La tante et le grand-oncle de Starr Lewis sont tous deux décédés du COVID-19 à l’hôpital de la Nouvelle-Orléans où elle travaillait comme cuisinière.

Lewis, 27 ans, a continué à travailler alors que d’autres dans la cuisine étaient également la proie du coronavirus. Bientôt, l’hôpital a commencé à réduire ses heures. En avril, elle était sans emploi. Les factures s’empilaient. Elle a pris du retard sur le loyer et les services publics.

Même plusieurs mois plus tard, elle n’a toujours pas été en mesure de se rattraper.

«Je suis une personne qui payait son loyer à temps», a déclaré Lewis, qui a déclaré qu’elle parcourait Internet toute la nuit à la recherche d’un emploi. « Ça a été dur pour moi parce que je ne trouve pas d’aide. »

Comme Lewis, près de 40 millions d’Américains en retard sur le loyeret menacés d’expulsion attendent l’aide du gouvernement fédéral depuis près d’un an. Beaucoup pensaient qu’une aide était en route après que le Congrès a adopté le 21 décembre une aide au loyer de 25 milliards de dollars qui était censée payer les arriérés de loyer – couvrant dans certains cas jusqu’à 12 mois d’arriérés de loyer.

Mais le programme de location d’assistance d’urgence ne profitera pas à tous les Américains de la même manière, selon une analyse USA TODAY. Les paiements du gouvernement bénéficieront massivement aux Américains blancs vivant dans des États moins peuplés, même si la plupart des Américains et la plupart des Américains touchés par la pandémie et la récession vivent dans les États les plus peuplés.

Une partie du problème est qu’il n’y avait pas assez d’aide à la location pour tout le monde. Ensuite, le gouvernement a décidé de calculer les dollars d’aide pour les États moyens et grands en fonction de la population totale tout en donnant aux États moins peuplés un montant fixe. Cela signifie que les locataires vivant dans des États comme New York, la Californie et le Massachusetts – qui abritent certaines des villes les plus chères du pays – ne manqueront pas. Les locataires des États moins peuplés comme le Vermont et le Wyoming recevront plus d’argent.

Une analyse des États-Unis AUJOURD’HUI de l’allocation de la location aux 50 États trouvés que l’Alaska, le Vermont et le Wyoming recevront beaucoup plus d’argent par locataire éligible que les autres États. Le Vermont et le Wyoming ont chacun reçu plus de 2 600 $ par locataire, comparativement à la moyenne nationale de 837 $. À 3,8 milliards de dollars, les États fortement peuplés de New York et de Californie ont reçu le montant d’aide total le plus élevé dans l’ensemble, mais le moins en financement par locataire, à 378,76 et 443,56 dollars respectivement.

Même avec les calculs les plus optimistes, ces montants ne couvriront pas d’énormes écarts d’arriérés pour les locataires, dont la majorité ont entre 40 et 54 ans et vivent dans le nord-est, le sud ou la Californie, selon un rapport de Moody’s Analytics, un Cabinet de recherche financière basé à New York. Soixante et un pour cent des locataires en Californie et 55% des locataires à New York sont des personnes de couleur, selon les données du recensement américain.

«Le locataire délinquant typique aura près de quatre mois et 5 600 dollars de retard sur son loyer mensuel et ses services publics, avec 50 dollars supplémentaires par mois de pénalités de retard», a écrit l’économiste en chef Mark Zandi de Moody’s Analytics.

Au total, les Américains ont besoin de 57 milliards de dollars pour rembourser leur loyer, environ 32 milliards de dollars de moins que l’aide déployée aux États. Le paquet adopté par le Congrès, selon l’analyse de Moody’s, ne pourra aider que 3,5 millions de locataires à rembourser le loyer et les services publics.

«Une formule plus précise ciblerait mieux les ressources vers les communautés ayant les plus grands besoins si elle était basée sur le nombre de locataires à faible revenu et à faible revenu», a déclaré Diane Yentel, présidente-directrice générale de la National Low Income Housing Coalition, un non -organisation à but lucratif dédiée à mettre fin à la crise du logement abordable en Amérique basé à Washington, DC

Yaeko Scott, 48 ans, femme de ménage dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans, a été licenciée en octobre et doit 4 100 $ en loyer et en services publics. La Louisiane a reçu 308 millions de dollars pour renflouer des locataires comme Scott. Cela représente environ 514 $ par locataire.

«C’est un trop grand écart», a déclaré Scott. « Mon propriétaire prendra les 500 $ mais ils voudront toujours que je déménage. »

Pourquoi les États moins peuplés obtiennent plus d’allégement de loyer

Une partie de la disparité dans les allocations des États s’est produite parce que le Congrès a décidé de fixer un minimum de 200 millions de dollars pour s’assurer que les États moins peuplés auraient suffisamment d’argent. Mais parce que l’argent n’était pas réparti de manière égale, ces États ont reçu plus que leur juste part.

Les analystes et les défenseurs appellent cette pratique le «minimum pour les petits États» ou le «biais pour les petits États».

«Le minimum pour les petits États n’est pas vraiment basé sur les besoins», a déclaré Bill Faith, directeur exécutif de la Coalition on Homelessness and Housing dans l’Ohio. « C’est une pratique courante pour pratiquement toutes les formules de distribution d’argent que j’ai jamais vues au niveau du gouvernement fédéral. »

«Une formule non spécialement conçue pour aider les familles qui doivent rembourser un loyer sera désastreuse», a déclaré Michael Anderson, directeur du Housing Trust Fund Project chez Community Change, une organisation nationale de défense des droits civiques basée à Washington, DC.

Pour recevoir l’aide fédérale au logement, les locataires doivent être admissibles au chômage ou avoir vu leur revenu réduit en raison du COVID-19. Ils doivent également avoir un revenu du ménage égal ou inférieur à 80% du revenu médian de la région. Les ménages qui tombent en dessous de 50% du revenu médian de la zone devraient être en première ligne, selon les directives du Département du Trésor.

En Californie, les locataires doivent gagner moins de 60 188 $ pour se qualifier contre 51 239 $ dans le Wyoming, selon les calculs de USA TODAY basés sur les revenus médians des États déclarés par le US Census Bureau.

Le problème est que le coût de la vie varie considérablement, tout comme les taux d’accession à la propriété.

Le loyer brut médian au Wyoming est de 855 $ contre 1 550 $ en Californie. Le loyer médian national est de 1 062 $.

Plus de 70% des résidents du Wyoming sont propriétaires contre 54% des Californiens. La moyenne nationale d’accession à la propriété est de 64%. Mais pour de nombreuses personnes de couleur, les taux d’accession à la propriété sont inférieurs à la moyenne nationale d’au moins 20 points de pourcentage. Les Noirs américains ont un taux d’accession à la propriété de 41%, contre 45% pour les Latino-américains et 53% pour les Américains d’origine asiatique.

Le département du Trésor n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires d’USA TODAY.

Ni le bureau du sénateur démocrate Sherrod Brown de l’Ohio, ni le sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie n’ont renvoyé les questions d’USA TODAY sur les raisons pour lesquelles les allocations ne tenaient pas compte des besoins par opposition à la taille de la population.

Les deux sénateurs occupent des postes de direction au sein du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines et ont voté en faveur de la relance. Brown a fait pression pour l’inclusion de l’aide au loyer dans le plan de relance en décembre.

« Enfin, les familles, les petites entreprises et les communautés recevront une aide indispensable », a déclaré Brown dans un communiqué publié peu de temps après que le Congrès a accepté d’inclure les 25 milliards de dollars d’aide au loyer l’année dernière. « Ce compromis attendu depuis longtemps apporte une aide urgente aux Américains souffrant. à la suite de cette crise sanitaire et économique. »

De nombreux locataires de couleur recevront moins d’aide à la location

Le COVID-19 et le ralentissement économique qu’il a déclenché ont frappé de manière disproportionnée les Américains à faible revenu, en particulier ceux de couleur, qui ont tendance à vivre dans de grands centres urbains densément peuplés et sont morts à des taux records.

Les États moins peuplés ont tendance à avoir une population majoritaire blanche.

Parmi les 10 principaux États recevant le plus d’aide au loyer par ménage locataire, plus de la moitié ont une population blanche de plus de 80%, selon l’analyse USA TODAY.

Et les 10 États les plus peuplés de Blancs du pays – le Maine, le Vermont, la Virginie occidentale, le New Hampshire, l’Idaho, le Wyoming, l’Iowa, l’Utah, le Montana et le Nebraska – font partie des 20 États qui reçoivent le plus d’aide au loyer par locataire.

Peter Hepburn, professeur de sociologie à l’Université Rutgers du New Jersey et chercheur à l’Eviction Lab, qui suit les dépôts d’expulsions dans tout le pays, a déclaré qu’il y aurait suffisamment d’argent dans les États moins peuplés pour guérir de nombreuses personnes, mais le biais dans l’allocation force intrinsèquement États avec des populations de locataires plus élevées pour perpétuer les inégalités raciales.

« Les grands États vont être contraints de faire des choix difficiles », a déclaré Hepburn. « Quand on doit choisir entre les gagnants et les perdants, ce sont toujours les communautés de couleur qui souffrent. »

«On ne reconnaît pas à quel point c’est grave», a déclaré Andreanecia Morris, directrice exécutive de HousingNOLA, un groupe de défense communautaire de la Nouvelle-Orléans.

«Ces programmes, même lorsqu’ils sont administrés par des Afro-Américains, même lorsqu’ils sont gérés par des démocrates, même lorsqu’ils sont conçus par des progressistes, n’atteignent pas la cible», a déclaré Morris.

Elle a ajouté: « Ils ne brisent pas les biais systémiques ».