Quel âge a Rosalynn Carter ? – Le soleil

ROSALYNN Carter était autrefois la première dame des États-Unis après que son mari, Jimmy Carter, soit devenu président en 1977.

De nos jours, on la trouve à la maison, passant son temps avec sa famille.

L’ancien président Jimmy Carter a épousé Rosalynn Carter en 1946 Crédit : Reuters

Quel âge a Rosalynn Carter ?

Rosalynn Carter est une écrivaine et militante connue pour son travail sur la santé mentale.

Elle est sous les projecteurs depuis des décennies, ce qui fait que beaucoup se demandent quel âge elle a.

L’ancienne Première Dame est née le 18 août 1927 à Plains, en Géorgie, ce qui lui a valu 95 ans.

Elle s’est mariée avec son compatriote local des Plaines et futur président Jimmy Carter alors qu’elle n’avait que 18 ans et est restée à ses côtés depuis.

Carter est devenue la première dame de Géorgie lorsque son mari a remporté le poste de gouverneur en 1970 et la première dame des États-Unis lorsqu’il a été inauguré en tant que président en 1977 jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 1981.

L’un de ses rôles les plus importants pendant la présidence de son mari a été celui de présidente honoraire active de la Commission présidentielle sur la santé mentale.

À la mort de Barbara Bush le 17 avril 2018, Carter, 95 ans, est devenue la plus ancienne ancienne Première Dame vivante.

Elle et Jimmy ont eu quatre enfants: John William « Jack » (né en 1947), James Earl « Chip » III (né en 1950), Donnel Jeffrey « Jeff » (né en 1952) et Amy Lynn (née en 1967).

Rosalynn Carter est-elle atteinte de démence ?

Au fil des ans, les Carters sont restés à l’écart des projecteurs, mais Rosalynn a fait la une des journaux après que le Centre Carter a annoncé son diagnostic.

Le 30 mai 2023, il a été révélé que Rosalynn avait reçu un diagnostic de démence.

« La famille Carter partage le fait que l’ancienne Première Dame Rosalynn Carter est atteinte de démence », a déclaré le centre dans un communiqué.

« Elle continue de vivre heureuse à la maison avec son mari, profitant du printemps à Plains et des visites avec ses proches. »

La démence est un terme général souvent utilisé pour décrire un groupe de symptômes qui affectent la mémoire, la pensée et les capacités sociales, selon la Mayo Clinic.

Chaque cas de démence est différent, mais les symptômes courants incluent souvent la perte de mémoire, la difficulté à communiquer, la confusion, les changements de personnalité, la dépression et l’anxiété.

Pour le moment, aucun détail supplémentaire sur l’état de santé de Rosalynn n’a été publié.

Rosalynn Carter a reçu un diagnostic de démence en 2023 Crédit : MEGA

Qu’est-ce que l’Institut Rosalynn Carter pour les soins ?

L’ancienne Première Dame est présidente du conseil d’administration du Rosalynn Carter Institute (RCI) de la Georgia Southwestern State University.

Le RCI a été créé en 1987 et s’efforce de résoudre les problèmes de prestation de soins en Amérique.

L’Institut se concentre à la fois sur les aidants familiaux et professionnels pour les personnes vivant avec une maladie chronique et des incapacités.

Il offre des bourses d’études et des bourses aux étudiants de toute la Géorgie, propose un programme de certificat en soins à l’université, effectue des évaluations des besoins et des recherches sur les soignants, offre une formation et une éducation aux soignants dans le cadre de son propre programme et gère un centre de ressources pour les soignants pour les résidents du sud-ouest de la Géorgie. .