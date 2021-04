ROSALYNN Carter était autrefois la première dame des États-Unis après que son mari, Jimmy Carter, soit devenu président en 1977.

Il a été annoncé que le président Joe Biden et Jill Biden rendraient visite à l’ancien président Jimmy Carter en Géorgie pour marquer son 100e jour au pouvoir.

Quel âge a Rosalynn Carter?

Rosalynn Smith est née le 18 août 1927 à Plains, en Géorgie.

Elle a été accrochée à son compatriote local et futur président des Plaines, Jimmy Carter, alors qu’elle n’avait que 18 ans et est restée à ses côtés depuis.

Carter est devenue Première Dame de Géorgie lorsque son mari a remporté le poste de gouverneur en 1970 et Première Dame des États-Unis lorsqu’il a été investi en tant que président en 1977 jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 1981.

L’un de ses rôles les plus importants au cours de la présidence de son mari a été celle de présidente d’honneur active de la commission présidentielle sur la santé mentale.

À la mort de Barbara Bush le 17 avril 2018, Carter, 91 ans, est devenue l’ancienne Première Dame vivante la plus âgée.

Elle et Jimmy ont eu quatre enfants: John William «Jack» (né en 1947), James Earl «Chip» III (né en 1950), Donnel Jeffrey «Jeff» (né en 1952) et Amy Lynn (née en 1967).

Qui est son mari Jimmy?

James Earl Carter Jr – connu affectueusement sous le nom de Jimmy – a été le 39e président des États-Unis, au service du pays de 1977 à 1981.

Il est démocrate et a précédemment été sénateur de l’État de Géorgie de 1963 à 1967 et 76e gouverneur de Géorgie de 1971 à 1975.

Jimmy Carter est resté actif dans la vie publique pendant sa post-présidence et, en 2002, il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail de co-fondation du Carter Center.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden rendront visite au 39e président et à son épouse, Rosalynn, en Géorgie, a annoncé la Maison Blanche le 27 avril 2021.

L’ancien président de 96 ans et l’ancienne première dame de 93 ans n’ont pas pu assister à l’inauguration de Biden en raison de la pandémie de coronavirus.

Les deux couples sont maintenant entièrement vaccinés.

Biden était un jeune sénateur du Delaware et allié de Carter pendant le mandat du Géorgien à la Maison Blanche, de 1977 à 1981.

Carter est maintenant le président américain le plus ancien de l’histoire.

Qu’est-ce que le Rosalynn Carter Institute for Caregiving?

L’ancienne Première dame est la présidente du conseil d’administration du Rosalynn Carter Institute (RCI) de la Georgia Southwestern State University.

Le RCI a été créé en 1987 et travaille à résoudre les problèmes de soins en Amérique.





L’Institut se concentre à la fois sur les aidants naturels et professionnels pour les personnes vivant avec une maladie chronique et des incapacités.

Il offre des bourses d’études et des bourses aux étudiants de toute la Géorgie, propose un programme de certificat en soins de santé à l’Université, mène des évaluations des besoins et des recherches sur les soignants, offre une formation et une éducation aux soignants grâce à son propre programme et gère un centre de ressources pour les soignants pour les résidents du sud-ouest de la Géorgie.