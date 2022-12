IL EST JUSTE de dire que Love Actually est l’un des films de Noël les plus précieux de tous les temps.

Le film est sorti en 2003, et certains fans se sont demandé quel âge avait vraiment Keira Knightley lorsqu’elle a joué dans le film.

Universal Studios

Keira Knightley vue ici dans Love Actually en 2003[/caption]

Qui est Keira Knightley ?

Keira Knightley est née le 26 mars 1985 à Teddington, Londres.

Elle est comédienne depuis l’école, mais a commencé sa carrière professionnelle en apparaissant dans des publicités et dans le mannequinat.

À partir de là, Keira a fait le saut vers le cinéma au début des années 2000, et elle n’a pas ralenti depuis.

Elle est devenue célèbre dans le film britannique Bend It Like Beckham, mais c’est son rôle dans Love Actually qui l’a propulsée vers la célébrité hollywoodienne.

En 2018, elle a été nommée OBE au palais de Buckingham pour ses services au théâtre et à la charité

En décembre, Keira avait une valeur nette de 64 millions de livres sterling.

Quel âge avait Keira Knightley dans Love Actually ?

Lorsque la populaire comédie romantique de Noël 2003 a été réalisée, Keira n’avait que 18 ans lorsqu’elle a joué Juliette dans Love Actually.

De plus, Chiwetel Ejiofor – qu’elle a épousée dans le film – avait 26 ans au moment du tournage, ce qui signifie l’écart d’âge de huit ans entre le couple à l’écran.

De plus, Andrew Lincoln qui jouait Mark, qui était amoureux de Juliette dans le film, avait en fait 30 ans lorsque le film est sorti.

Pendant ce temps, Thomas Brodie-Sangster – qui jouait Sam le malade d’amour dans le film – avait 13 ans lorsque le film a été tourné.

Cela le rend à peine cinq ans plus jeune que Keira lors du tournage du film, malgré leur différence d’âge qui semble bien plus grande que cela.

Où est Keira Knightley et dans quels films a-t-elle joué ?

Depuis décembre 2022, Keira travaille sur son nouveau film sur le vrai crime appelé Boston Strangler, qui dépeint les meurtres réels qui se sont produits dans les années 1960.

Mais la star nominée aux Oscars est surtout connue pour des films comme la franchise Pirates des Caraïbes et Pride and Prejudice.

Keira a également eu des rôles principaux dans Atonement, The Duchess, Never Let Me Go et A Dangerous Method.