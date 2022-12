Quel âge a la Grande Pyramide de Gizeh et qui a été enterré à l’intérieur ? – Le soleil

On pense que LA Grande Pyramide de Gizeh a été construite sur 20 ans, finissant la construction en 2 560 av.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les plus anciennes sept merveilles du monde antique.

La Grande Pyramide de Gizeh a été construite pour servir de tombeau au pharaon Khufu de la quatrième dynastie et à sa reine

Où se trouve la Grande Pyramide de Gizeh et quel âge a-t-elle ?

La Grande Pyramide de Gizeh est la plus ancienne et la plus grande des trois pyramides de Gizeh, en Égypte.

Comme son nom l’indique, c’est à Gizeh, une ville sur la rive ouest du Nil près du Caire.

Il a environ 4 500 ans.

Le Grand Sphinx est également là.

La pyramide fait partie d’un complexe de trois grandes pyramides dans la nécropole de Gizeh, qui fait partie d’un site du patrimoine mondial de l’Unesco

Les experts pensent que la Grande Pyramide a mis 20 ans à être construite avec 100 000 esclaves.

Environ 2,3 millions de blocs auraient dû être transportés depuis des carrières jusqu’à 800 km.

Les côtés carrés de la pyramide mesurent 756 pieds de long et le tout pèse environ 5,8 millions de tonnes.

À 481 pieds de haut, y compris la pointe, qui n’est plus présente, c’était la plus haute structure artificielle depuis plus de 3 800 ans jusqu’à ce que la cathédrale de Lincoln soit achevée en 1311.

On pense à l’origine que la pyramide était entièrement recouverte de pierres de revêtement blanches, créant une surface lisse.

Quelques-unes de ces pierres sont encore visibles près de la base.

Qui a été enterré dans la Grande Pyramide de Gizeh ?

Il a été construit comme tombeau pour le pharaon Khufu de la quatrième dynastie, également connu sous le nom de Khéops, et sa reine.

On pense que Khufu a régné au 26ème siècle avant JC de 2589 avant JC à 2566 avant JC.

Peu de détails sur le souverain sont connus, toutes les informations provenant d’inscriptions dans sa nécropole de Gizeh et de documents ultérieurs.

On pense qu’il a eu deux épouses, Meritites I et plus tard Henutsen.

À l’intérieur de la pyramide se trouvent trois chambres – la chambre de la reine et la chambre du roi, reliées par la grande galerie.

Une autre chambre inachevée se trouve sous la pyramide.

On pensait autrefois que les conduits menant à l’extérieur servaient à la ventilation, mais certains experts pensent qu’ils pointent vers des étoiles dans le ciel et sont destinés à aider l’esprit à monter au ciel.

La construction de pyramides en Égypte a atteint son apogée avec la quatrième dynastie des pharaons qui a vu des constructions à la fois à Gizeh et à Dashur.

Les pyramides n’ont pas été construites isolément mais ne formaient qu’une partie d’un complexe pyramidal.

D’autres éléments comprenaient généralement une pyramide satellite, d’autres petites pyramides pour les reines, un temple mortuaire, un temple de la vallée et une chaussée entre eux.

Il y avait des sanctuaires, des fosses à bateaux funéraires et des tombes pour d’autres membres de la famille et des nobles.

Le complexe principal était entouré d’un mur et faisait souvent partie d’une plus grande nécropole, ou “ville des morts”.

En août 2018, il a été découvert que la pyramide peut concentrer l’énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sa base.

Les scientifiques ont déduit que la pyramide concentre cette énergie électromagnétique dans ses chambres cachées, qui comprennent des pièces contenant les restes du pharaon Khufu et de sa femme.

Mais les scientifiques pensent qu’il est hautement improbable que les anciens Égyptiens connaissaient la science sous-jacente et ne l’auraient pas construit délibérément de cette manière.

Puis-je visiter la Grande Pyramide de Gizeh ?

Vous pouvez faire une visite de la Grande Pyramide de Gizeh depuis l’Egypte.

La visite dure environ huit à 10 heures et comprend également des activités telles que la balade à dos de chameau.

Vous faites également le tour d’autres pyramides historiques et du Sphinx tout en découvrant leur patrimoine.

