Quel âge a l’ancien acteur d’EastEnders Danny Dyer et quelle est sa valeur nette?

DANNY Dyer est devenu célèbre en tant qu’acteur adolescent et n’a jamais regardé en arrière.

Il est passé de star de cinéma à star de feuilleton à animateur de quiz – et les emplois continuent d’affluer.

Caractéristiques REX

Qui est Danny Dyer ?

Danny Dyer est né le 24 juillet 1977 à Canning Town, East London, et est un acteur.

Certains de ses projets les plus mémorables incluent The Football Factory, The Business et Doghouse.

Commençant sa carrière à l’âge de 16 ans, il a été découvert par un agent qui l’a auditionné pour le rôle de Martin Fletcher dans la série télévisée de Grenade Prime Suspect en 1993.

Après cela, d’autres emplois à la télévision ont afflué, notamment des rôles dans Cadfael, A Touch of Frost, Loved Up, Thief Takers et Soldier Soldier.





Quand était Danny Dyer dans EastEnders?

En octobre 2013, la BBC a annoncé que Danny rejoindrait le feuilleton populaire à partir de Noël 2013.

Il a fait ses débuts aux côtés de l’actrice Kellie Bright dans le rôle de Mick et Linda Carter.

Mais après presque 10 ans, il quitte définitivement le feuilleton en 2022.

Est-il marié avec des enfants ?

Danny vit dans l’Essex avec sa femme Jo Mas.





Ils se fréquentent depuis 1992 et se sont mariés depuis 2016.

Avant que Danny ne frappe le grand coup, Jo était le principal soutien de famille avec un emploi de conseiller financier.

Il a deux filles Dani et Sunnie, ainsi qu’un fils appelé Arty.

Dani est apparu sur Survival of the Fittest et a remporté Love Island 2018.

Danny et Dani co-hébergent également un podcast Spotify intitulé Sorted with the Dyers.

Pour quoi d’autre Danny Dyer est-il connu?

Danny a participé à la série de la BBC Who Do You Think You Are? en 2016.

Les téléspectateurs ne pouvaient pas le croire car il a été révélé que le sang de Danny avait des liens à la fois avec Guillaume le Conquérant et Édouard III.

La star a également animé les jeux télévisés The Wall et Cheat.

Il a également pris une pause de six semaines en 2019 pour apparaître dans une série de pièces rendant hommage à son mentor Harold Pinter aux côtés de Martin Freeman.

Quelle est sa valeur nette ?

La valeur nette de Danny Dyer est estimée à environ 4 millions de livres sterling.

La richesse de l’acteur était auparavant renforcée par un gros salaire de son travail EastEnders.

Il gagne également de l’argent grâce à ses autres travaux télévisés et à son podcast.