Avec Noël dans une semaine, le film festif préféré Love Actually sera de retour sur nos écrans – et pour certains, ce sera en boucle.

Thomas Brodie-Sangster, qui jouait l’adorable jeune écolier Sam, était la vedette de la comédie romantique de Noël bien-aimée.

Thomas Brodie-Sangster a joué Sam dans Love Actually[/caption]

Quel âge avait Thomas Brodie-Sangster dans Love Actually ?

Thomas Brodie-Sangster a peut-être 32 ans maintenant, mais lorsqu’il a joué dans Love Actually, il n’était qu’un adolescent.

L’acteur a joué le rôle de Sam dans la comédie romantique de Noël à l’âge de 13 ans.

Cela signifie que l’enfant star n’avait que cinq ans de moins que l’actrice Keira Knightley qui jouait Juliette – bien que leur différence d’âge semble être bien plus grande que cela.

Dans le film, Thomas joue le fils à l’écran de Liam Neeson qui essayait désespérément de gagner l’affection d’une fille de sa classe à l’école.

Son personnage apprend de manière poignante à jouer de la batterie pour l’impressionner après la mort de sa mère.

À la fin du film, il la poursuit à travers l’aéroport la veille de Noël pour déclarer son amour avant qu’elle ne retourne en Amérique et réussisse à s’embrasser sur la joue en guise de récompense.

Que fait maintenant Thomas Brodie-Sangster ?

Depuis qu’il a joué dans Love Actually, Thomas Brodie-Sangster a continué à jouer – et a forgé une carrière incroyablement réussie en le faisant.

Il sort également actuellement avec la star de St Trinian et de Westworld, Talulah Riley.





Le couple a confirmé leur relation lors du dîner de gala des British Academy Film Awards en mars 2022.

Thomas Brodie-Sangster et Talulah Riley ont confirmé leur relation en 2022[/caption]

Son dernier casting est dans la prochaine série Disney + The Artful Dodger.

Le spectacle devrait atterrir sur Disney + en 2023.

Dans quels autres films Thomas Brodie-Sangster a-t-il joué?

Mis à part Love Actually, vous reconnaîtrez peut-être Thomas Brodie Sangster dans un certain nombre de films à succès au fil des ans.

Il a joué dans des films tels que Nanny Mcphee, The Last Legion, Albatross, The Maze Runner et Phantom Hello.

Les autres crédits incluent Star Wars: The Force Awakens et Dragon Rider.

Thomas est également apparu dans un certain nombre de séries télévisées à succès telles que Game of Thrones, The Queen’s Gambit et Doctor Who.