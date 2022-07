Quel appareil de lecture en streaming est le meilleur pour regarder le football ?

Pour les fans de football, un appareil de lecture en continu est quelque chose comme Roku, Amazon Fire TV stick, Apple TV ou quelque chose de similaire. Dans chacun de ces cas, ce sont pratiquement des téléviseurs intelligents qui peuvent se connecter à n’importe quoi avec un port HDMI.

La particularité de ces appareils est le fait qu’ils permettent d’accéder à la grande variété de services de streaming. Aux États-Unis, les fans de football doivent s’abonner à quatre fournisseurs différents uniquement pour regarder les cinq meilleures ligues d’Europe. Après cela, d’autres ligues en Europe se sont étalées. Cependant, le plus souvent, les meilleurs appareils de lecture en continu portent toujours ces plates-formes.

Cela permet aux fans de football de regarder facilement plusieurs ligues. En fait, de nombreux Américains optent pour ces appareils de lecture en continu en raison de la facilité avec laquelle il est possible de basculer entre quelque chose comme Paramount + et ESPN +. Il suffit de quelques clics avec la télécommande et d’abonnements payants aux services pour regarder toutes vos ligues de football préférées.

Le meilleur appareil de lecture en streaming pour le football

Bien sûr, la meilleure façon d’avoir une idée sur laquelle d’entre elles est la meilleure est de les utiliser toutes. Dans le but d’économiser de l’argent, peu de gens ont cette expérience. Cependant, ce sont des éléments assez fréquents.

Pour l’anecdote, j’utilise une Apple TV dans le salon sur un téléviseur Roku. Par conséquent, si j’utilise la partie Smart TV du Roku, j’ai accès à l’aspect de lecture en continu de cet appareil. En même temps, un simple changement d’entrée me permet d’utiliser l’Apple TV. Par conséquent, je peux parler pour ces deux-là.

Personnellement, je trouve l’Apple TV meilleure. Pourtant, cela vient en grande partie du fait qu’il est contrôlable via mon téléphone. Les mots de passe, les changements d’application, la familiarité et plus encore sont les raisons pour lesquelles l’Apple TV convient à mes utilisations pour regarder le football.

Même dans ce cas, il existe de très bonnes raisons pour lesquelles le Roku, la clé Amazon Fire TV ou le Chromecast peuvent être vos préférés.

Sachant cela, nous voulons connaître votre opinion. Une grande partie de cela est influencée par votre utilisation de l’un d’entre eux. Cependant, si vous avez de l’expérience, assurez-vous de dire pourquoi vous aimez ou n’aimez pas utiliser un certain appareil de lecture en continu comme ceux énumérés ci-dessus.