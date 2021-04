MIKE Pence était gouverneur et membre du Congrès avant d’être le 48e vice-président des États-Unis.

Le jeudi 15 avril, il a été rapporté que Pence avait subi une intervention pour «implanter un stimulateur cardiaque».

Mike Pence était le 48e vice-président des États-Unis Crédit: AP: Associated Press

Quel âge a Mike Pence?

Mike Pence a 61 ans et a été élevé démocrate par des parents irlandais-catholiques dans l’Indiana, l’ancien président John F. Kennedy étant l’un de ses premiers héros.

Sa conversion au christianisme né de nouveau et l’influence de Ronald Reagan l’ont amené à changer d’allégeance aux républicains.

M. Pence a épousé sa femme Karen en 1985 et ils ont trois enfants – Michael, Charlotte et Audrey.

Il a d’abord siégé à la Chambre des représentants à partir de 2001 avant de devenir gouverneur de l’Indiana en 2013 – occupant ce poste jusqu’à devenir vice-président de Donald Trump.

Le natif de Columbus a également été président de la Conférence républicaine de la Chambre, le troisième plus haut rang du parti républicain.

Pence est devenu le colistier de Trump en 2016 Crédit: EPA

Mike Pence a-t-il subi une intervention chirurgicale?

Le 15 avril, le bureau de l’ancien vice-président Mike Pence a annoncé au cours des deux dernières semaines qu’il «avait ressenti des symptômes associés à une fréquence cardiaque lente et, après consultation avec ses médecins, a subi une intervention hier au Inova Fairfax Medical Campus à Falls Church, en Virginie. , pour implanter un stimulateur cardiaque. «

Le communiqué indique que la chirurgie a été « réussie » et que Pence « devrait se rétablir complètement et reprendre une activité normale dans les jours à venir ».

L’ancien vice-président a remercié les médecins, les infirmières et le personnel de l’hôpital dans son communiqué.

«Ma famille a été vraiment bénie par le travail de ces professionnels de la santé dévoués», a déclaré Pence.

Pourquoi a-t-il été choisi comme vice-président de Donald Trump?

Pétait considéré comme un choix sûr, en tant que fonctionnaire républicain de longue date ayant des liens étroits à la fois avec l’establishment du parti et la base.

Il a été loué au sein de son propre parti pour son expérience et ses solides références conservatrices.

Pendant son mandat, il a fait pression pour une réduction des dépenses du gouvernement, gagnant rapidement une réputation de conservateur avisé.

Paul Ryan, le président de la Chambre, l’a décrit comme un «ami personnel» et un «mouvement conservateur».

Pence est également un chrétien évangélique et a été l’un des premiers partisans du mouvement Tea Party.

Mike Pence était le gouverneur de l’Indiana avant d’être choisi pour occuper le poste de vice-président Crédit: AFP ou concédants de licence

Pourquoi Mike Pence est-il le plus connu?

Pence a déclenché un tollé public lorsqu’il a signé la loi sur la restauration de la liberté de religion en 2015, accusée d’aggravation de la discrimination à l’égard de la communauté LGBT.

Ceux qui ont soutenu la proposition ont déclaré qu’elle élargirait la «liberté religieuse» en permettant aux propriétaires d’entreprises de repousser lorsque la politique gouvernementale était en conflit avec leurs croyances.

Mais les opposants ont déclaré que la loi était discriminatoire à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et elle a été critiquée par Tim Cook, le PDG d’Apple, et d’autres chefs d’entreprise de premier plan.

Après de vives critiques, Pence a signé plus tard une version révisée de la loi.

Pence a également fait la une des journaux après le débat de la vice-présidence lorsqu’une mouche s’est posée sur sa tête.

Quelle est la valeur nette de Mike Pence?

Le vice-président vaut environ 1 million de dollars, presque entièrement grâce aux pensions étatiques et fédérales, a rapporté Forbes.

Des versements de pensions d’au moins 85 000 $ par an constitueront Pence pour le reste de sa vie.

Ensemble, ils valent 1,2 million de dollars.

