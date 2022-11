Quel âge ont les enfants du prince Harry et de Meghan Markle et sont-ils citoyens américains ?

Le PRINCE HARRY et Meghan Markle ont deux enfants – Archie et Lilibet.

En 2020, le couple a décidé de déménager aux États-Unis et de quitter ses fonctions royales, et c’est pourquoi certains peuvent se demander si leurs enfants sont désormais citoyens américains ou non.

Archie et Lilibet ont tous deux la double nationalité américaine et britannique

Quel âge ont les enfants du prince Harry et de Meghan Markle ?

Le fils aîné du prince Harry et de Meghan Markle est né le 6 mai 2019 à 05h26 à l’hôpital de Portland à Londres.

Cela fait qu’Archie Harrison Mountbatten-Windsor a trois ans.

Archie a été baptisé deux mois après sa naissance dans une chapelle privée du château de Windsor avec de l’eau du Jourdain.

Il est sixième en ligne pour le trône, derrière son père Harry.

Le 4 juin 2021, le couple a eu leur deuxième enfant, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Cela lui fait un an et elle est née à l’urgence de l’hôpital Cottage de Santa Barbara, en Californie, aux États-Unis.

Son nom rend hommage à la fois à feu la reine Elizabeth II – qui s’appelait Lilibet quand elle était jeune – et à la mère du prince Harry, la princesse Diana.

Elle est derrière son frère Archie en lice pour le trône, en septième position.

Après la mort de la reine, Archie et Lilibet ont pris les titres de HRH et sont devenus prince et princesse.

Il s’agit d’un protocole établi par le roi George V, le grand-père de la reine, qui stipule que les enfants et petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Archie et Lilibet sont-ils citoyens américains ?

Archie et Lilibet ont tous deux la double nationalité.

Archie est né en Angleterre et avait donc automatiquement la citoyenneté britannique, cependant, puisque sa mère Meghan est américaine, il a également obtenu la citoyenneté américaine.

Pendant ce temps, Lilibet est née américaine depuis que Meghan lui a donné naissance en Californie, cependant, grâce aux racines britanniques de son père Harry, elle est également autorisée à avoir la double nationalité américaine et britannique.

La famille réside actuellement aux États-Unis et on ne sait pas si Harry obtiendra également la citoyenneté américaine.

Être marié à Meghan rend Harry éligible pour devenir un résident permanent des États-Unis et donc un citoyen américain.

Cependant, jusqu’à présent, on ne sait pas s’il a fait une demande de double nationalité ou s’il a demandé une carte verte.