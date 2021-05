Quel âge a Kaitlyn Bristowe et quelle est sa valeur nette?

La star de la saison 11 de la star de The Bachelorette Kaitlyn Bristowe est à l’honneur depuis 2015.

Entre Le célibataire franchise et Danser avec les étoiles, Kaitlyn Bristowe a fait toute une carrière de star de télé-réalité pour elle-même.

4 Photo de la star de The Bachelorette Kaitlyn Bristowe. Crédit: Instagram

Quel âge a Kaitlyn Bristowe?

Né le 19 juin 1985, le natif du Canada a 35 ans.

Kaitlyn est devenue célèbre il y a six ans en tant que candidate sur Chris Soules‘saison de The Bachelor.

Elle était alors la star de la saison 11 de la série spin-off The Bachelor La bachelorette avec sa co-star de Bachelor Britt Nilsson.

4 Photo de The Bachelorette Reunion avant le voyage de Hannah Brown en 2020. Crédits: Getty

Quelle est la valeur nette de Kaitlyn Bristowe?

le canadien personnalité de la télévision, animatrice de podcast et ancienne instructrice de classe de spinning a accumulé une valeur nette de plus de 3 millions de dollars depuis que sa carrière a commencé à décoller.

En plus de faire partie de la franchise The Bachelor, elle a également participé à la saison 29 de Dancing with The Stars avec son partenaire de danse. Artem Chigvinstev. Le duo a fini par gagner cette saison.

En plus de ses apparitions dans des émissions de télévision, sa valeur nette de plusieurs millions de dollars provient de son podcast, de ses sponsors YouTube et de sa gamme de vins, Spade & Sparrows.

4 Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvinstev dansent en demi-finale de Dancing With The Stars. Crédits: Getty

Kaitlyn Bristowe est-elle fiancée?

Kaitlyn est maintenant actuellement engagé à l’ancien prétendant de Bachelorette Jason Tartick.

Jason était le troisième finaliste lors de la saison de Becca Kufrin en 2018.

Les deux ont annoncé leur engagement le 17 mai et s’ouvrent maintenant sur l’expérience.

« Les mots qui sont sortis de sa bouche étaient incroyablement beaux. Nous n’avons jamais verrouillé les yeux comme ça dans nos vies. Nous nous tenions la main, si intenses, et j’écoutais chacun de ses mots, mais toujours évanoui », a déclaré Kaitlyn ET.

4 Kaitlyn Bristowe et son fiancé Jason Tartick Crédits: Steph Sorenson Photography

Kaitlyn Bristowe lutte-t-elle avec la drogue?

En mai 2020, Kaitlyn a publié une vidéo YouTube s’ouvrant sur elle dépendance à Valium avant de jouer dans la série.

« J’étais devenue accro au Valium et je pesais environ 93 livres et c’est à ce moment-là que quelqu’un a dû me secouer et dire » Vous ne pouvez pas vivre comme ça « », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Le valium est utilisé pour traiter l’anxiété, les spasmes musculaires, le sevrage alcoolique et il est généralement utilisé comme sédatif avant la chirurgie ou pour traiter les convulsions.

Elle n’a pas dit si elle était allée en cure de désintoxication ou non, mais elle a été très ouverte au public au sujet de sa dépendance antérieure.