LA REINE ELIZABETH II est le monarque britannique le plus ancien et le monarque féminin le plus ancien de l’histoire du monde.

Sa Majesté a fait ses derniers adieux à son mari, le prince Philip, en avril – mais elle prévoit de vivre en son absence et de profiter de nombreuses années en tant que reine.

La reine est née le 21 avril 1926, mais ce n’est pas la seule date à laquelle elle fête son anniversaire Crédit: PA: Press Association

Pourquoi la reine a-t-elle deux anniversaires?

La reine a deux célébrations d’anniversaire chaque année: l’une à sa date de naissance réelle et l’autre à son anniversaire «officiel» – une célébration publique.

Son véritable anniversaire est en avril et une célébration «officielle» a lieu en juin.

C’est à cause de la façon dont le climat britannique est capricieux.

La tradition pour les monarques d’avoir deux anniversaires a été lancée par George II en 1748.

À l’époque, George est né en novembre et pensait qu’il faisait trop froid pour organiser un défilé annuel à ce moment-là.

Il a décidé que ses festivités d’anniversaire seraient combinées avec un défilé militaire connu sous le nom de Trooping the Colour, qui a eu lieu au printemps.

La tradition de deux anniversaires séparés se poursuit à ce jour.

L’anniversaire officiel de la reine a souvent lieu un samedi de juin afin que la nation puisse célébrer avec elle Crédits: Getty Images

Quand sont les anniversaires de la reine en 2021?

La reine Elizabeth II est née le 21 avril 1926, mais sa deuxième date d’anniversaire change chaque année.

Il a généralement lieu un samedi de juin, souvent le deuxième week-end, pour plus de commodité.

L’anniversaire «officiel» est toujours célébré par la procession Trooping the Colour.

Sa Majesté est rejointe par d’autres membres de la famille royale lors du défilé, qui se déplace entre le palais de Buckingham, le centre commercial et Horseguards ‘Parade.

Elle fait également une apparition publique sur le balcon du palais de Buckingham.

En 2021, son anniversaire officiel est le 13 juin.

Les 90es festivités de la reine ont été l’un des moments forts de 2016 Crédits: Getty Images

Quel âge a Elizabeth II?

La reine a 94 ans, ce qui en fait le monarque le plus âgé à avoir régné en Grande-Bretagne, la deuxième place revenant à la reine Victoria qui a vécu jusqu’à l’âge de 81 ans.

Elle est également la plus ancienne monarque régnante de l’histoire du monde.

Beaucoup se souviendront du Queen’s 90e festivités comme l’un des temps forts de 2016.

En dehors des célébrations marquantes, la reine passe traditionnellement son anniversaire en privé.

Elle est devenue notre souveraine le 2 juin 1953.

La reine se prépare-t-elle à se retirer?

Au cours de l’été 2017, la spéculation a grandi selon laquelle la reine pourrait se retirer, donnant effectivement le trône au prince Charles.

La monarque aurait dit à son entourage qu’elle demanderait que la loi sur la régence soit activée si elle était toujours sur le trône à l’âge de 95 ans.

Cependant, la spéculation a semblé être annulée une semaine plus tard lorsque des sources proches de Sa Majesté ont déclaré au Sunday Times qu’elle n’avait pas l’intention de se retirer pour le prince Charles.

Ils ont ajouté que la reine était plus engagée que jamais dans son devoir.

Le trône passera au prince Charles si la reine abdique, se retire ou meurt.

De la princesse Elizabeth à la reine: le monarque au fil des décennies

La princesse Elizabeth âgée de deux ans en 1928 Crédits: Getty – Contributeur

Entouré de fleurs le 8 juillet 1941, à l’âge de 15 ans, au château de Windsor dans le Berkshire Crédits: Getty – Contributeur

La princesse Elizabeth, écrivant à son bureau au château de Windsor, le 30 mai 1944, âgée de 18 ans Crédits: Getty – Contributeur

La princesse Elizabeth, 22 ans, tenant le prince Charles après sa cérémonie de baptême au palais de Buckingham, le 15 décembre 1948 Crédit: PA: Press Association

Une photo de la reine Elizabeth II – alors princesse Elizabeth – en train de danser, âgée de 25 ans, à la Maison du gouvernement à Ottawa alors qu’elle participe aux danses country carrées lors de sa tournée au Canada avec le prince Philip, le 18 octobre 1951 Crédit: Times Newspapers Ltd

Lors de l’inauguration du câble CANTAT (Canadian Trans-Atlantic Telephone), le Queen, 35 ans, fait le premier appel à Ottawa depuis Londres en décembre 1961 Crédit: PA: Press Association

La reine Elizabeth, 45 ans, profite d’une nuit au Royal Festival Hall de Londres, juin 1971 Crédit: Rex Features

La reine, 55 ans, sourit lors d’une inspection lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande le 1er octobre 1981 Crédits: Getty – Contributeur

Vu dans une robe en soie dessinée par Hardy Amies à Washington, le 15 mai 1991, à l’âge de 65 ans Crédits: Getty – Contributeur

La reine assistant à un banquet, Guernesey, en juillet 2001, âgée de 75 ans Crédits: Tim Graham – Getty

Célébrant son 80e anniversaire au Ritz Hotel, Londres, la reine est photographiée avec le duc d’Édimbourg le 5 décembre 2006 Crédits: Tim Graham

La reine riant avec le prince Charles alors qu’ils regardent les concurrents lors du rassemblement Braemar au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park le 2 septembre 2006, à Braemar, en Écosse Crédits: Getty – Contributeur

En attente de l’arrivée du président turc lors d’une cérémonie officielle le 22 novembre 2011 à Londres – 85 ans Crédit: Getty – Piscine

En 2012, la reine plaisantait avec la duchesse de Cambridge lors d’une visite du jubilé de diamant à Nottingham Crédit: Getty – Piscine

Profitant d’une blague avec la duchesse de Sussex le 14 juin 2018, dans le Cheshire, à l’âge de 92 ans Crédits: Getty Images – Getty

La reine, 93 ans, participant à une garden-party au palais de Holyroodhouse, Édimbourg, le 3 juillet 2019, avec, de gauche à droite, le prince Andrew, le prince Edward et la princesse Anne Crédit: AFP

Photographié le 9 juillet 2019 à Cambridge, la reine (93 ans) a visité l’Institut national de botanique agricole Crédits: Getty – Contributeur

Un mariage très royal révèle tout sur le grand jour de la reine

