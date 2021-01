La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a récemment annoncé qu’un procès au Sénat aurait lieu après que dix membres républicains du Congrès ont voté pour destituer Trump après les émeutes du 6 janvier au Capitole.

Elle a également affirmé que la proposition de secours contre le coronavirus du président élu Biden était la « bonne approche » lors de la première conférence de presse tenue par le président de la Chambre depuis le Capitole a été attaqué la semaine dernière.

Voici plus d’informations sur la femme élue la plus élevée et les raisons pour lesquelles son mandat de masque a vu le jour.

Quel âge a Nancy Pelosi?

Pelosi est né dans une famille italo-américaine et est le plus jeune de six enfants.

Elle est née en Baltimore, Maryland, le 26 mars 1940, ce qui lui fait 78 ans.

Elle est impliquée dans la politique depuis son plus jeune âge, son père et son frère étant maire de Baltimore.

En 1962, elle est diplômée du Trinity College en Washington DC avec un BA en science politique.

Plus tard, elle a déménagé à San Francisco et a gravi les échelons de la politique démocrate.

Elle est actuellement présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui en fait la femme élue la plus élevée de l’histoire des États-Unis.

Quelle est la valeur nette de Nancy Pelosi?

En 2018, il a été rapporté que la valeur nette de Nancy Pelosi était de l’ordre de 29 millions de dollars (22 millions de livres sterling).

Selon Roll Call, Pelosi et son mari détiennent des propriétés « d’une valeur d’au moins 14,65 millions de dollars, y compris un vignoble de Sainte-Hélène dans la Napa Valley d’une valeur d’au moins 5 millions de dollars et des biens immobiliers commerciaux à San Francisco ».

Roll Call a déclaré que les revenus de Pelosi étaient liés aux investissements massifs de son mari dans des actions, notamment « Pomme, Comcast, Facebook, Shutterfly et Walt Disney. «

Pelosi est le sixième membre le plus riche de la Chambre des représentants avec une valeur nette d’environ 114 millions de dollars, selon Entreprise Fox.

Qu’a dit Nancy Pelosi à propos des masques à la Chambre des représentants?

Pelosi a annoncé mercredi soir que des masques faciaux seront désormais requis sur le sol de la maison chambre – et a averti que quiconque ne suivrait pas sera expulsé.

L’annonce est venue après Texas Représentant Louie Gohmert testé positif pour le coronavirus, un mois après avoir dit qu’il ne porterait pas de masque parce qu’il était régulièrement testé pour COVID-19[feminine.

Le représentant démocrate a annoncé la règle mercredi soir et a déclaré qu’elle entrerait en vigueur jeudi à 8 heures du matin, a rapporté l’Associated Press.

«C’est un signe de respect pour la santé, la sécurité et le bien-être des autres personnes présentes dans la chambre et dans les environs», a déclaré Pelosi.

Si quelqu’un ne porte pas de masque, cela sera considéré comme une « violation grave du décorum », a-t-elle ajouté.

La violation signifie que les membres pourraient être expulsés de la chambre.