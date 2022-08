Quel âge avait Hilary Duff dans ‘Lizzie McGuire ? À l’intérieur de l’ascension de la star de Disney vers la gloire et la vie après la célébrité des enfants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hilary Duff a débuté sa carrière en tant qu’actrice et musicienne sur Disney Channel. Son plus grand rôle sur le réseau jouait Lizzie McGuire dans la populaire émission de télévision du même nom.

“Lizzie McGuire” a duré deux saisons sur Disney de 2001 à 2004. Lorsque la série a été créée en 2001, Duff n’avait que 13 ans.

“J’étais trop jeune pour faire une plongée de personnage sur Lizzie. Je pense que je jouais juste moi-même. Et j’étais vraiment liée à cette fille. Elle était moi, et j’étais elle, et c’était tout”, a-t-elle dit Agitation cette année de jouer le rôle à un si jeune âge.

HILARY DUFF POSE NUE POUR LA COUVERTURE DU MAGAZINE HEATH POUR FEMMES: “JE SUIS FIÈRE DE MON CORPS”

L’émission a également eu un film dérivé en 2003 intitulé “The Lizzie McGuire Movie”, qui est l’endroit où l’une des chansons les plus populaires de Duff à ce jour a été entendue pour la première fois. La chanson “What Dreams Are Made Of” vient du film de 2003.

Il a été question de ramener le spectacle des années après sa fin. En 2019, Disney + a annoncé qu’il y aurait une série dérivée “Lizzie McGuire” mettant en vedette Duff et le reste de la distribution originale, mais en décembre 2020, Duff a révélé que l’émission n’allait pas toujours voir la lumière du jour même bien qu’il y ait eu deux épisodes enregistrés.

Duff a annoncé la nouvelle de l’annulation de l’émission sur son Instagram.

“J’ai été honorée d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Elle a eu un impact si durable sur tant de personnes, y compris moi-même”, a-t-elle écrit. “Voir la loyauté et l’amour des fans pour elle, à ce jour, signifie tellement pour moi. Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage mais, malheureusement et malgré les meilleurs efforts de chacun, ce n’est pas va arriver.”

Duff a continué à expliquer pourquoi le redémarrage ne fonctionnait pas.

“Je veux que tout redémarrage de Lizzie soit honnête et authentique par rapport à qui Lizzie serait aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite. Nous pouvons tous prendre un moment pour pleurer la femme incroyable qu’elle aurait été et les aventures que nous aurions vécues avec elle, ” elle a expliqué.

HILARY DUFF PARTAGE DES PHOTOS IMMÉDIATES DE SON TRAVAIL AVEC UN TROISIÈME ENFANT: “CHEERS ALMIGHTY MOHTERS”

Dans quelles émissions et films Hilary Duff est-elle ?

Au début de sa carrière, Duff était dans les films “Human Nature”, “Cheaper by the Dozen” et “Cheaper by the Dozen 2”.

La mère de Duff, Susan Duff, est productrice de films et a produit “A Cinderella Story”, “The Perfect Man” et “Material Girls”, trois films dans lesquels Duff a joué au début de sa carrière.

Duff était également dans les films “War, Inc”, “Stay Cool”, “What Goes Up”, “Selon Greta”, “Bloodworth”, “She Wants Me”, “Flock of Dudes”, “Meet Your Tooth Fairy”. ” et ” La hantise de Sharon Tate “.

Duff a également continué à travailler à la télévision après “Lizzie McGuire”. Elle était un personnage récurrent de l’émission télévisée “Gossip Girl” en 2009, a joué dans “Younger” de 2015 à 2021 et est maintenant dans l’émission télévisée “How I Met Your Father” qui en est à sa deuxième saison.

Duff a également sorti de la musique tout au long de sa carrière. Certaines de ses chansons les plus populaires sont “What Dreams Are Made Of” de “The Lizzie McGuire Move”, “So Yesterday”, “Fly”, “Reach Out”, “Stranger”, “Tattoo” et “Come Clean”.

Qui est la sœur jumelle d’Hilary Duff ?

Duff n’a pas de sœur jumelle, mais elle a une sœur aînée nommée Haylie Duff qui est actrice, chanteuse et animatrice de télévision. Elle a joué un petit rôle dans “Lizzie McGuire”.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Elle était également dans le film “Material Girls” de 2006 que sa mère a produit et sa sœur était également dans. Haylie a également animé une émission de téléréalité en 2008 intitulée “Legally Blonde the Musical: The Search for Elle Woods”.

Hilary Duff s’est-elle mariée ?

Duff a été mariée à Mike Comrie de 2010 à 2016. Ils ont eu un fils, Luca Cruz, en 2012.

Duff a épousé son mari actuel Matthew Koma en 2019. Ils se sont rencontrés alors qu’ils collaboraient sur son album de 2015 “Breathe In. Breathe Out”. En décembre 2019, ils ont eu un petit mariage dans leur jardin à Los Angeles, en Californie.

Duff et Koma ont deux filles ensemble. Leur première, Banks Violet Bair, est née en octobre 2018 et leur seconde, Mae James Bair, est née en mars 2021.

Avant ses mariages, Duff était en couple avec la star adolescente Aaron Carter et le musicien Joel Madden.