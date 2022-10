KHLOÉ Kardashian est devenu un nom connu grâce au succès de Keeping Up With The Kardashians sur E!.

La cofondatrice de Good American est maintenant mère de deux enfants et possède une maison de 17 millions de dollars à Hidden Hills.

Quel âge a Khloé Kardashian ?

Khloé a 38 ans.

Son anniversaire est le 27 juin 1984.

Elle est née Khloé Alexandra Kardashian à Los Angeles, en Californie, de sa mère, Kris Jenner, et de son père, Robert Kardashian Sr.

Sans compter Kendall et Kylie Jenner, elle est la plus jeune des sœurs Kardashian.

Khloé a grandi avec ses sœurs aînées, Kourtney et Kim Kardashian, et son frère cadet, Rob Kardashian.

Quel est le signe astrologique de Khloé Kardashian ?

Khloé est Cancer dans le zodiaque occidental.

Les cancers sont connus pour être sensibles et nourrir les gens qui aiment être entourés de leur famille.

Cela a du sens pour Khloé, qui passe fréquemment du temps avec le reste du clan Kardashian.





On la voit aussi souvent consoler ses sœurs dans leurs émissions de téléréalité Keeping Up With The Kardashians et The Kardashians.

Ces signes d’eau sont également très fidèles et sentimentaux.

Khloé a parlé de l’importance de la loyauté après avoir fait face à l’infidélité de son ex-mari, Lamar Odom, et du père de ses enfants, Tristan Thompson.

Quelle est la compagnie de Khloé Kardashian ?

Khloé Kardashian est devenue une femme d’affaires accomplie grâce au succès de sa société de denim, Good American.

Elle a cofondé la marque de mode avec la femme d’affaires britannique Emma Grede en octobre 2016.

Selon son site Web, Good American est “la première marque de mode entièrement inclusive qui célèbre toutes les dimensions du pouvoir féminin”.

Le site déclare également : “Ce qui a commencé comme le plus grand lancement de denim de l’histoire, s’est transformé en une ligne de mode emblématique et inclusive de denim, de prêt-à-porter, de maillots de bain, de chaussures et de vêtements de sport.”