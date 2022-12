EDWARD aux mains d’argent est un film d’amour fantastique américain sorti en 1990.

Le film a été réalisé par le réalisateur acclamé par la critique, Tim Burton.

Moviepix – Getty

Johnny Depp et Winona Ryder ont joué les rôles principaux dans le film culte[/caption]

Qui était le casting d’Edward aux mains d’argent ?

Johnny Depp a joué le rôle principal d’Edward aux mains d’argent et a été nominé pour un Golden Globe dans la meilleure performance d’un acteur dans un film – catégorie comédie ou comédie musicale.

Winona Ryder a joué l’intérêt amoureux d’Edward, Kim Boggs, dans le film.

Elle a ensuite reçu une nomination au Saturn Award de la meilleure actrice pour son rôle.

Dianne Wiest, lauréate d’un Oscar, a joué le rôle de Peg Boggs, la gentille dame qui a accueilli Edward après le décès de son inventeur.

Les autres membres de la distribution comprennent:

Jim – joué par Anthony Michael Hall

Kevin Boggs – joué par Robert Oliveri

Bill Boggs – joué par l’oscarisé Alan Arkin

Joyce – a joué Kathy Baker

Officier Allen – joué par Dick Anthony Williams

Vous pouvez même apercevoir Nick Carter des Backstreet Boys qui est apparu en tant que figurant dans le quartier.

Quel âge avait Winona Ryder dans Edward aux mains d’argent ?

Winona avait 19 ans lorsqu’elle a tourné le film.

Son personnage, Kim, avait 17 ans.

Elle avait auparavant joué dans Beetlejuice et Frankenweenie, tous deux réalisés par Burton.

Quel âge avait Johnny Depp dans Edward aux mains d’argent ?

Depp avait 26 ans lorsqu’il a été choisi pour Edward.

Edward est un être sans âge mais son apparence est celle d’un adolescent.

Lui aussi a travaillé sur d’autres films réalisés par Burton, notamment Charlie And The Chocolate Factory et Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street.

Edward aux mains d’argent est-il un film de Noël ?

Les fans du classique culte adorent mettre le film pendant la période des fêtes.

Mais Edward aux mains d’argent peut-il être considéré comme un film de Noël ?

La plupart diraient oui. Bien que le film commence en été, il se transforme en un thème plus hivernal et inclut Noël plus tard.

Qui peut oublier que Kim danse fantasquement dans les copeaux de glace pendant qu’Edward sculpte un ange dans la glace ?

La plupart des grands critiques de cinéma pensent qu’il devrait être considéré comme un film de Noël.

Un critique a déclaré : « Si Gremlins de 1984 et Die Hard de 1988 sont considérés comme des films de Noël, alors Edward aux mains d’argent l’est aussi. Ils sont tous classés dans la catégorie des films de Noël non conventionnels.

Où regarder et diffuser Edward aux mains d’argent

Vous pouvez diffuser le film sur Disney + avec votre abonnement.

Il est également disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime Video.

Vous pouvez le regarder sur la télévision terrestre le 23 décembre 2022, sur BBC Two à 16h50 et sur BBC Three le 28 décembre 2022 à 20h40.