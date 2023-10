Les scientifiques ont développé un nouvel outil permettant de déterminer l’âge des cellules oculaires sans échantillonner les tissus régénératifs, ce qui pourrait rendre les traitements des maladies oculaires plus personnalisés et mieux ciblés.

L’équipe, dirigée par des chercheurs de l’Université de Stanford, a adapté une technique utilisée pour analyser le liquide oculaire. Près de 6 000 protéines détectées dans le liquide ont pu être attribuées aux cellules de l’œil, dont 26 étaient collectivement liées au vieillissement oculaire.

Cela a été réalisé grâce à un système d’intelligence artificielle entraîné sur le liquide oculaire de 46 patients en bonne santé, dont les âges pouvaient être croisés. Lors de tests ultérieurs, l’IA a pu prédire l’âge d’une personne à partir de son liquide oculaire (à quelques années près).

“La première étape dans le développement de tout type de thérapie réussie consiste à comprendre les molécules”, dit l’ophtalmologiste Vinit Mahajan, de l’Université de Stanford.

Après avoir établi leur horloge du vieillissement oculaire, les chercheurs ont étudié comment des maladies oculaires spécifiques pouvaient accélérer le vieillissement cellulaire. Une analyse plus approfondie a été effectuée sur le liquide oculaire de 62 patients atteints de différents types de maladies oculaires.

Certaines protéines ont montré des niveaux de vieillissement plus élevés : patients atteints d’un stade précoce la rétinopathie diabétique (dommages aux cellules rétiniennes dus à une diminution de l’apport sanguin) devraient, sur la base des tests, être plus âgés de 12 ans par rapport aux patients en bonne santé, par exemple. Pour les patients avec uvéite (inflammation à l’intérieur de l’œil), ce « saut » a duré près de 30 ans.

En utilisant une approche appelée TEMPO – pour « traçage de l’expression d’origines protéiques multiples » – l’équipe a retracé les protéines affectées jusqu’à l’ARN (acide ribonucléique) qui les a créées, mettant en évidence les cellules problématiques responsables de ces maladies.

Les cellules responsables se sont révélées différentes pour chaque maladie, et ne sont pas toujours les cellules les plus évidentes qui sont habituellement ciblées par les traitements, ce qui pourrait donner aux scientifiques de nouvelles cibles pour traiter ce type de problèmes.

“Au niveau moléculaire, les patients présentent des manifestations différentes même avec la même maladie”, dit Mahajan. “Avec une empreinte moléculaire comme celle que nous avons développée, nous pourrions choisir des médicaments qui fonctionnent pour chaque patient.”

Ces nouvelles techniques résolvent un problème récurrent dans l’étude des maladies de l’œil et d’autres zones comme le cerveau : le prélèvement d’échantillons de tissus dans ces parties particulières du corps peut causer des dommages importants, car il leur est plus difficile de régénérer les cellules perdues. .

De plus, les chercheurs pensent que les innovations qu’ils ont démontrées ici pourraient fonctionner avec d’autres types de fluides corporels, fournissant ainsi aux experts de précieux biomarqueurs pour traiter et peut-être même prévenir le développement de maladies.

“C’est comme si nous tenions ces cellules vivantes dans nos mains et les examinions avec une loupe”, dit Mahajan.

“Nous nous connectons et apprenons à connaître intimement nos patients au niveau moléculaire, ce qui permettra une santé de précision et des essais cliniques plus informés.”

La recherche a été publiée dans Cellule.