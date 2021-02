JUSTIN Duggar, l’une des stars de l’émission de télé-réalité Counting On de TLC, a épousé sa femme Claire Spivey le 26 février.

Duggar et Spivey se sont rencontrés il y a près de deux ans, Spivey affirmant que les familles du couple se connaissaient depuis près de deux décennies.

Quel âge a Justin Duggar et quand s’est-il marié?

Duggar, 18 ans, et Spivey, 19 ans, ont décidé de se marier après moins de deux ans ensemble.

Le soleil a révélé en exclusivité que Duggar et Spivey étaient sur le point de se marier secrètement avec des centaines d’invités au Texas le vendredi 26 février.

Les jeunes mariés ont partagé l’heureuse nouvelle en publiant une photo de leur mariage à Texas sur Instagram alors que de nombreux membres de la famille les ont félicités.

Aux côtés d’un photo de l’heureux couple posant à leur mariage, le jeune Comptant sur star a simplement légendé l’annonce: « 2.26.21 💞. »

De nombreux membres de la famille ont répondu à la bonne nouvelle comme Joy-Anna Duggar a écrit dans la section des commentaires: « C’était un mariage magnifique! Je vous aime beaucoup tous les deux et je suis TELLEMENT heureux pour vous les gars! »

Anna Duggar – qui les fans soupçonnent d’être enceinte – a également écrit: « Un si beau mariage! Ravi pour vous deux!

Les parents de Justin, Jim Bob et Michelle Duggar», a également écrit:« Justin et Claire ont dit «oui!» ».

Même Jill Duggar, qui s’est distancée de sa famille, a partagé la photo de mariage du couple sur son histoire Instagram et a écrit: «Félicitations!

Le ados adorés – qui a initialement inscrit la date comme étant en avril sur leur registre en ligne – a déclaré «je fais» lors d’une «cérémonie intérieure / extérieure» à Azle, la petite ville est juste à l’ouest de Fort Worth, au Texas.

Combien de frères et sœurs Justin Duggar a-t-il?

Duggar a 18 frères et sœurs, neuf frères et neuf sœurs, dont:

Joshua Duggar

John-David Duggar

Joseph Duggar

Josiah Duggar

Jedidiah Duggar

Jérémie Duggar

Jason Duggar

James Duggar

Jackson Duggar

Jana Marie Duggar

Jill Dillard

Jessa Seewald

Jinger Vuolo

Joe-Anna Duggar

Johannah Duggar

Jennifer Duggar

Jordyn-Grace Duggar

Josie Duggar

Comment Justin Duggar et Claire Spivey se sont-ils rencontrés?

Duggar et Spivey se sont rencontrés au printemps 2019.

Spivey a déjà déclaré qu’elle et les familles de son mari se connaissaient depuis près de deux décennies.

En septembre 2020, Duggar et Spivey sont entrés dans une relation nuptiale, et moins de deux mois plus tard, il a été révélé que le couple s’était fiancé.

« Il n’y a rien de comparable à trouver celui avec qui vous êtes censé passer votre vie », a déclaré le nouveau couple déclaration à TLC à l’époque.

« Nous savons que nous avons trouvé cela les uns dans les autres. »

« Nous avons hâte d’être mariés et nous attendons avec impatience une vie ensemble de foi au Christ, d’amour les uns pour les autres et de bonheur! » ajoutèrent-ils.