chose plutôt que 50 pour cent de rien », a-t-il plaisanté.

Pour la ville, qui s’inquiète de la hausse de la criminalité, de la diminution des budgets et de la fin brutale d’un étonnant retour municipal de 25 ans, c’est une mauvaise nouvelle. Pour les employés fédéraux – et le pays qu’ils servent – ​​c’est moins clair. Il y a peu de preuves que la vaste expansion du travail à domicile ait entraîné une moins bonne performance des agences, et encore moins conduit à une épidémie de bureaucrates paresseux faisant des gaffes en pyjama, comme le suggèrent certains des politiciens du GOP qui veulent mandater en personne. travail.

« Ils ont fait cette énorme expérience : est-ce que ça marche ? L’agence peut-elle encore accomplir sa mission ? Jusqu’à présent, la réponse est un oui catégorique », déclare Jacqueline Simon, directrice politique de la Fédération américaine des employés du gouvernement, le plus grand syndicat fédéral. « Nous avons tous intérêt à ce que les villes et les centres-villes prospères aient une forte activité économique. D’un autre côté, vous ne pouvez pas imposer aux employés fédéraux le fardeau de fréquenter les restaurants où l’on sert des repas. Ce n’est pas la responsabilité des employés fédéraux de maintenir ces entreprises en activité.

À une époque où une grande partie du secteur privé est devenue beaucoup plus flexible et où toutes sortes d’employeurs ont du mal à recruter et à retenir les meilleurs talents, il suffit d’ordonner à tous ceux qui portent un insigne fédéral sur leur cordon de retourner au centre-ville. cela provoquerait sa propre sorte de désastre personnel.

Pourtant, lorsque des fermetures surviennent, la politique rappelle que le travail – en particulier le travail pour le compte des contribuables – n’est pas seulement un échange économique de travail contre de l’argent.

Une partie de ce qu’est une capitale nationale implique une communauté de personnes travaillant pour le pays, quelle que soit la source de leur salaire. Certaines de ces personnes, dans le domaine juridique, dans le lobbying, dans les médias ou sur la Colline, sont impliquées dans la mêlée politique que les Américains trouvent si démoralisante. Mais d’autres, notamment ces 200 000 fonctionnaires fédéraux qui consacrent des carrières à développer une expertise parfois comiquement spécifique pour le compte d’obscures agences multi-lettres, vivent dans la culture la plus sérieuse et la plus apolitique qui soit.

Dans l’ensemble, c’est une culture qui profite du fait d’avoir autant de professionnels au même endroit et en même temps.

Les gens intelligents se moquent des bureaucrates et des condamnés à perpétuité fédéraux, mais plus nos fonctionnaires sont hors de vue, plus il est facile de rejeter toute l’entreprise – en particulier dans un pays comme celui-ci, où une grande partie du gouvernement prend la forme de subventions et de subventions et d’autres moyens de dissimuler le rôle de l’Oncle Sam dans des programmes que les gens aiment réellement.

« Il y a une énorme pression pour ramener les employés fédéraux à leur bureau par les mêmes individus qui disent : « Arrêtons-le » », s’est moqué Simon, notant qu’une grande partie de l’agitation autour du télétravail fédéral venait de la droite républicaine. C’est vrai. Mais lorsque les employés fédéraux cesseront de recevoir leurs salaires la semaine prochaine, il y aura d’autant moins de preuves des ravages causés par l’imbroglio.

Même si l’on laisse de côté les sombres données sur l’immobilier commercial et les recettes fiscales locales et acceptez l’affirmation selon laquelle les fonctionnaires hybrides font un aussi bon travail que ceux qui passaient du lundi au vendredi dans le Triangle fédéral, il est toujours clair que Washington a perdu quelque chose en raison des changements brusques de travail.

Oui, on pourrait dire la même chose d’autres villes où les centres-villes regorgent de banquiers, de courtiers d’assurance ou d’agents de publicité. Mais dans la capitale, le travail du gouvernement est la raison pour laquelle la ville a été inventée en premier lieu. Un statu quo dans lequel les apolitiques restent chez eux – ou, au fil du temps, déménagent dans des fuseaux horaires totalement différents – fait encore pencher la balance en faveur des pugilistes, dont les emplois ne montrent aucun signe de changement.