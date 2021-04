JIMMY Carter est le plus vieux président vivant, après avoir été élu en 1976 et avoir servi à la Maison Blanche de 1977 à 1981.

Voici plus sur M. Carter et sa vie remarquable en politique et au-delà.

Jimmy Carter est l’ancien président américain le plus âgé à l’âge de 96 ans Crédit: Reuters

Il a eu besoin de points de suture au visage après une chute en 2019 Crédit: AP: Associated Press

Qui est Jimmy Carter?

James Earl Carter Jr – connu affectueusement sous le nom de Jimmy – était le 39e Président des États-Unis, pour un seul mandat de 1977 à 1981.

Le pilier démocrate a été sénateur de l’État de Géorgie de 1963 à 1967 et 76e gouverneur de Géorgie de 1971 à 1975.

M. Carter est resté actif dans la vie publique après avoir quitté la Maison Blanche et, en 2002, il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail de co-fondation du Centre Carter.

Il a rendu hommage à son ancien vice-président Walter Mondale après sa mort, âgé de 93 ans, le 19 avril 2021, le saluant comme « le meilleur vice-président de l’histoire de notre pays ».

Le jeune Jimmy Carter a été élevé dans une riche famille de cultivateurs d’arachides dans la ville méridionale de Plains et a obtenu un baccalauréat en sciences de la United States Naval Academy en 1946.

Il a ensuite rejoint l’US Navy où il a servi sur les sous-marins.

Jimmy Carter, vu ici avec sa femme Rosalyn, a été président des États-Unis de 1977 à 1981 Crédit: AFP ou concédants de licence

Après la mort de son père, il est rentré chez lui pour reprendre l’entreprise familiale d’arachides.

Alors qu’il développait son activité, Carter était motivé à s’opposer au climat politique de ségrégation raciale et à soutenir le mouvement croissant des droits civiques.

Au début des années 1960, il devient militant au sein du Parti démocrate et fait sa première incursion dans le monde de la politique.

Carter a prêté serment en tant que 76e gouverneur de Géorgie le 12 janvier 1971.

Il a déclaré dans son discours inaugural que « le temps de la discrimination raciale est révolu. (…) Aucune personne pauvre, rurale, faible ou noire ne devrait jamais avoir à supporter le fardeau supplémentaire d’être privé de la possibilité d’une éducation, d’un emploi ou justice simple. «

Le président Carter mène une vie relativement modeste dans son ancienne maison de deux chambres dans sa ville natale de Géorgie.

Il vit avec sa femme, Rosalynn, tirant un revenu de ses 33 livres et de la pension annuelle de 210 700 $ que reçoivent tous les anciens présidents.

Quel âge a Jimmy Carter?

Agé de 96 ans, il est né à Plains, en Géorgie, en octobre 1924, et est l’ancien président américain le plus âgé.

Dans ses dernières années, il a été traité pour un mélanome métastatique qui s’était propagé de son foie à son cerveau.

Après avoir subi quatre mois d’immunothérapie en 2015 à l’âge de 91 ans, il a révélé qu’une scintigraphie cérébrale ne montrait plus de signes de cancer.

En 2019, il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une chirurgie d’urgence après une série de chutes.

M. Carter a pris des dispositions pour son enterrement dans un terrain et devant son domicile à Plains, en Géorgie.

L’ancien président américain a rendu hommage au prince Philip après sa mort, à 99 ans, le 9 avril 2021.

Rosalynn et Jimmy se sont mariés en secret le 7 juillet 1946 à Plains, en Géorgie Crédits: Getty – Contributeur

Qui est sa femme Rosalynn?

L’épouse de Jimmy, Eleanor Rosalynn Carter, est née le 18 août 1927 et a été la première dame des États-Unis de 1977 à 1981.

L’ancienne Première Dame, mariée à son mari depuis 74 ans, a été l’un des principaux défenseurs de nombreuses causes tout au long de sa vie.

Elle a été politiquement active pendant ses années à la Maison Blanche, siégeant à des réunions du Cabinet et des politiques, en plus d’être la plus proche conseillère de son mari.

Mme Carter a également été envoyée à l’étranger, avec des postes en Amérique latine.

Elle et Jimmy se sont rencontrés pour la première fois en 1945 alors qu’il fréquentait la United States Naval Academy à Annapolis.

M. Carter, voir ici aux funérailles de George HM Bush, est le 41e président américain Crédit: The Mega Agency

On pense que Rosalynn avait le béguin pour lui après l’avoir vu dans son uniforme de la marine.

Rosalynn accepta d’épouser Jimmy en février 1946 lorsqu’elle se rendit à Annapolis avec ses parents.

Les deux ont programmé leur mariage pour avoir lieu le 7 juillet 1946 dans les Plaines et ont gardé l’arrangement secret.

Le couple a eu quatre enfants: John William «Jack» (né en 1947), James Earl «Chip» III (né en 1950), Donnel Jeffrey «Jeff» (né en 1952) et Amy Lynn (née en 1967).

En raison des devoirs militaires de Jimmy, les trois premiers sont nés dans différentes parties du pays et loin de la Géorgie.

Ils sont retournés en Géorgie lorsque le père de Jimmy était mourant.

Après avoir acheté leur premier poste de télévision, le couple est devenu fans des Yankees de New York et a affirmé ne jamais s’être couché en se disputant.

Après leur passage à la Maison Blanche, le couple a créé le Carter Center, une organisation à but non lucratif à Atlanta.

Le couple n’a pas pu assister à l’inauguration de Joe Biden, la première fois qu’ils ont manqué les cérémonies depuis que M. Carter a prêté serment en tant que président en 1977.

Rosalynn est membre du conseil d’administration du Centre et participe à de nombreux programmes du Centre, mais accorde une attention particulière au programme de santé mentale.

À la mort de Barbara Bush le 17 avril 2018, Carter, 91 ans, est devenue l’ancienne Première Dame vivante la plus âgée.