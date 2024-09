Quel agent pathogène pourrait déclencher la prochaine pandémie ? Comment les scientifiques se préparent à la « maladie X »

Crédit : Anna Shvets de Pexels



Avant la pandémie de COVID, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fait une liste des maladies infectieuses prioritaires. Ces maladies étaient considérées comme une menace pour la santé publique internationale, mais des recherches étaient encore nécessaires pour améliorer leur surveillance et leur diagnostic. En 2018, « maladie X » a été inclus, ce qui signifiait qu’un agent pathogène qui n’était auparavant pas sur notre radar pourrait provoquer une pandémie.

Même s’il est une chose de reconnaître les limites de nos connaissances sur la soupe microbienne dans laquelle nous vivons, l’attention plus récente s’est concentrée sur la manière dont nous pourrions systématiquement aborder les futurs risques de pandémie.

Ancien secrétaire américain à la Défense Donald Rumsfeld on parle de « connus connus » (les choses que nous savons que nous savons), « d’inconnus connus » (des choses que nous savons que nous ne savons pas) et « d’inconnus inconnus » (les choses que nous ne savons pas que nous ne savons pas).

Même si cela a pu être controversé dans le contexte initial des armes de destruction massive, cela donne une façon de réfléchir comment nous pourrions aborder les futures menaces de pandémie.

Grippe : un « connu connu »

La grippe est une entité largement connue ; nous avons essentiellement une pandémie mineure chaque hiver avec de petits changements dans le virus chaque année. Mais des changements plus importants peuvent également survenir, entraînant une propagation au sein de populations ayant peu d’immunité préexistante. Nous l’avons vu plus récemment en 2009 avec le pandémie de grippe porcine.

Cependant, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur ce qui détermine les mutations de la grippe, comment celles-ci interagissent avec l’immunité au niveau de la population et comment faire au mieux des prévisions sur la transmission, la gravité et l’impact chaque année.

Le sous-type actuel H5N1 de la grippe aviaire (« grippe aviaire ») s’est propagé largement à travers le monde. Cela a entraîné la mort de plusieurs millions d’oiseaux et s’est propagé à plusieurs espèces de mammifères y compris les vaches aux États-Unis et mammifères marins en Amérique du Sud.

Cas humains ont été signalés chez les personnes ayant eu des contacts étroits avec des animaux infectés, mais heureusement, il n’existe actuellement aucune propagation durable entre les humains.

Même si la détection de la grippe chez les animaux constitue une tâche énorme dans un grand pays comme l’Australie, il existe systèmes en place détecter et réagir à la grippe aviaire chez la faune sauvage et les animaux de rente.

Il est inévitable qu’il y ait davantage de pandémies de grippe à l’avenir. Mais ce n’est pas toujours celui qui nous inquiète.

L’attention s’est concentrée sur la grippe aviaire depuis 1997, lorsqu’une épidémie chez des oiseaux en Hong Kong causé de graves maladies chez les humains. Mais la suite pandémie en 2009 est originaire de porcs du centre du Mexique.

Coronavirus : une « inconnue connue »

Bien que Rumsfeld n’ait pas parlé de « connus inconnus », les coronavirus seraient appropriés pour cette catégorie. Nous en savions plus sur les coronavirus que la plupart des gens auraient pu le penser avant la pandémie de COVID.

Nous avions fait l’expérience du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), provoquant de vastes épidémies. Les deux sont causés par des virus étroitement lié au SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause le COVID. Bien qu’ils aient peut-être disparu de la conscience publique avant la COVID, les coronavirus ont été répertoriés dans le rapport de 2015. Liste de l’OMS des maladies à potentiel pandémique.

Des recherches antérieures sur les premiers coronavirus se sont révélées essentielles pour permettre le développement rapide de vaccins contre la COVID. Par exemple, les premiers travaux du groupe d’Oxford sur un vaccin MERS a été la clé du développement du vaccin COVID d’AstraZeneca.

De même, des recherches antérieures sur la structure du protéine de pointe– une protéine à la surface des coronavirus qui lui permet de s’attacher à nos cellules – a été utile dans le développement de vaccins à ARNm contre le COVID.

Il semble probable que d’autres pandémies de coronavirus se produiront à l’avenir. Et même s’ils ne se produisent pas à l’échelle de la COVID, les impacts peuvent être importants. Par exemple, lorsque le MERS s’est propagé à la Corée du Sud en 2015, il n’a causé que 186 cas sur deux mois, mais le coût de son contrôle a été élevé. estimé à 8 milliards de dollars (11,6 milliards de dollars australiens).

Les 25 familles virales : une approche des « inconnues connues »

L’attention se tourne désormais vers les inconnues connues. Il existe environ 120 virus provenant de 25 familles qui sont connus pour causer des maladies chez l’homme. Les membres de chaque famille virale partagent des propriétés communes et notre système immunitaire y répond de la même manière.

Un exemple est le famille des flavivirusdont les membres les plus connus sont le virus de la fièvre jaune et le virus de la dengue. Ce la famille comprend également plusieurs autres virus importants, comme le virus Zika (qui peut causer malformations congénitales lorsque les femmes enceintes sont infectées) et le virus du Nil occidental (qui provoque encéphaliteou inflammation du cerveau).

L’OMS plan pour les épidémies vise à considérer les menaces provenant de différentes classes de virus et de bactéries. Il examine les pathogènes individuels comme exemples de chaque catégorie afin d’élargir systématiquement notre compréhension.

L’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses est allé encore plus loin en préparant des vaccins et des thérapies pour une liste de prototypes d’agents pathogènes provenant de familles de virus clés. L’objectif est de pouvoir adapter ces connaissances à de nouveaux vaccins et traitements si une pandémie devait survenir à cause d’un virus étroitement apparenté.

Pathogène X, « l’inconnu inconnu »

Il y a aussi les inconnues inconnues, ou « maladie X« – un agent pathogène inconnu susceptible de déclencher une grave épidémie mondiale. Pour nous y préparer, nous devons adopter de nouvelles formes de surveillance, en examinant spécifiquement où de nouveaux agents pathogènes pourraient émerger.

Ces dernières années, il est de plus en plus reconnu que nous devons adopter une vision plus large de la santé, au-delà de la seule santé humaine, mais aussi des animaux et de l’environnement. Cette notion est connue sous le nom de «Une seule santé » et examine des questions telles que le changement climatique, les pratiques agricoles intensives, le commerce d’animaux exotiques, l’empiétement humain accru sur les habitats fauniques, l’évolution des voyages internationaux et l’urbanisation.

Ce a des implications non seulement pour savoir où rechercher de nouvelles maladies infectieuses, mais aussi comment réduire le risque de « contamination » des animaux vers les humains. Cela pourrait inclure tests ciblés des animaux et des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les animaux. Actuellement, les tests portent principalement sur les virus connus, mais nouvelles technologies peut rechercher des virus encore inconnus chez des patients présentant des symptômes compatibles avec de nouvelles infections.

Nous vivons dans un vaste monde de menaces microbiologiques potentielles. Même si la grippe et les coronavirus ont déjà été à l’origine de pandémies passées, une liste plus longue de nouveaux agents pathogènes pourrait encore provoquer des épidémies aux conséquences importantes.

La surveillance continue des nouveaux agents pathogènes, l’amélioration de notre compréhension des familles de virus importantes et l’élaboration de politiques visant à réduire le risque de propagation seront toutes importantes pour réduire le risque de futures pandémies.

