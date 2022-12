Quel âge as-tu? La Corée du Sud essaie de simplifier ce qui devrait être une question simple.

Votant à la quasi-unanimité, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi et l’a envoyé au cabinet, qui doit l’approuver avant qu’il ne soit présenté au président Yoon Suk Yeol. La structure simplifiée a été promue par le président lors de sa campagne au début de cette année. Il devrait signer le projet de loi, ouvrant la voie à son entrée en vigueur six mois plus tard.

L’utilisation d’un seul système de comptage de l’âge permettrait de “minimiser les conflits inutiles liés à l’âge et d’établir des pratiques sociales conformes aux normes internationales”, indique le projet de loi.

Les Sud-Coréens ont compté leur âge de trois manières différentes pendant des décennies. Dans la vie de tous les jours, ils ont un an à la naissance et comptent chaque jour de l’an. Dans certains contextes – pour déterminer son admissibilité à boire, fumer ou servir dans l’armée, par exemple – ils soustraient simplement leur année de naissance de l’année en cours. Et pour la plupart des raisons légales et officielles, ils suivent le reste du monde : les gens partent de 0 et ajoutent une année à chaque anniversaire.

Une fois le projet de loi promulgué, le gouvernement suivrait l’approche internationale. Les bébés de moins d’un an verront leur âge compté en mois.

L’ambiguïté autour des méthodes de comptage de l’âge n’a pas manqué de perplexité. Cela a conduit à des différends sur les paiements d’assurance basés sur l’âge dans les accidents de la circulation. Les médicaments pour enfants énumèrent les âges cibles, sans préciser comment les âges doivent être calculés. Un différend concernant l’accord de négociation collective d’une entreprise s’est terminé devant la Cour suprême sud-coréenne plus tôt cette année, car l’accord ne précisait pas quel système ses tranches de rémunération en fonction de l’âge suivaient. (Le tribunal a utilisé la norme mondiale.) Le manque de clarté sur l’éligibilité aux vaccins et aux tests Covid a conduit au chaos dans les cliniques de santé et les sites de test.